Gastroprůvodce po Smíchově. Okolí Anděla je místo zaslíbené skvělé Asii a nečekaným skrytým pokladům
Shriimi Kitchen, Nhà hai hành, rychlé Pho100, legendární thajská restaurace, ale taky Graf 26 nebo Bockem. Co máte na Smíchově nejraději vy?
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Když se řekne Smíchov, většině z nás asi naskočí Anděl a spolu s tím pověst místa, které není nic moc. Není, Smíchov a jeho okolí ale naštěstí není jen nevábný prostor před zastávkou metra, a tak se i tady dá najít spousta podniků, které nabízejí gastronomii, co stojí za návštěvu. Obzvlášť zajímavé jsou místní asijské restaurace, pořídíte tu ale i skvělé laminované pečivo a zažijete večeři jako v jiném světě. V následujícím průvodci, který vzniká ve spolupráci se společností Storyous, pro vás máme tipy na podniky, které tu máme nejradši.
55 Bakery
Pekárnu a deli obchůdek k tomu najdete hned vedle Švandova divadla. Na první pohled to tu je velmi malé, nenechte se ale odradit a sejděte do podzemí, kde se můžete pohodlně usadit ve velkorysém prostoru a ještě k tomu přes skleněnou stěnu koukat pekařům pod ruce. Dáte si tu dobré loupáky i chleby nebo focacciu, za cestu sem ale stojí hlavně místní laminované pečivo, ať už ve sladké nebo slané verzi.
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Yaki-Pan
V japonské pekárně zase ochutnáte sladké i slané pečivo, na které jinde jen tak nenarazíte. Nechybí samozřejmě mléčný toastový chleba shokupan, ten už se ale do pražských podniků docela rozšířil. Mnohem zábavnější jsou nejrůznější bochánky plněné třeba pastou z fazolí nebo černé rýže, dát si ale můžete i klasické či netradiční brunche a pestrou škálu matchových nápojů.
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Nama
I tenhle podnik má tak trochu japonské základy, trendy noblesní bistro totiž vyrostlo na místě někdejšího The Sushi Baru a oba podniky v sobě teď spojuje. Dáte si tu tedy sushi, stejně jako spoustu dalších asijských jídel. Vedle toho ale také matchu, výběrovou kávu a jednoduché snídaně a brunchová jídla, jako granolu nebo chleba s vejci. Kavárenská Nama tu vládne ráno a přes den, večer se pak o slovo hlásí právě The Sushi Bar.
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Srnky
Sympatická kavárna je v Praze rozkročená do několika poboček, smíchovská kdysi vznikla jako druhá a dáte si tu sytý brunch, lehký oběd i kávu a něco sladkého anebo drink. Klasika jsou v Srnkách lívance, hravé jsou zase sezónní nápoje, jako teď třeba dýňové latté nebo ledová višňová matcha.
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Cafe Tone
Cafe Tone je už taky známá pražská značka, která funguje na více adresách, tady v Lidické to ale kdysi všechno začalo. V malém podniku si dáte kromě kafe i víno nebo drink a něco malého k tomu. Místní káva ne nadarmo patří mezi ty vůbec nejvyhlášenější.
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Kavárna co hledá jméno
Tahle kavárna patří do stejné rodiny jako holešovický Vnitroblock a Radlická kulturní sportovna, což vypovídá dost o tom, jaká v ní panuje atmosféra. Najdete ji v zapadlém dvoře za parkovištěm, v oprýskané budově bývalé truhlárny. Uvnitř je ale víc než útulno, a je to tak v podstatě doslovný útěk od reality – se super kávou a trendy snídaněmi a obědy.
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Šnycl
Nejnovější restaurace Jana Punčocháře je, jak už její jméno napovídá, zaměřená na řízky. Vybírat můžete hned z několika druhů, připravte se ale na to, že si i za ten z polední nabídky připlatíte. Vedle masa v trojobalu tu pak můžete ochutnat další jídla ze středoevropské kuchyně, která platí za Punčochářovu zamilovanou – třeba sulc nebo tyrolskou tlačenku, tafelspitz, guláš nebo taky koblížky a štrůdl. Čepuje se tu samozřejmě plzeň.
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Pho100
Na místě, kde kdysi sídlilo Taro bratrů Ta, dnes najdete sympatické bistro zaměřené na jedno jídlo, a sice vietnamskou polévku pho. Podává se tu v několika variantách a zásadně s nudlemi, které si tu vyrábějí sami. Objednává se na kiosku a stoluje se na baru či ve velkých oknech, k jídlu si tedy užijete i správnou streetfoodovou atmosféru.
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Domestique Bistro
Domestik je v cyklistice ten, kdo rozráží cestu hlavním týmovým hvězdám, u Knížecí je Domestique cyklistikou inspirované bistro, kam si můžete skočit na lehký oběd a nechat si u toho odservisovat kolo. Anebo si taky dát burger nebo pastrami a užívat si netradiční podnik po svém.
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Le Pizze di Frankie
Druhá pobočka malé pizzerie, pro kterou se kdysi chodilo k jejímu zakladateli domů, je dost podobná té nuselské. Hlavně si tady ale dáte (nebo možná spíš odnesete s sebou) pizzu jako z Neapole, tedy s nadýchanými, lehce připálenými okraji a tenkým středem plným lahodné oblohy. Dneska na ni narazíte pomalu na každém rohu, Frankie byl ale jeden z prvních, kdo s ní v Praze začal.
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K-Bang
K-Bang, to je korejský street food v celé své kráse. Minipodnik v Lidické je vlastně jen kuchyň a ještě menší výdejnička, kde se na malém baru zvládne najíst pár šťastlivců, kterým nevadí, že trochu načuchnou olejem. Dát si tu můžete několik druhů corndogů a hranolek, ale taky kuřecích křídel nebo kuřecího popcornu a nechybí ani pár rýžových jídel. Všechno v patřičně popkulturním interiéru, který je super zážitkem sám o sobě.
