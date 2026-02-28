Megadeal dekády: Paramount pohltí Warner Bros. za 2,3 bilionu korun. Miliardy ale dostane i Netflix
Po krachu jednání s Netflixem přichází obří fúze. Paramount zaplatí rekordní sumu a slibuje zachování legendárních studií i miliardové úspory.
Hollywood zažívá zemětřesení, které přepíše mapu globální zábavy. Poté, co z miliardového souboje o studio Warner Bros. Discovery (WBD) nečekaně vycouval streamovací gigant Netflix, chopil se příležitosti Paramount. Výsledkem je megatransakce v hodnotě 111 miliard dolarů (v aktuálním přepočtu 2,3 bilionu korun), která spojí dvě z nejikoničtějších značek filmového průmyslu. Patří do nich i třeba platformy Max či SkyShowtime, které známe v Česku. Tradiční studia se tak spojují proti technologickým dravcům ze Silicon Valley.
Finanční parametry obchodu jsou omračující. Paramount za jednu akcii WBD zaplatí 31 dolarů, což celkovou hodnotu transakce posouvá na zmíněných 111 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). Celý obchod podpořil masivní balík vlastního kapitálu ve výši 47 miliard dolarů (960 miliard korun) od rodiny Ellisonových a fondu RedBird Capital. Zbytek, tedy 54 miliard dolarů (1,1 bilionu korun), pokryje dluhové financování od bankovních gigantů jako Bank of America či Citigroup. Paramount tak v souboji o budoucnost obsahu vsadil vše na jednu kartu.
Cesta k dohodě nebyla přímočará. Původně mířil k vítězství Netflix, který nabízel celkově včetně dluhu až 87 miliard dolarů (1,8 bilionu korun), jak informuje The Hollywood Reporter. Ve čtvrtek však Netflix od stolu odešel. „Warner Bros. pro nás vždy byla příležitost, kterou je dobré mít za správnou cenu, nikoliv nutnost za jakoukoliv cenu,“ uvedli spoluvýkonní ředitelé Netflixu Ted Sarandos a Greg Peters. Paramount musel navíc za WBD uhradit pokutu 2,8 miliardy dolarů (57 miliard korun) za zrušený deal, která připadne Netflixu.
David Ellison, šéf Paramountu a syn zakladatele společnosti Oracle Larryho Ellisona, neskrývá ambice vybudovat mediální dům nové generace. „Od začátku nás vedl jasný cíl: ctít odkaz dvou ikonických společností a zároveň urychlit naši vizi moderní zábavy,“ uvedl Ellison. Spojením studií a streamovacích platforem chce vytvořit protiváhu nejen Netflixu, ale i Disney. Výsledek si pochvaluje také šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav, který je známý svým tvrdým tlakem na efektivitu.
Podle něj transakce maximalizuje hodnotu pro akcionáře a zajišťuje budoucnost stoletého studia. „Naším hlavním principem bylo zajistit transakci, která ochrání naše ikonická aktiva a zároveň přinese investorům co největší jistotu,“ dodal Zaslav. Smlouva obsahuje i zajímavou pojistku – pokud by proces schvalování úřady trval příliš dlouho, cena se bude každé čtvrtletí zvyšovat o speciální poplatek pro akcionáře.
Aby Paramount uklidnil obavy filmových tvůrců a Hollywoodu, zavázal se k zachování obou studií jako nezávislých jednotek. Každé z nich má produkovat minimálně patnáct filmů ročně, které půjdou nejprve do kin. Minimální exkluzivní okno pro kinosály je nastaveno na 45 dní, u velkých hitů i déle. Tento krok je v ostrém kontrastu s agresivní strategií čistě digitálních platforem a dává Hollywoodu naději, že tradiční filmová distribuce zůstane pro velké blockbustery prioritou i v nadcházejících letech.
Spojení gigantů však přinese i drastické řezy. Paramount očekává synergie ve výši šesti miliard dolarů (přes 120 miliard korun). Úspory mají pramenit z integrace technologií, společných systémů a optimalizace nemovitostí. Hollywood se už nyní připravuje na vlnu propouštění, která bývá u takto obřích fúzí nevyhnutelná. Spekuluje se také o prodeji některých aktiv, například slavných studiových areálů v Los Angeles. Cílem je vytvořit štíhlejší a ziskovější kolos.
Celý proces nyní míří do rukou regulátorů. Kalifornský generální prokurátor Rob Bonta již oznámil, že jeho úřad zahájil vyšetřování a hodlá být při přezkumu velmi důsledný. Paramount si však věří a plánuje transakci uzavřít do třetího čtvrtletí letošního roku. Pokud by obchod ztroskotal na regulatorních překážkách, musí Paramount vyplatit WBD odstupné ve výši 7 miliard dolarů (přes 140 miliard korun).