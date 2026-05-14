Zdraví –  – 3 min čtení

Máme data z hodinek i krevních testů, ale jsou roztříštěná. Firma z Čuprovy skupiny je dává na jedno místo

Skupina TCF Capital Tomáše Čupra drží většinu v platformě Macromo, jejímž cílem je dát zdravotní data na jedno místo.

Václav KinskýVáclav Kinský

krupa
Foto: TCF Capital / CzechCrunch
Stanislav Krupa, šéf byznys developmentu skupiny TCF Capital
0Zobrazit komentáře

Dnes o svém těle víme víc než kdy dřív a technologie nám s tím notně pomáhají. Hodinky měří spánek, tep i stres, laboratoř pošle výsledky krevních testů do e-mailu a genetické testy zase naznačí, k čemu máme predispozice. Jenže když si má člověk z těchto dat odnést jasný závěr, často narazí. Informací je hodně, ale komplexních odpovědí málo, a to především proto, že jsou rozdrobené a přicházejí z několika různých míst. Právě to bylo i jedno z témat nedávného Longevity Festivalu, který pořádal CzechCrunch.

V rámci hesla longevity nejde jen o to, jak žít déle, ale hlavně jak žít déle ve zdraví. A jak posunout prevenci od obecných rad typu „lépe spěte a více se hýbejte“ k něčemu konkrétnímu a měřitelnému. Právě o tom promluvil na jedné ze stagí Stanislav Krupa, šéf byznys developmentu skupiny TCF Capital Tomáše Čupra, která investuje do technologií a do longevity vstupuje prostřednictvím biomedicínské platformy Macromo.

Technologie jsou jádrem našeho portfolia. Preventivní péče je logicky hned další oblastí, kde můžeme skrze data a umělou inteligenci zvýšit kvalitu života,“ říká Krupa. Čuprova skupina TCF obecně investuje do technologických startupů jako například Duvo, který firmám pomáhá automatizovat práci pomocí chytrých agentů, nebo Veloq, jenž zrychluje spuštění online supermarketů a zlepšuje jejich logistiku. Kromě toho drží většinu ve zmíněném Macromu, zaměřeném na preventivní péči.

thomashabr_l1300310

Foto: Thomas Habr

thomashabr_l1300406
thomashabr_l1300598
thomashabr_l1300603+126
thomashabr_l1300424
thomashabr_l1300435
thomashabr_l1300429
fot00918
fot00222
fot00019
fot00039
fot00065
fot00074
thomashabr_l1300493
thomashabr_l1300501
thomashabr_l1300505
thomashabr_l1300447
fot01101
fot01113
fot01177
fot01097
thomashabr_l1300568
thomashabr_l1300576
thomashabr_l1300681
thomashabr_l1300448
thomashabr_l1300369
thomashabr_l1300360
thomashabr_l1300719
thomashabr_l1300729
thomashabr_l1300742
thomashabr_l1300690
thomashabr_l1300708
thomashabr_l1300715
thomashabr_l1300777
thomashabr_l1300797
thomashabr_l1300801
thomashabr_l1300774
thomashabr_l1300617
thomashabr_l1300682
thomashabr_l1300683
thomashabr_l1300830
thomashabr_l1300831
thomashabr_l1300848
thomashabr_l1300816
thomashabr_l1300852
thomashabr_l1300872
thomashabr_l1300884
thomashabr_l1300326
thomashabr_l1300349
thomashabr_l1300339
thomashabr_l1300891
thomashabr_l1300906
thomashabr_l1300525
thomashabr_l1300526
thomashabr_l1300861
thomashabr_l1300561
thomashabr_l1300942
thomashabr_l1300953
thomashabr_l1300401
thomashabr_l1300315
thomashabr_l1300610
thomashabr_l1300957
thomashabr_l1300958
thomashabr_l1300973
fot00285
fot00676
fot00729
thomashabr_l1310007
thomashabr_l1300997
thomashabr_l1310006
thomashabr_l1310014
thomashabr_l1310017
thomashabr_l1300322
thomashabr_l1300716
thomashabr_l1300697
thomashabr_l1310025
thomashabr_l1310038
thomashabr_l1310065
thomashabr_l1300469
thomashabr_l1300548
thomashabr_l1300849
fot00105
thomashabr_l1310067
thomashabr_l1310084
thomashabr_l1310082
thomashabr_l1310085
fot00126
fot00139
fot00437
thomashabr_l1300647
thomashabr_l1300660
fot00807
fot00794
thomashabr_l1310093
thomashabr_l1310100
fot00124
fot00213
fot00229
fot00430
thomashabr_l1310133
thomashabr_l1310133
thomashabr_l1300585
thomashabr_l1300601
fot00424
thomashabr_l1310138
thomashabr_l1310146
habrmagniflex1
habrmagniflex
thomashabr_l1310001
thomashabr_l1300865
thomashabr_l1300800
fot00521
fot00506
thomashabr_l1310160
thomashabr_l1310161
thomashabr_l1300377
fot09969
fot09948
fot00999
fot00933
fot01058
fot01069
fot00821
fot00755
fot00607
fot00583
fot00559
fot00245
fot00237
fot00093

