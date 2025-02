Måke Califørnia Great Ægain. Dánští vtipálci chtějí koupit Kalifornii, petici už podepsal i Aragorn

Uložit 0

Víte, co Dánsko nejvíc potřebuje? Víc sluníčka, palmy a avokádové toasty. Tvrdí to aspoň autoři satirické petice, která chce vyrvat Kalifornii z amerických rukou a nastolit tam právoplatnou vládu dánského krále Frederika X. Reagují tím na prohlášení Donalda Trumpa, jenž vyhrožuje anexí Grónska. A to klidně i za použití vojenské síly.

Dánové proto probudili své mocenské choutky – ku větší slávě Ódina a Thóra. Tento malý národ se tak opět nalodí na vikinské drakkary a vyrazí vstříc prosluněným kalifornským plážím. „Přiznejme si to. Počasí v Dánsku je… no, řekněme, že příjemné. V Kalifornii ale svítí sluníčko 300 dní v roce. Představte si, že vyměníte holínky za žabky!“ píše se v petici, kterou už podepsalo přes 250 tisíc lidí a údajně ji podpořili i pohádkář Hans Christian Andersen, představitel Aragorna Viggo Mortensen či Lars Ulrich z Metallicy.

Se svou vysněnou zámořskou provincií teď mají Dánové velkolepé plány. Disneyland přejmenují na Hans Christian Andersenland, Los Angeles na Løs Ångeles, samotnou Kalifornii pak rovnou na Nové Dánsko. Mickey Mouse bude nosit vikinskou helmu, všude budou k mání tradiční chlebíčky smørrebrød, v Beverly Hills vzniknou cyklostezky. A samozřejmostí bude i všeobecná zdravotní péče, o které si obyvatelé Kalifornie pod jhem Spojených států mohou nechat jen zdát.

Kývne ale vůbec Trump na tuto exkluzivní nabídku? Podle petice určitě. V minulosti totiž Kalifornii označil za „nejzničenější stát unie“, navíc s ní má řadu sporů například kvůli vyhošťování migrantů. „Jsme si jistí, že bude ochotný se s Kalifornií rozloučit, pokud mu nabídneme tu správnou cenu,“ tvrdí vtipálci ze skupiny Denmarkification. Konkrétní sumu v petici neuvádějí, cílem crowdfundingu je nicméně vybrat bilion dolarů (plus minus několik miliard). A kdyby to Trumpovi nestačilo, přihodí mu ještě doživotní zásobu dánských cukrovinek.

Jak už bylo řečeno, petice je reakcí na Trumpovy imperialistické tendence. Kromě Grónska chce americký prezident anektovat i Kanadu, Panamu nebo Pásmo Gazy. A zdá se, že své výhrůžky myslí vážně. Grónsko je pro novou vládu USA jednou z nejvyšších priorit a údajně i otázkou národní bezpečnosti – Washington dokonce představil návrh na přejmenování tohoto ostrova. V angličtině by se už neměl jmenovat Greenland, nýbrž Red, White and Blueland, což má odkazovat na americkou vlajku.

Dánsko dlouhodobě upozorňuje na to, že Grónsko, kde žije asi 57 tisíc lidí, není na prodej. V posledních dnech navíc začalo posilovat svou vojenskou přítomnost v Arktidě. Grónsko je však autonomní území, a pokud by se jeho obyvatelé v referendu vyslovili pro nezávislost, Kodaň by to musela respektovat. Američané se pokoušejí ostrov, na němž už mají vojenskou základnu a který je bohatý na ropu i zemní plyn, koupit už od roku 1867. V minulosti od Dánska získali Panenské ostrovy v Karibiku.