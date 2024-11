Architektura – – 2 min čtení

Málo prostoru? Nevadí! Architekti postavili na 63 metrech čtverečních rodinný dům se sedmi podlažími

Když to nešlo do šířky, rozhodli se jít architekti do výšky. Výsledkem je dům s netradičně koncipovaným interiérem, kde není ani jedna chodba.