Česko se sice dožívá vyššího věku, průměrná délka života už překročila 79 let. Jenže roky navíc automaticky neznamenají roky ve zdraví. Civilizační nemoci, metabolické problémy, záněty nebo horší spánek často přicházejí dřív, než by musely. A právě tady může prevence sehrát podstatnou roli. Obvykle ale podle Krupy naráží na to, že zdravotní data jsou roztříštěná. „Část je v hodinkách, část v laboratorním PDF, část v genetickém testu a zbytek v poznámkách od lékaře. Data existují, ale běžný člověk z nich často neumí udělat praktické rozhodnutí,“ vysvětluje.

Právě to se snaží řešit Macromo – a také konsolidovat preventivní a prediktivní péči v jednom ekosystému. Aplikace má plnit roli prostředníka mezi daty a konkrétním doporučením. Uživatel může propojit údaje z Apple Watch, Oury nebo Garminu, doplnit krevní testy přes partnerské sítě Synlab a Spadia a případně přidat genetickou analýzu. „AI asistent funguje jako interpret vědeckých poznatků v kontextu vašich individuálních dat. Dává data do souvislostí za vás,“ popisoval Krupa na Longevity Festivalu.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Chytré hodinky samy o sobě člověka zdravějším neudělají. Krevní test bez vysvětlení také ne. Hodnota vzniká až ve chvíli, kdy se data propojí a převedou do srozumitelného doporučení. Pokud se například zvýšené zánětlivé markery potkají s genetickou predispozicí, dává smysl řešit spánek, stravu, pohyb nebo suplementaci cíleněji než podle obecných rad z internetu.

Aby personalizovaná prevence nekončila jen u grafů v aplikaci, Macromo navazuje také na Pilulku, kterou zakladatel Rohlíku definitivně ovládl loni na jaře a hned v rámci ní vypustil do světa vlastní značku doplňků stravy. Anebo na systém hodnocení doplňků stravy NutraRating. Ten vznikl ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Akademií věd.

macromo
Foto: Macromo
Aplikace Macromo navrhuje zdravotní prevenci a úpravu životosprávy na základě 56 biomarkerů z krve

Celý ekosystém tak začíná u sběru dat, pokračuje přes vědecky podložené doporučení zpracované AI a následně končí tipem na vhodné suplementy z Pilulky. To vše za cenu podobnou jako Netflix na měsíc, aplikace Macromo stojí 299 korun měsíčně. „Naším cílem je demokratizace personalizované preventivní péče. Chceme ji zpřístupnit široké veřejnosti za cenu běžného digitálního předplatného,“ říká Krupa.

Je tu ale nutné myslet na několik „ale“. Zdravotní data patří mezi nejcitlivější osobní údaje. Macromo proto pracuje se šifrovaným ukládáním dat, oddělením zdravotních údajů od běžných identifikátorů a přístupem řízeným podle GDPR tak, aby informace viděl jen uživatel a autorizované systémy nebo partneři.

Další věcí je, že AI asistent zároveň nemůže nahradit lékaře. Může pomoci s orientací, vysvětlit souvislosti a upozornit na rizika, ale u vážnějších odchylek je nutné, aby následovalo odborné vyšetření.

A pak je tu nejméně technologická část celé rovnice: člověk sám. Aplikace může například ukázat, že uživatel špatně spí, málo se hýbe nebo má nevhodnou skladbu stravy. Krevní testy mohou odhalit vyšší náchylnost k určitým chorobám a AI asistent vydá doporučení. Nemůže ale jít spát dřív, upravit jídelníček ani pravidelně sportovat za člověka. To byla koneckonců nejčastější rada, která na Longevity Festivalu zazněla. Budoucnost zdraví může být opravdu víc datová, personalizovaná a technologická. Jen nesmí skončit u hezkých grafů v telefonu.

Související témata:Tomáš ČuprMacromoTCF
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    ikeas

    IKEA ukázala novou kolekci. Najdete v ní nafukovací křeslo, houpací lavici i otočnou lampu

  2. 2

    petr-mara-mvp

    Bitvu s AI jsme už prohráli, říká Petr Mára. Proč vydělává jen pár hodin týdně a proč hledá nudu?

  3. 3

    brooks

    Dělali tolik bot, že dvakrát téměř zbankrotovali. Dnes jsou díky taktice Applu miliardoví a cool

  1. 1

    euro-truck-simulator-2-scs-software-06

    Nejprodávanější česká hra je i po 14 letech stroj na peníze. Tvůrcům poprvé přivezla miliardu korun

  2. 2

    altra

    Otec zastavil dům, aby jeho syn mohl vyrábět vlastní tenisky. Vznikaly v toustovači, teď generují miliardy

  3. 3

    jeffrey-yan

    Jeho uklízečka si myslí, že šije plyšáky. On přitom díky chytré platformě za rok vydělal skoro 20 miliard