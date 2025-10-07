Major Carterová z Hvězdné brány přijede na pražský Comic-Con. A už zakrátko se Teal’c ukáže v Brně
Stargate SG1 alias Hvězdná brána patří k nejkultovnějším sci-fi seriálům i pro české fanoušky. Za nimi teď míří Amanda Tapping a Christopher Judge.
Nejsou to hollywoodské hvězdy, přesto to jsou takříkajíc hvězdní hosté. Jsou to totiž představitelé hlavních rolí populárního seriálu Hvězdná brána, který naplnil nejedno odpoledne našich mládí. Poté, co účast na blížícím se brněnském Comic-Conu potvrdil Teal’c neboli Christopher Judge, hlásí stargatovského hosta i Comic-Con v Praze. Dorazí na něj Amanda Tappingová, kterou znáte jako majorku a později plukovnici Samanthu Carterovou.
Kdo fandí seriálům, komiksům, filmům, videohrám, deskovkám a prostě popkultuře, ten má v kalendáři poznamenané datum 1. a 2. listopadu. V Brně vypukne nový ročník Comic-Conu plného aktivit, her, přednášek a hostů, mezi kterými nechybí ani Christopher Judge proslavený rolí válečníka Teal’ca z Hvězdné brány neboli Stargate. A teď si mezi důležitá data poznamenejte také 13. až 15. března příštího roku. Protože skrz šapa áj v tu dobu do Česka zamíří další lákavý host.
Tentokrát už na pražském Comic-Conu vystoupí Amanda Tappingová, jež se nesmazatelně zapsala do paměti mladých diváků Hvězdné brány coby major Carterová. Byla silnou ženskou hrdinkou a vědeckým mozkem týmu SG1, který skrz titulní bránu každý týden objevoval nový kout naší galaxie. Její přítomnost obohatí už sedmý ročník Comic-Conu Prague v O2 Universu, který se oproti dřívějším rokům posunul o měsíc dopředu na březnový termín.
„Mám velikou radost z toho, že v Praze budeme moci přivítat Amandu Tappingovou, která je nejen ikonickou tváří Hvězdné brány, ale také respektovanou herečkou a režisérkou. Její účast je pro nás i fanoušky velkou ctí,“ říká za pořadatele Comic-Conu Pavel Renčín. Major Carterová završí čtveřici hlavních hrdinů Hvězdné brány, která do Česka zamířila. V minulosti se na Comic-Con podívali jak Richard Dean Anderson neboli plukovník Jack O’Neill, tak Michael Shanks alias vědec Daniel Jackson.
Kromě nejznámějších protagonistů nicméně pražský i brněnský Comic-Con přivítaly také představitele vedlejších rolí Stargate – a ani letošní Comic-Con Brno za tři týdny nebude výjimkou. Vedle Teal’ca se fanoušci sci-fi mohou těšit na Tonyho Amendolu a Petera Williamse, kteří si v Hvězdné bráně střihli role moudrého Bra’taca a zloducha Apofise. Na to lze říct pouze: džafa krí!