Marku Dospivovi už poslali peníze tisíce lidí. S Pentou míří do Londýna, chce investovat 50 miliard

Investiční skupina Penta zažila mimořádně úspěšný rok 2024. Zisk jí totiž stoupnul z 12,1 na 15,6 miliardy korun a především se jí náramně rozjel její fond, který během podzimu otevřela pro širší veřejnost. Zájem překonal podle partnera skupiny Marka Dospivy násobně očekávání, takže může pokračovat ve svých ambiciozních plánech. Včetně těch z Londýna.

„Chci poděkovat všem investorům za důvěru, kterou vložili do Penta fondu a stali se tak součástí naší společné cesty. Za období prvních dvou měsíců se podařilo Penta fondu získat více prostředků, než byl náš celoroční cíl,“ prohlásil spoluzakladatel Penty Dospiva.

Penta Fund se naplno rozjel loni v listopadu a zastřešuje dvojici podfondů: v jednom jsou sdružené některé její nemovitostní projekty, v druhém zase vybrané společnosti z jejího portfolia. Fond je určený jen pro kvalifikované investory, kteří do něj mohou vložit od milionu korun výš. Penta avizuje roční výnosnost v rozmezí 13 a 15 procent.

A zjevně se jí podařilo zaujmout, protože přilákala na tři tisíce investorů z Česka a Slovenska, kteří jí poslali podle informací CzechCrunche už vyšší jednotky miliard korun s tím, že skupina, co se raisování peněz do fondu týče, již v podstatě splnila své cíle pro kalendářní rok 2025.

„Důvěru investorů vnímáme s vděčností, pokorou a obrovskou zodpovědností. V nejbližších pěti letech plánujeme celkové investice ve výši více než 50 miliard korun do akvizic a do rozvoje našich firem,“ dodal Marek Dospiva s tím, že jednou z jeho vizí je, že Penta se z Prahy a Bratislavy rozroste i do Londýna, na jehož realitní trh hodlá expandovat.

Londýn si už oblíbili i další miliardáři z Česka. Hodně aktivní tam je například skupina Sebre, za níž stojí Petr Němec a Jan Fidler. Ti v Praze postavili unikátní administrativní centrum Drn, přebudovali Šporkův palác a chystají se po letech průtahů na rozsáhlý rezidenční projekt Šemíkův břeh. Jenže právě byrokracie a složité povolování v Česku je „vyhnaly“ do ciziny a Londýn je jedním z měst, na které se zaměřili.

Jedním z ústředních sloganů, jímž se Penta snažila přilákat investory pro svůj fond, bylo sdělení „Namíchejte si stejné portfolio, jako má Dospiva“. A to se ukazuje jako správný krok: jednak to upoutalo pozornost, jednak to s ohledem na výsledky celé skupiny za rok 2024 vypadá jako dobrá sázka, protože návratnost kapitálu dosáhla 16,1 procenta.

Celá skupina měla loni tržby 274 miliard korun (oproti 220 miliardám předloni) a čistý profit jí stoupl z 12,1 na 15,6 miliardy korun. Do portfolia Penta patří kromě známých nemovitostních projektů, jako je komplex Masaryčka a jeho okolí, také lékárenská mezinárodní síť Dr. Max, zdravotnický řetězec Penta Hospitals, dva menší finanční domy Prima Banka a Privatbanka, sázková kancelář Fortuna nebo vydavatelství Vltava Labe Media.

V případě Fortuny, jež je spolu s realitami a Dr. Maxem tím nejlukrativnějším aktivem v rukách Marka Dospivy a spol., se loni řešilo, že by mohla být na prodej. A na jednání o potenciálním odprodeji skutečně došlo, jenže nakonec z transakce nic nebylo, protože Penta si představovala výrazně vyšší cenovku, než jakou jí zájemci byli ochotni zaplatit.

V tiskové zprávě proto společnost uvedla, že Fortunu hodlá nadále rozvíjet sama: „Penta je připravená nadále investovat do jejího rozvoje prostřednictvím akvizic a expanzí na nové trhy. Management se nyní zaměřuje na zvyšování kvality produktu, aby dále posílil pozici Fortuny jako předního provozovatele sázek a her v regionu střední a východní Evropy.“

Penta zaměstnává celkem přes 50 tisíc lidí a působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě, Varšavě a na Kypru. U zrodu skupiny v září 1994 stáli právě kolínský rodák Marek Dospiva a jeho slovenský kolega Jaroslav Haščák.