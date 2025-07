Máma se spálila na seznamce, a tak založil aplikaci s databází mužů. Po úspěchu ale přišel skandál

Uložit 0

Před pár dny byla Tea nejstahovanější aplikací v americkém App Storu s hodnocením 4,8 z 5. Jedná se o službu čistě pro ženy, která jim umožňuje prověřit si muže, s nimiž se právě seznámily. A to na základě minulých zkušeností jiných dam. Slibovala bezpečnější randění za pomoci anonymních hodnocení, vyhledávání prostřednictvím fotek nebo prověřování rejstříků. Jenže Tea teď čelí zásadnímu bezpečnostnímu problému a zakladatel Sean Cook i prvním žalobám.

Když se Cook, softwarový inženýr ze San Francisca, v roce 2022 dozvěděl, co se jeho matce přihodilo na internetových seznamkách, zaskočilo ho, jak jednoduché je vydávat se na nich za někoho jiného. Jeho máma se totiž hned několikrát ocitla v situaci, kdy zjistila, že muži, s nimiž se bavila, o sobě lhali. Někteří byli ženatí, jiní trestně stíhaní. Jeden dokonce používal falešnou identitu.

„Byl jsem v šoku, že ve světě plném dat a algoritmů nemohou ženy zjistit, s kým vlastně mluví,“ popsal později Cook pro Authority Magazine. Co začalo jako rodinná frustrace, se brzy proměnilo v digitální misi, v níž chtěl Cook vytvořit nástroj, který ženám skutečně pomůže.

Tea is now the number one app on the App Store

Tea is a women-only app where users anonymously share info and warnings about men to spot red flags and get feedback. pic.twitter.com/UuWk6NHAkr

— FearBuck (@FearedBuck) July 22, 2025