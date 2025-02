Malý ráj mezi vrcholky hor. Navštívili jsme lyžařské středisko, které nabízí mnohem víc než jen sjezdovky

Uložit 0

Pět hodin cesty autem z Prahy se za rakouskými hranicemi ukrývá malý rezort, který nabízí téměř vše, co si od zimní dovolené představujete. A ještě něco navíc. Skvěle jsme si v něm zalyžovali, svezli se koňským spřežením, projeli se na skialpech a z proutěného koše horkovzdušného balónu obdivovali krásu okolních alpských vrcholků.

Když vyrazíte v zimě do hor, je to hlavně na lyže. A těch jsme si ve Filzmoosu, jak se cíl naší jmenoval, užili tak akorát. Konkrétně je tu k dispozici přibližně 20 kilometrů sjezdovek, které myslí hlavně na rodiny s dětmi. V nabídce je řada tratí určených pro začátečníky a středně pokročilé lyžaře. Specialitou jsou pak ty vytvořené vyloženě pro děti s nejrůznějšími prvky, které pilují jejich lyžařskou techniku. Z vlastní zkušenosti ale víme, že se tu zabaví i dospělí.

Kdo by toužil po dlouhých černých sjezdovkách, musí vyrazit třeba do nedaleké oblasti Schladming-Dachstein, která jeho lyžařský um pořádně prověří. Díky relativně malé velikosti Filzmoosu ležícího 1 057 metrů nad mořem jsme si ale mohli místní sjezdovky dopřávat téměř bez front. Lyžuje se tu od poloviny prosince až do dubna, jen únoru je vhodné se vyhnout, protože sem houfně najíždějí Holanďané v rámci svých prázdnin.

Sjezdové lyžování je ovšem jen jedna z mnoha aktivit, kterým se tu lze věnovat. Kdo mu neholduje nebo zatouží více objevovat místní přírodu, může nasadit běžky a vyrazit do stopy. Tras je v okolí Filzmoosu hned několik, přičemž královské běžkování lze prožít na 16 kilometrů dlouhé běžkařské a bruslařské vysokohorské trase v Rossbrandu.

Rezort ale myslí i na turisty, kteří by se chtěli do přírody vydat na sněžnicích – v okolí je hned několik tras i pro ně. A jak jsme si sami vyzkoušeli, na své si zde přijdou i milovníci skialpinismu. Opět lze vyrazit po některé z oficiálních cest směrem na Kleinberg, Mandlberg a ti ostřílení mohou vystoupat i na dvoutisícový Rettenstein.

Stejně jako v případě lyžování tu jsou začínajícím i pokročilým skialpinistům k dispozici instruktoři, kteří vás provedou těmi nejkrásnějšími lokalitami a pomohou se zdokonalením techniky. My jsme si však kvůli ne zcela ideálnímu počasí nakonec dali jen velmi jemnou ochutnávku, ovšem i ta stála za to.

Lyžování v nedotčeném, hlubokém prašanu ve volné přírodě je zkrátka disciplína, která nikdy neomrzí. Skialpových tratí je ovšem v celém okolí daleko víc, krásy místního přírodního bohatství tak můžete poznávat pěkně zblízka.

My jsme si krásy okolí vychutnali i díky letu balónem. Celkem jsme za dvě hodiny uletěli bezmála 30 kilometrů a vystoupali do výšky 3,2 kilometru nad mořem. Tam nahoře byl absolutní klid, ticho, a dokonce i teplota byla poměrně příjemná.

Po takovém letu jednomu vyhládne, ale naštěstí má i v tomto ohledu Filzmoos co nabídnout. Kdo holduje inovacím a dobrému vínu, rozhodně by měl zavítat do podniku der Guster. Tradiční kuchyni si zase nenechte ujít při návštěvě typického stavení Fiakerwirt, kde můžete obdivovat i tradiční architekturu. Ta až ve stylu skanzenu přibližuje někdejší podobu lokálních stavení s maštalemi.

Právě tradice chovu koní je v této oblasti velmi silná a místní si ji udržují dodnes. S koníky však už netahají z hor vytěžené dřevo, ale vozí turisty. My jsme se na koňském spřežení nechali vyvézt do Unterhof Alm, hostince ve výšce 1 280 metrů nad mořem, který je malým alpským snem.

Sněhem zasypané stavení se člověku ukáže po přibližně 45 minut dlouhé jízdě na saních, kdy jej zahřívá teplá deka, výhled na hvězdy a taky trocha toho šnapsu. Uvnitř pak hosté roztají u pořádně rozpálených kachlových kamen a zahřeje i pohostinnost personálu.

Při představě dovolené v Rakousku se možná některým protáčejí panenky a hned se dere na jazyk otázka, kolik to všechno bude stát. Nicméně zimní dovolená pro čtyřčlennou rodinu není zrovna levná věc ani v České republice. Například lyžování v oblíbeném Špindlerově Mlýnu letos v březnu vyjde pro čtyřčlennou rodinu zhruba na 50 tisíc korun, což je částka zahrnující jen ubytování a skipasy. Zcela vynecháváme náklady na stravu a případné vybavení.

Nabízí se tedy otázka, zda už se nevyplatí raději vyjet do Alp, které jsou příslibem kvalitnějších zážitků na sjezdovkách i mimo ně. Šestidenní skipas pro dospělého ve Filzmoosu vychází na 362 eur, v přepočtu tedy na 9 000 korun. Děti do 15 let za šestidenní lyžování zaplatí 181 eur, tedy zhruba 4 500 korun. Ceny ubytování se tu pro čtyřčlennou rodinu na šest nocí v březnu pohybují v průměru okolo 40 tisíc korun.

Dostáváme se tedy na částku přibližně o 20 tisíc korun vyšší oproti zimní dovolené v Česku, ovšem s tím, že skipasy lze kromě samotného Filzmoosu uplatnit i ve všech resortech spadajících pod Ski Amadé. Porovnáváme tedy pár desítek kilometrů sjezdovek v Česku s bezmála 800 kilometry po celém Salcbursku. A to už může být pro nadšené lyžaře dostatečný argument, proč si pět tisíc korun na hlavu připlatit a dopřát si pořádné lyžování.