Maso, které není maso, se vrací na scénu. Meme akcie vzrostla o stovky procent a investoři zírají

Beyond Meat je americká firma, která vyrábí rostlinné alternativy masa z hrachové a rýžové bílkoviny. Proslavila se produktem Beyond Burger, který chutí i strukturou napodobuje hovězí, ale má výrazně menší ekologickou stopu. Po úspěšném vstupu na burzu Nasdaq v roce 2019 se stala symbolem boomu rostlinných proteinů, ale později narazila na zpomalující poptávku, rostoucí konkurenci a ztrátovost. V posledních dnech ale její akcie zažívají víc než raketový růst. Co za ním je a co si z téhle akciové lekce odnést?

Aktuální změny jsou skutečně obrovské. Od vrcholu z 26. července 2019, kdy akcie Beyond Meat stála 235 dolarů, se cena propadla až o 99,7 procenta na minimum 0,65 dolaru za akcii. Tolik stála ještě 17. října 2025, tedy jen před pár dny. Všechno se ale změnilo v úterý 21. října. Akcie Beyond Meat vystřelily o více než 146 procent, což byl nejlepší den v historii společnosti. Je toto ukázka zdravého chování akcie? Zkušený investor ví, že ne. Proto je akcie označována za meme stock.

Meme stock je akcie, jejíž cena roste hlavně díky popularitě na sociálních sítích, ne kvůli skutečným výsledkům firmy. Typicky jde o firmy, kolem nichž vznikne komunita investorů, která nákupem akcií vyvolá prudký růst ceny – často z čistě spekulativních důvodů.

A výrobce rostlinných alternativ masa zažívá vůbec mimořádný týden – už v pondělí totiž vzrostly jeho akcie o 127 % za den. Může za to investiční společnost Roundhill Investments, která Beyond Meat zařadila do svého Roundhill Meme Stock ETF (MEME).

Akcie Beyond Meat
Zdroj: Google Finance
Akcie na pětidenním grafu připisují přes 400 procent

Toto ETF sleduje „meme“ akcie populární mezi drobnými investory na sociálních sítích. Zařazení do fondu automaticky zvýšilo poptávku, protože musel akcie nakoupit, což vyvolalo prudký růst ceny a takzvaný short squeeze – investoři, kteří sázeli na pokles, byli nuceni své pozice rychle uzavírat, čímž růst ještě zesílil.

V úterý k tomu pak Beyond Meat oznámilo dohodu s Walmartem o rozšíření distribuce do dalších obchodů po celých Spojených státech. Ještě minulý týden se přitom akcie firmy propadly o více než 67 procent po oznámení nové dluhové dohody.

Short squeeze nastane, když akcie, u které investoři sází na pokles, začne prudce růst. Ti pak musí své pozice rychle zavírat, tedy akcie nakupovat zpět, čímž cenu ještě víc zvedají. Výsledkem je lavinový růst ceny často o desítky či stovky procent.

Po závěru minulého týdne na úrovni 65 centů se nyní titul obchoduje kolem 3 dolarů za akcii, v dobách jeho největší slávy to bylo přes zmíněných 230 dolarů. Od té doby ale Beyond Meat ztrácel hodnotu každý rok a stal se téměř penny stockem.

Penny stock je velmi levná akcie, obvykle pod pět dolarů, často patřící menším nebo rizikovým firmám. Tyto tituly jsou extrémně volatilní – mohou rychle vydělat, ale i ztratit většinu hodnoty.

Současný růst připomíná dobu, kdy se Beyond Meat těšil statusu meme stocku mezi drobnými investory, kteří nakupovali akcie spíše ze sentimentu než na základě fundamentů. V roce 2021 jej Bank of America označila za „Reddit stock to watch“. Přesto akcie ten rok zakončily se ztrátou přes 47 procent.

Pádu akcie se věnuje ve své glose také lihovarník Martin Žufánek. Ten ve svém příspěvku na LinkedInu porovnává fenomén náhražek masa s nealkoholickými drinky, které momentálně zažívají mezi mladou generací boom. Tvrdí, že stejně jako umělé maso je i nealkoholický gin či rum jen napodobeninou originálu, která lidi láká novotou, ale nakonec se od ní odvrátí.

Návrat Beyond Meat může být i dalším signálem přehřátého trhu. Investoři se znovu vracejí ke spekulativním titulům navzdory vysokým valuacím a trh tak může opět narážet na svůj strop. Společnost Roundhill přitom svůj memestockový ETF v minulosti uzavřela kvůli nízkému zájmu, aby jej znovu oživila začátkem října, kdy se retailoví obchodníci znovu vrhli do býčího trhu.

