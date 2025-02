Max Verstappen má plán, jak udělat piloty F1 z hráčů videoher. A my mu jdeme pomoct hledat

Foto: Will Cornelius / Red Bull Content Pool (Koláž: CzechCrunch)

Moc dobře ví, co znamená soupeřit s těmi nejlepšími závodníky na světě. Je jedním z nich, ne-li tím úplně nejlepším. Max Verstappen ale nemiluje jen závodění na okruzích v reálném světě. Když může, usedá do svého domácího trenažéru a hodiny svádí rychlostní i taktické boje na hladkém asfaltu ve videohrách. Navíc má plán, že pilota Formule 1 udělá z kohokoliv, kdo exceluje za počítačem.

Můžete hrát výborně Counter-Strike, ale šance, že budete bojovat proti teroristům i ve skutečnosti, je téměř nulová. Stejně tak ani hraní EA Sports FC z vás neudělá špičkového fotbalistu. U virtuálního závodění je to ale trochu jinak. Pokud si nakoupíte správné vybavení a budete trénovat, vypěstujete si v sobě schopnosti, které lze přenést do reálného světa. Vnímá to tak i jeden z nejslavnějších jezdců současnosti.

Max Verstappen, čtyřnásobný šampion Formule 1, už několik let závodí i doma. Má okolo sebe několik monitorů, speciálně upravenou židli, volant, pedály, mikrofon a sluchátka, zkrátka vše, co takzvaný sim racing obnáší. „Jsou to velmi podobné světy. Chybí jen ten reálný dotek, kdy se připoutáte a poznáte na vlastní kůži ono přetížení,“ říká v rozhovoru pro magazín The Athletic.

Have a look at Max Verstappen’s sim racing setup 🔥😮‍💨 pic.twitter.com/Yu36uwMu5z — Formula God (@formula1god) January 6, 2023

Zatímco ve skutečnosti je členem stáje Red Bullu, ve virtuálním světě už desátým rokem hájí barvy týmu Redline, který je pro něj srovnatelně důležitý jako jeho kariéra pilota F1. Kdo jiný by si riskl jet – a pak zvítězit – ve čtyřiadvacet hodin dlouhém závodě na virtuálním okruhu v Nürburgringu ve stejný víkend, kdy se jela i Velká cena Emilia Romagna? Kterou mimochodem také vyhrál.

Je to pro něj vášeň, ze které jeho tým nemusí být obzvlášť nadšený. Verstappen ale moc dobře ví, proč to dělá. I když to dříve bral jako zábavu a odreagování, dnes jde o možnost, jak trénovat postřeh a věnovat se závodění, i když není na skutečném okruhu. A vidí v tom také příležitost, jak pomoci mladým, kteří chtějí závodit.

View this post on Instagram A post shared by Max Verstappen (@maxverstappen1)

Jeho hlavním cílem je propojit svět virtuálního závodění s tím opravdovým – a je ochotný do toho investovat vlastní peníze. Už teď v týmu Redline pozoruje potenciál jednotlivých závodníků a má několik želízek v ohni, která by rád do svého vysněného projektu zahrnul. Záměrně je ale nejmenuje, protože je nechce dostat pod tlak.

„Samozřejmě, že skutečného závodníka v sobě nemá každý. Někteří jsou prostě velmi dobří v tom, co dělají, a možná se jim to v reálném životě nepodaří, ale chci jim dát alespoň příležitost. Ideální je, když začnou v mém týmu, pak si je vyberou opravdové stáje a oni si vybudují vlastní kariéru,“ maluje si nizozemsko-belgický jezdec.

Bariérou ale mohou být vysoké náklady. Už jen motokáry, na kterých většina potenciálních profesionálů začíná, se mohou vyšplhat k vyšším desítkám tisíc korun za rok jen za vybavení z druhé ruky. Nehledě na poplatky za tréninkové jízdy na okruzích, extra peníze za opravy a tak dále.

„Všichni víme, že motokáry a první krůčky v závodění stojí spoustu peněz. V simulačních závodech ale můžete pozorovat talenty už tehdy, když jezdí na nenáročném vybavení, které si koupili v obchodě s elektronikou, aby ušetřili. To všechno stojí mnohem méně,“ doplňuje Verstappen, jehož setup na sim racing vychází na střední stovky tisíc korun.

Najde se talent i v Česku? Věnujete se simulačním závodům a chcete se stát součástí našeho výběru? Ozvěte se nám skrze tento příspěvek. Uvidíte, třeba si i vás Max Verstappen jednou všimne.

Současně si šampion všímá rozmanitosti závodníků, která na profesionální scéně není tak velká. Sim racing je jednoduše mnohem dostupnější, ale zároveň má samozřejmě i několik rozdílů oproti skutečnému závodění. Právě tuto oblast chce Verstappen také rozvíjet a spolu s tím mladé talenty vzdělávat v tom, jak může být jízda v monopostu nevyzpytatelná.

„Když v simulátoru narazíte do zdi, nebolí to, takže se při jízdě tolik nebojíte. Když ale sedíte ve skutečném voze, máte na hlavě helmu, kombinézu, jste připoutáni pásy, tak si najednou uvědomíte, že když nabouráte, bude vás to stát peníze a můžete se zranit. Celé tohle uvědomění se musí stát,“ doplňuje Verstappen.