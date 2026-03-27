Majitele hokejové Slavie a Kladna pojí ambice i společný byznys. Na ledě jsme ale soupeři, tvrdí
Jozef Kucharzyk koupil 60 procent hokejové Slavie. Plánuje novou arénu a postup do extraligy. Jeho obchodní partner mezitím přezbrojuje Kladno.
Fotbalová Slavia devět kol před koncem soutěže vede tabulku o deset bodů před druhou Spartou a o tom, že jí připadne mistrovský titul, pochybuje jen málokdo. Hokejová Slavia, která s ní sdílí sportovní areál ve vršovickém Edenu, prožívá úplně jiný příběh. Základní část druhé nejvyšší hokejové ligy sice vyhrála s rekordními 95 body, jenže play-off o extraligu jí nevyšlo – padla se Zlínem a zůstane v nižší soutěži další rok. Svítá jí ale na lepší časy.
Hokejová Slavia chybí v nejvyšší lize už přes deset let a doby, kdy v ní vyhrávala tituly, jsou vzdálené ještě mnohem víc. Do nové sezony nicméně vstoupí s něčím, co jí dlouho chybělo: s investorem v zádech. Novým majoritním vlastníkem se stal původem slovenský podnikatel Jozef Kucharzyk, který nedávno koupil šedesátiprocentní podíl. Dosavadní většinový majitel Stanislav Tichý si ponechal třicet procent a desetina zůstala členu představenstva Jiřímu Vlasákovi.
„Žiju v Praze a mám k ní osobní vztah. Proto když se naskytla možnost vstoupit do pražské Slavie, neváhal jsem. HC Slavia má velmi dlouhou a úspěšnou historii a já bych jí chtěl pomoct v dalším rozvoji,“ řekl v rozhovoru pro CzechCrunch. Klub zná celkem dobře – jeho logistická firma Easyflyers, která se specializuje na expresní přepravu pro automobilový průmysl, se už v minulé sezoně stala hlavním sponzorem sešívaných.
Cíl je jasný: extraliga. Slavia ji naposledy hrála v sezoně 2014/15, od té doby se pohybuje o patro níž. Kucharzyk na otázku, zda by chtěl být v extralize co nejdřív, odpovídá bez okolků: „Kdo by nechtěl? Víme, že do extraligy není jednoduchá cesta, ale naším cílem je dostat se tam co nejdříve.“ S tím, aby se do nejvyšší soutěže Slavia vrátila, týmu pomáhá mimo jiné někdejší slavný útočník Patrik Eliáš, který v klubu zastává roli sportovního poradce.
Jenže cesta do extraligy nevede jen přes výkony, ale i přes stadion. A tady je hokejová Slavia ve srovnání se svou fotbalovou sestrou také v jiném světě. Když ještě hrála hokejovou extraligu, utkávala se v O2 areně, protože její vlastní zimní stadion Eden je daleko za zenitem, postavený byl už v roce 1975. Stojí sice kousek od fotbalové Fortuna Areny, která patří k nejmodernějším stadionům ve střední Evropě, oba areály ale z hlediska kvality infrastruktury dělí několik světelných let.
Klub finišuje s přípravami projektu na novou multifunkční arénu, která by v Edenu měla nahradit nynější nevyhovující zimní stadion, hotovo by Kucharzyk a spol. měli rádi do roku 2030. Připravena by měla být objemová studie s kapacitou okolo osmi tisíc diváků. Problém je, že vlastníkem stadionu a pozemku je spolek SK Slavia Praha sdružující celou řadu sportovních oddílů a hokejisté potřebují souhlas dvou třetin z 87 mandátů na valné hromadě.
Kucharzykův příchod do Slavie je zajímavý ještě z jednoho úhlu: při pohledu na to, kdo je jeho nejbližší obchodní partner a s kým spoluvlastní například zmíněnou společnost Easyflyers. Tím mužem je Tomáš Drastil, který se v lednu 2025 stal většinovým majitelem hokejového Kladna, kde odkoupil 80 procent podílu od Jaromíra Jágra. „S panem Drastilem máme společné motto: V byznysu partneři, na ledě soupeři,“ dodal Kucharzyk a odmítl, že by mohlo vzniknout nějaké sportovní souručenství či byznysová skupina: „Nic takového v tuto chvíli neplánujeme.“
Novým majoritním vlastníkem HC Slavia Praha se stává Jozef Kucharzyk.
— HC Slavia Praha (@HCSlavia) March 4, 2026
Kladno má přitom příběh, který se Slavii v lecčems podobá. Slavná historie a pak dlouhé roky útlumu. V uplynulých letech Rytíři velmi často balancovali na hraně sestupu, pod Jágrem byl klub pověstný tím, že disponoval nejnižšími rozpočty v soutěži. To se ale nyní začíná otáčet, na příští sezonu už ohlásil zajímavé změny a stává se z něj žádaná adresa: mužstvo povede dosavadní reprezentační trenér Radim Rulík se svým realizačním týmem, přijde i hvězdný obránce Michal Kempný.
Hokejové Kladno mělo nicméně k hokejové Slavii historicky blízko, na rozdíl od Sparty, která je pro něj odvěkým rivalem. Nenabízela by se proto nějaká forma spolupráce, zvlášť když Slavii pomáhá Patrik Eliáš, který před odchodem do NHL hrál právě za Kladno a dobře se zná jak s Jágrem, tak jeho sportovním ředitelem Tomášem Plekancem či členy Rulíkova trenérského ansámblu?
„Spolupráce může probíhat v řádu jednotek hráčů, to znamená ve stejné míře jako letos s dalšími extraligovými kluby, například s Litvínovem, Libercem, Mladou Boleslaví nebo Plzní. Já se naopak těším, až budeme proti sobě co nejdříve bojovat v extralize,“ uvedl pro CzechCrunch jednačtyřicetiletý Kucharzyk.
Jozef Kucharzyk kromě Slavie drží podíl ještě ve fotbalové Jihlavě. A právě do fotbalu v posledních letech zamířilo hodně pozornosti a také peněz českých podnikatelů. Myslí si, že podobná renesance čeká i hokej? „Hokej je nyní na začátku cesty rozvoje a do budoucna v něm bude byznysových příležitostí stále více. Fotbal je větší sport, takže takových rozměrů hokej asi nedosáhne, ale může se mu přiblížit. Bude to ale samozřejmě vyžadovat investice: do infrastruktury, hráčů, rozvoje mládeže i marketingu.“