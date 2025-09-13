Marketing prý nebyl pro něj. Z domácího experimentu ale udělal značku, za kterou Pepsi dala 39 miliard
Poppi začala jako domácí směs jablečného octa a vody. Dnes je to nápoj s půlmiliardovými tržbami, kterou Pepsi koupila za 39 miliard korun.
Přezdívají mu Brandfather a v americkém byznysu má pověst muže, který dokáže z obyčejného nápoje udělat kultovní značku. Byl to právě Rohan Oza, kdo spojil 50 Centa s Vitaminwater, Jennifer Aniston se Smartwater nebo Justina Timberlakea s vodou Bai a pomohl vybudovat značkám miliardové byznysy. Teď je jeho největší trefou Poppi, limonáda, kterou spolu s manželi Ellsworthovými přetvořil z kuchyňského experimentu v nápoj, za který letos Pepsi zaplatila 1,9 miliardy dolarů (39 miliard korun). Ještě v srpnu ale firma řešila nečekané trable.
Poppi přitom začínala nenápadně. Vymyslela ji Allison Ellsworthová, když hledala během těhotenství způsob, jak si ulevit od nevolností, aniž by sáhla po sladkých limonádách. Smíchala jablečný ocet s perlivou vodou a vznikl nápoj, který posléze začala rozdávat známým. Zájem byl tak velký, že se spolu s manželem Stephenem pustili do výroby a založili značku Mother Beverage.
V roce 2018 se rozhodli zkusit štěstí v pořadu Shark Tank, jehož česká podoba Jáma lvová se nyní vysílá i v Česku. Tam jejich nápoj ochutnal Rohan Oza, muž, který měl za sebou už několik obřích nápojových úspěchů. „Chuť byla perfektní, všechno ostatní špatně. Název, obal, branding. Ale ta tekutina, to byl jackpot,“ vzpomínal pro Forbes. Investoval 400 tisíc dolarů (8,3 milionu korun) za čtvrtinu firmy a navrhl kompletní restart. Výrobu na dva roky zastavili, vyměnili skleněné lahve za barevné plechovky a z Mother Beverage se zrodila Poppi.
Relaunch přišel v březnu 2020, v době pandemie, kdy obchody řešily spíš zásoby základních potravin než novinky v nápojových regálech. Paradoxně to ale Poppi pomohlo. Influencery zavřené doma si její barvy a jednoduchý příběh rychle získaly a značka do konce roku udělala tržby 83 milionů korun. O rok později už to bylo 415 milionů a v roce 2022 se Poppi rozšířila do větších obchodních řetězců typu Costco. Tržby překročily čtyři miliardy korun a Oza přivedl další investory v čele s hudebníky The Chainsmokers. V roce 2024 prodeje vyrostly o dalších 150 % a Poppi se dle Forbesu stala nejprodávanější limonádou na Amazonu, předběhla i Coca-Colu a Pepsi.
Tehdy začaly chodit první akviziční nabídky. „Třikrát jsme řekli ne, než jsme našli partnera, který značku posune dál,“ dodal Oza. Nakonec letos na jaře podepsali dohodu s Pepsi. Díky tomu má Poppi do konce roku zamířit na více než sto tisíc prodejních míst a připravuje expanzi na zahraniční trhy.
Nebylo to však bez starostí, ještě v srpnu Poppi řešila dohru mimosoudní dohody v hodnotě 185 milionů korun kvůli žalobě, že její reklamy přeháněly zdravotní přínosy nápoje. Dohoda mimo jiné umožňuje lidem, kteří si Poppi koupili mezi rokem 2020 a letošním červencem, požádat o malou finanční kompenzaci. Buď po doložení účtenek, nebo i bez nich formou paušální částky. Značka trvá na tom, že své výrobky označovala férově, ale chtěla se vyhnout vleklému sporu a soustředit se na další růst.
Co se Ozy týče, ten si z prodeje osobně odnesl skoro šest miliard korun po zdanění a dalších miliardu díky svému podílu ve fondu, který byl jedním z investorů. Oza přitom není jen investor v pozadí. Jeho příběh je sám o sobě inspirací. Narodil se v Zambii, vyrůstal ve Velké Británii a po škole nastoupil k Marsu, aby pracoval pro značku Snickers. Tam mu jeho šéf řekl, že marketing není nic pro něj. „To byla rána,“ vzpomínal. „Ale když vám někdo řekne, že na něco nemáte, buď se s tím smíříte, nebo to zkusíte znovu.“ Oza zvolil druhou cestu, přestěhoval se do USA, vystudoval MBA na University of Michigan a nastoupil do Coca-Coly.
Nejdřív pomohl udělat ze Spritu značku propojenou s basketbalovou a hiphopovou kulturou, potom otočil klesající prodeje Powerade z -15 % na +35 % během jediného roku. Toho si všimli zakladatelé Vitaminwater a nabídli mu roli marketingového šéfa. Tam poprvé ukázal, že umí spojit značku s celebritami, když přesvědčil rappera 50 Centa, aby si místo honoráře vzal podíl, a společně vytvořili vlastní příchuť Formula 50. Prodeje se během roku zdvojnásobily a v roce 2007 Coca-Cola koupila firmu za 4,1 miliardy dolarů (85 miliard korun).
„Ukázali jsme, že celebrity mohou vsadit samy na sebe a vyhrát,“ říká Oza. Sám díky tomu získal kapitál, který mu umožnil stát se investorem a hledat další značky, do kterých se zamiluje. Dnes, půl roku po prodeji Poppi, už pracuje na dalších projektech, například na značce čokoládových dobrot Skinny Dipped s tržbami přes 100 milionů dolarů nebo dětské výživě Once Upon a Farm.