Manželé z Česka milují klasické počítačové hry. Tak své podnikání vyměnili za poctu retro legendám
Šárka a Petr Fismolovi mají rodinný vývojářský byznys, od kterého si občas odpočinou tvorbou videoher. I když, odpočinou...
Znají se už od střední školy, dnes je spojují děti, manželství i profese vývojářů – a taky oblíbené počítačové hry. Šárka a Petr Fismolovi je mají dokonce tak rádi, že dali k ledu vlastní podnikání a stvořili videohru, která jejich oblíbené retro hity připomíná. Je pixelovitá, půvabná, ale taky překvapivá. Přinejmenším v tom, že ačkoliv ji inspirovaly počítačové legendy, na PC si ji jen tak nezahrajete.
Vraťte se ve vzpomínkách do devadesátek. Do doby, kdy 3D grafika byla v plenkách a vy jste si před obrazovkami lámali hlavu u klasických adventur. Tedy u her, které zavařovaly vaše mozky různými hádankami, vyšetřováním, hledáním správných postav, předmětů a postupů… Her jako Monkey Island, Indiana Jones and the Fate of Atlantis nebo Gabriel Knight. Prostě her, co jsou dodnes považovány za legendy.
Právě tyhle hry inspirovaly ostravské manžele Šárku a Petra Fismolovy k tomu, aby jim stvořili vlastní poctu. „Vyrostli jsme na nich. Jsme velcí fanoušci, v zásadě nic moc jiného nehrajeme,“ říká Petr pro CzechCrunch. Jenže hry jsou u Fismolových rodinná zábava, a tak při tvorbě adventury LeMrosh in the Lazy Kingdom došlo k celkem neobvyklému rozhodnutí.
„Baví nás hrát hromadně v obýváku u televize. Rádi se na řešení hádanek podílíme všichni, je to taková záchrana pro ty z nás, co jim nejdou hry na reflexy a postřeh,“ říká Petr Fismol. Takže i když jejich hra oslavuje známé tituly spojené s PC, na klasickém počítači si ji ještě nezahrajete. LeMrosh in the Lazy Kingdom je totiž hra pro Nintendo Switch 2, kde ji pořídíte za patnáct dolarů s anglickým dabingem a českými titulky. Ale nebojte, PC i Mac verze už se chystá.
Konzole od japonského výrobce není hrami adventurního žánru kdovíjak proslavená, u Fismolových je však oblíbená. „Máme rádi Nintendo. Už od doby konzole SNES nebo Gameboye, občas si na nich nebo na Wii zahrajeme,“ říká vývojář. A přidává ještě jeden důvod výběru: „Vydat hru pro Windows nebo Mac je snadné, pro mobily taky. Nintendo byla prostě další výzva.“ Čímž připomíná i další část rodinného byznysu.
S manželkou Šárkou coby studio AppsGears už několik menších her vydali. A nejen těch. „Převážně vyvíjíme různé aplikace na zakázku. Když třeba sami potřebujeme sledovat meteostanici nebo solární panely, tak si pro to vytvoříme aplikaci, kterou pak pustíme i do světa. Před několika lety jsme dokonce byli celosvětově na špičce s průmyslovými aplikacemi pro vizualizaci dat. Až tak, že nás začala kopírovat konkurence,“ hlásí Fismolovi.
„Oba máme pozitivní vztah k matematice, programování a IT. Jednu dobu jsem měl hrozně moc práce s e-shopy a různými online systémy a servery, neměl jsem čas se aplikacím věnovat,“ vzpomíná Petr. „Tak jsem manželku motivoval, aby s programováním začala i ona. Rozšířili jsme tím portfolio toho, co umíme,“ říká o počátcích společného působení. Tahle činnost ale musela kvůli hře jít stranou.
LeMrosh in the Lazy Kingdom si od tvůrců vyžádal téměř rok a půl full-time nasazení. „Bez investora nebo crowdfundingu jsme museli vývoj dotovat,“ přiznává spoluautor. „Je to naše první velká hra, navíc klasická adventura. Takže nemáme přehnaná očekávání a nečekáme miliony prodejů. Rádi bychom ve videoherním vývoji pokračovali, ale tvořit hry je časově náročné, s nejistým výsledkem a na obrovsky konkurenčním trhu,“ popisuje Fismol.
Jistým výsledkem je nicméně půvabná adventura s nádechem komedie zasazená do středověkého světa, kterou by si Fismolovi prý sami rádi zahráli. „Vždyť i během vývoje jsme adventury stále hráli jako relax. Nesnažíme se lidi nachytat nebo ve hře mít něco nelogického. V testování nám pomohly i naše děti, když jsme je odtrhli od jejich her,“ přidávají se smíchem manželé. „A i když nás LeMrosh docela vyšťavil, vím, že mi to nevydrží. Začnou mě svrbět prsty a budu potřebovat něco tvořit,“ uzavírá Petr Fismol.