Manželé si vysnili bistro, co vypadá jako z Berlína. Po snu ho i pojmenovali a ulovili do něj zkušené kuchaře
Nové bistro Traum Concept je otevřené jen pár dní, už ale budí rozruch. Aby ne, má propracovanou atmosféru a jídlo, které stojí za to.
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Traum znamená německy sen a Traum Concept, který před pár dny otevřel v centru Prahy, v pasáži mezi ulicemi Revoluční a Benediktskou, jedním snem je. Zrodil se v hlavách mladých manželů, kteří milují dobré jídlo i pití a atmosféru nenačančaných berlínských podniků, a tak jeden takový stvořili i tady. Je plný kontrastů a o kuchyň se v něm starají dva kuchaři z Esky a michelinského Štanglu. Co dalšího byste o něm měli vědět?
Traum Concept
Adresa: Revoluční 5
Typ podniku: bistro
Otevírací doba: pondělí a středa–pátek 8–17:30, v úterý je zavřeno, sobota a neděle 9:00–16:00
„Už od začátku našeho vztahu jsme sdíleli vizi, že jednou v Praze otevřeme cool podnik, bistro, kde se propojí všechno, co máme rádi: prvotřídní jídlo, dobrá hudba a originální design. Milujeme Berlín – jeho kávovou a gastro kulturu, rap, graffiti, umění i módu – a tak vznikl Traum,“ popisuje Renáta Hnilička neboli také DJka Black Angelika, která dávala neotřelý podnik dohromady se svým manželem Matějem poslední zhruba dva a půl roku. A společně také provozují nedaleký koktejlový bar Kenton’s New York.
„Místo jsme objevili úplně náhodou. Bylo to v období covidu, šli jsme centrem Prahy na procházku s malou dcerkou Naomi, která tehdy ještě jezdila v kočárku, a všimli jsme si volného prostoru. Začali jsme se o něj zajímat, a nakonec ho získali,“ dodává ještě Hnilička. Berlínský vibe v bistru, které se zatím rozjíždí jako brunchový podnik s kuchyní otevřenou do 14 a o víkendu do 15 hodin, v plánu má ale časem i večerní provoz, zajišťuje jednak káva z berlínské pražírny 19grams, jednak a hlavně interiér.
Jakmile do Traumu vstoupíte, ocitnete se totiž v prostředí, které by do neokázalého a syrového stylu podniků z německého hlavního města bez problémů zapadlo. Ve funkcionalistickém domě se snoubí industriální prvky a odhalené zdi s moderním nábytkem i tím, který měla doma za socialismu vaše babička, neony a různými instalacemi. Podnik totiž nemá být jen bistrem, ale multifunkčním prostorem, kde se budou moci konat různé akce včetně DJských vystoupení.
Neochutnat něco z místní kuchyně by byla chyba. Starají se o ni totiž bývalý kuchař z Esky a Café Savoy Diego Manuel Guilherme Fonseca a kuchař z michelinského Štanglu Roman Davidov. Jelikož se Traum zatím rozjíždí, mají za úkol dělat to, co je v Praze teď navýsost populární, a sice brunche. Vybírat můžete z několika vaječných jídel – vajec smažených, tureckých, pošírovaných, na způsob Benedikt nebo zkusit místní omeletu se sýrem gruyère.
K mání jsou i sladké pokrmy jako french toast nebo čokoládový krém s olivovým olejem a maldonskou solí. Ať už si vyberete cokoliv, neuděláte chybu. Říká se přece, že ďábel se skrývá v detailu, a o Traumu to platí dvojnásob, neboť síla jeho jídel je právě v tom, jaké drobnosti si v nich kuchaři upravili podle svého a vyšvihli je tak na vyšší level, než byste čekali.
„Brunch bistro jsme zvolili proto, že takové podniky sami rádi navštěvujeme, doma i v zahraničí. Bistro s moderním designem je podle nás koncept, který přitáhne spoustu lidí, kteří ocení kvalitu. Plánujeme ho ale postupně rozšířit o večerní menu se širokou nabídkou naturálních vín a našich signature koktejlů,“ říká k tomu Renáta Hnilička. A my se jen těšíme!