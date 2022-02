Pro některé uživatele možná zbožné přání, pro firmy, prodejce a marketéry noční můra. Společnost Meta Platforms, donedávna známá ještě jako Facebook, pohrozila, že pro své evropské uživatele vypne služby Facebook a Instagram, pokud nebude moci přenášet data uživatelů na servery ve Spojených státech. Firma to uvedla v podrobných záznamech o hospodaření, které předložila americké Komisi pro cenné papíry. Zatím však není důvod k panice.

Evropské regulační orgány v současné době upravují nařízení o způsobu předávání evropských údajů přes Atlantik. Soudní dvůr Evropské unie totiž předloni v červenci zrušil dohodu EU a Spojených států, na základě které bylo možné osobní údaje evropských uživatelů do Spojených států předávat.

„Ke zrušení došlo zejména z obavy, že neexistuje dostatečná ochrana osobních údajů v USA. Zásadní problém je zejména v tom, že orgány veřejné moci v USA mohou mít pro účely národní bezpečnosti přístup k osobním údajům předávaným z EU do USA, přičemž toto zasahuje do principů, na kterých ochrana osobních údajů v EU stojí,“ komentuje Jiří Hradský z advokátní kanceláře Sedlakova Legal.

„Pokud nebude přijat nový rámec pro transatlantický přenos dat a my se nebudeme moci spolehnout na jiné alternativní způsoby, pravděpodobně nebudeme moci v Evropě nabízet řadu našich nejvýznamnějších produktů a služeb, včetně Facebooku a Instagramu. To by mělo podstatný a nepříznivý vliv na naše podnikání, finanční situaci a výsledky hospodaření,“ píše se v záznamu Mety pro Komisi pro cenné papíry.

Pravděpodobnost, že k takovému kroku skutečně dojde, je zatím malá a také samotná Meta ji bere jako mezní řešení. Pro server CityAM to řekl mluvčí společnosti: „V žádném případě si nepřejeme a neplánujeme vystoupit z Evropy, ale realita je taková, že Meta a mnoho dalších podniků, organizací a služeb se při poskytování globálních služeb spoléhá na přenos dat mezi EU a USA.“

Pokud nebude právní vakuum vyplněno, v krajním případě by to znamenalo, že například v Evropě sídlící firma by nemohla používat cloudová úložiště amerických firem, pakliže by o svých uživatelích sbírala data. Zdaleka se tak nemusí jednat jen o Metu.

Facebook přišel o čtvrtinu hodnoty, když ztratil pár uživatelů. Dovedete si představit, co by se stalo s jeho hodnotou, kdyby se sám a dobrovolně odříznul od čtvrtiny publika pro své reklamy? — Otakar Schön (@o_schon) February 7, 2022

Evropská Unie problém aktivně řeší. „Zajištění nové dohody je pro nás a naše americké partnery prioritou. Jednání se v posledních měsících zintenzivnila a patří k nim i pravidelné schůzky mezi Didierem Reyndersem (evropský komisař pro spravedlnost – pozn. red.) a ministryní obchodu USA Ginou Raimondovou. Stabilitu a právní jistotu může přinést pouze ujednání, které bude plně v souladu s požadavky Soudního dvora EU. Tato jednání si však vyžádají čas,“ napsal pro CzechCrunch mluvčí Evropské komise.

Není to poprvé, co Meta pohrozila zákazem svých služeb. Před rokem uživatelům a mediálním firmám v Austrálii zablokoval Facebook sdílení a prohlížení zpravodajského obsahu. Reagoval tím na tehdy chystaný zákon, kterým má přimět digitální platformy, jako je Google nebo právě Facebook, aby platily mediálním podnikům za využívání jejich zpravodajského obsahu. Později však obsah znovu odblokoval.

S přispěním ČTK.