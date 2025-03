Mall bude „efektivnější prodejce“, v zisku má být příští rok, slibuje Allegro. A pozastavuje expanzi

Uložit 0

V Polsku je Allegro dobře namazaný stroj na peníze. Na domácím trhu dál roste – jeho EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) se loni zvýšila o 21 procent na 3,45 miliardy zlotých, tedy více než 20 miliard korun. Mimo Polsko už ale situace tak růžová není. Zahraniční aktivity totiž vykázaly hrubou provozní ztrátu 620 milionů zlotých (téměř čtyři miliardy korun).

Jedním ze zahraničních trhů Allegra je i Česko, kde tato skupina vlastní dlouhodobě ztrátové společnosti Mall a CZC. V případě CZC už došlo k vypnutí samostatně fungujícího e-shopu, v průběhu března má stejný osud potkat i Mall. Podle Allegra jde o „přerod skupiny Mall na efektivnějšího prodejce“.

Poláci navíc loni dvakrát přistoupili k propouštění zaměstnanců, a to v rámci snahy ozdravit svůj český byznys. Zároveň se ve velkém vyprodávaly skladové zásoby Mallu. Jeho provozní ztráta se tak ve čtvrtém kvartálu 2024 snížila na asi 183 milionů korun. Allegro to přičítá úsporným opatřením a integraci českého e-shopu do hlavního tržiště. Očekává také, že v roce 2026 by se už měl Mall stát ziskovým.

Dnes Allegro působí kromě Polska a Česka i na Slovensku a v Maďarsku. Další expanzi teď ovšem hodlá pozastavit. „Hodně jsme se toho naučili a využili získané zkušenosti k tomu, abychom určili, kde můžeme naše tržiště vylepšit a zrychlit tak růst jak v Polsku, tak v zahraničí. Jakmile tyto změny zavedeme a budeme spokojeni s výsledky, expanzi obnovíme,“ říká šéf Allegra Roy Perticucci.

Allegro ve své zprávě o hospodářských výsledcích uvedlo, že tržby českých a slovenských obchodníků využívajících jeho online tržiště se v loňském čtvrtém čtvrtletí zdvojnásobily. Firma to přičítá širšímu přístupu na zahraniční trhy, který její platforma nabízí.

Polské Allegro odkoupilo skupinu e-shopů Mall Group včetně CZC.cz a logistického WeDo před třemi lety, od té doby ale bojuje s propadajícími se hospodářskými výsledky.

S přispěním ČTK