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Graf 26
Pokud máte rádi komorní podniky se skvělou atmosférou a kuchyni, kde se potkává ta francouzská s italskou a vůbec středomořskou, Graf 26, kde je právě 26 míst, byste neměli vynechat. Vaří se tu v podstatě fine dining, ale bez klišé, které k němu patří, a s velkým respektem k surovinám. Tahle restaurace právem patří mezi ty vůbec nejzajímavější v Praze. A je o to lepší, že se o ní moc nemluví.
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Bockem
Další podnik, kam můžete zajít na skvělou večeři, je bistro Ondřeje Kynčla, který tu se svým týmem vaří sympaticky sebevědomě podle sebe. Začít tu můžete sice už parádní tříchodovou snídaní (vyhlášená je místní krupicová kaše), to hlavní ale přichází na řadu až večer, v pětichodovém menu, ke kterému patří i výběr českých vín.
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Shrimii Kitchen
Rodinný a taky jeden z nejlépe hodnocených asijských podniků servíruje nejen neotřelé chutě, ale taky to, čemu říká asijské tapas. A to znamená jediné – že tu jídel můžete ochutnat opravdu spoustu. Nejlepší je udělat si volný večer, dát si výběr šéfkuchaře pro dva, vyzkoušet i pár drinků a zapovídat se s majiteli. Heslo podniku „malé porce, velké chutě“ tu platí do posledního puntíku.
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Dim Sum Spot
Tuhle knedlíčkárnu asi netřeba představovat, v Praze má hned tři pobočky (a taky ještě jednu v Liberci). Tahle je ale nejnovější, největší a taky má nejrozsáhlejší nabídku piv, která můžete k dim sumům, ale i dalším jídlům ochutnávat. Doporučujeme zajít sem s přáteli, nějakou dobu předtím nejíst a pak debužírovat, co hrdlo ráčí.
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Daichi
Pokud dostanete na Smíchově chuť na sushi, doporučujeme zajít do Daichi. A dát si tu můžete i další asijskou klasiku. Zvlášť spokojení budou milovníci opravdu velkých porcí a také všelijakých efektů při servírování, třeba mlhy, která utíká z talíře.
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River’s Smokelab
Co všechno se dá vytvořit s kouřem, ať už k jídlu nebo pití? Pokud vás to zajímá, tak zajděte do Smokelabu na břehu Vltavy, kde je kouř alfou a omegou všeho. Prochází jím tu samozřejmě maso, ale taky máslo nebo třeba ovoce a zvlášť za dlouhých zimních večerů tu můžete strávit velice příjemné chvíle. Díky chutím i díky tomu, že tu dokázali vkusně skloubit dohromady i nejrůznější rustikální prvky a kůže a kožešiny.
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Nhà hai hành
Vietnamské bistro schované u zdi Kinského zahrady je tak trochu za odměnu – abyste sem došli, musíte o něm jednak nejdřív vědět, jednak vás nesmí jeho zapadlá adresa odradit. Odměnou vám pak ale bude super milé autentické prostředí s plastovými židličkami a basami od piva a netradiční – často i podpultová – nabídka plná intenzivních a nečekaných chutí. Na pho zapomeňte a místo toho se připravte na parádní zážitek a na pokrmy jako rybu v banánovém listu s marakujovou omáčkou, pečeného kraba nebo zelené mušle s arašídy.
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Modrý zub – Tip Storyous
V okolí Anděla najdete skvělých asijských restaurací hned několik. Nesmíme ale zapomenout na dnes už klasiku, která před dvaceti lety přinesla do Prahy pravé chutě Thajska. Dneska je Modrý zub v Praze hned na několika místech a stále dokáže ohromit plejádou chutí, ale i pálivostí svých jídel!
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Pauwel Kwak Bierhuis
Na vyslovení jména téhle hospody by si většina z nás zlomila jazyk, takže je to prostě Kwak. A taky útulná belgická pivnice, která se (možná tak trochu provokativně) usídlila na dohled od smíchovského pivovaru. Dáte si tu všechno, co byste od belgické pivnice čekali, tedy silná piva a patřičně mastné jídlo k tomu. Funguje to skvěle, jen pozor, aby vás druhý den moc nebolela hlava.
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Beertime a Andělský pivovar
Beertime je pivnice, kam zapadnete a můžete tu ochutnáváním různých piv strávit velmi dlouhý večer, místní pivní menu je totiž patřičně dlouhé a pestré. Gastronomicky tenhle podnik zrovna nevyniká, smažák či škvarkovou pomazánku tu ale mají dobrou a k pivu přesně sedí. A pokud byste chtěli vyzkoušet místní malý pivovar, vyzkoušejte ten v Lidické, co si říká Andělský. I tady je to vlastně klasická hospoda, jejich kolagenové pivo ale za ochutnání stojí. A pokud byste si chtěli dát echt hospodu se zelenou a vším, co k tomu patří, zajděte do Jamajky.
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Nalákali jsme vás k výletu na Prahu 5, nebo byste se radši porozhlédli někde jinde? Gastronomické průvodce chystáme i pro další části Prahy, zatím se můžete podívat, kam bychom vás vzali na Letné, co neminout u Národní třídy, co doporučujeme v Holešovicích, v profláknutém Karlíně, na Vinohradech, po okolí Dejvic a Bubenče nebo ve stále zajímavějším okolí Jiřího z Poděbrad. A pokud vás zajímá, co se kde děje a jaké nové podniky se otevírají, tak odebírejte náš newsletter Deli.
Partnerem článku je Storyous.