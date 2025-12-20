Měli ho za outsidera, ale dřel a nevzdal se. Pak vždy usměvavý Jan Zabystřan přepsal historii lyžování
Z talentovaného rodáka z Kadaně se po včerejšku stal alpský lyžař, kterého není radno přehlížet. V Itálii potvrdil, že se může měřit s elitou.
Ještě nedávno byl jedním z mnoha jmen na startovní listině. Ani v nejmenším nedělal českému alpskému lyžování ostudu, výsledky ze závodů měl ale průměrné, v kontextu těch nejlepších snadno přehlédnutelné. Jan Zabystřan se nicméně nevzdával, i když mu osud často nepřál. A teď se mu to vyplatilo. Z talentovaného rodáka z Kadaně se po včerejšku stal sportovec, kterého není radno přehlížet, protože potvrdil, že se v super obřím slalomu může měřit s elitou.
Zřejmě nikdo by si na tento výsledek, k němuž se schylovalo v italské Val Gardeně, nevsadil. Jan Zabystřan sice na Světový pohár v lyžařské disciplíně super-G přijel s dobrou náladou a širokým úsměvem (ostatně jak je jeho zvykem), při pohledu na jména v pořadníku ale bylo skoro jasné, že by bylo senzační, pokud by se vůbec postavil na bednu. Že by ale závod, který zároveň ukazoval rozvržení sil před blížící se olympiádou, vyhrál?
„Říkal jsem si, že ta jízda nebyla špatná. Cítil jsem se dobře. Viděl jsem hordy fanoušků, jak slavily. Desítka by to mohla být,“ mihlo se prý Zabystřanovi hlavou, když dojel do cíle. Nakonec ale překvapil nejen sebe samého. Světový pohár super-G totiž s náskokem dvaadvaceti setin vyhrál a stal se historicky prvním českým lyžařem, kterému se to povedlo.
Obrovským překvapením skončil dnešní závod Super-G ve Val Gardeně, který senzačně ovládl Jan Zabystřan a stal se tak historicky prvním českým vítězem závodu SP v alpském lyžování. 👏pic.twitter.com/JrUYoj5qr5
— Sporťák (@SportakCZ) December 19, 2025
Výsledek je o to krásnější, když se člověk podívá, jaká byla jeho dosavadní cesta. Nebyl totiž žádným zázračným dítětem, které by v patnácti letech válcovalo svět a psalo se o něm v médiích. Na svahu se ale pohyboval odmala, a tak si v sobě vypěstoval lásku k lyžování a ruku v ruce s tím i disciplínu.
Začalo to menšími závody a účastmi na dětských a mládežnických olympiádách, kde dnes už sedmadvacetiletý rodák z Kadaně poznal, co obnáší závodění jako takové. Zároveň měl možnost se porovnávat s dalšími talentovanými lyžaři, kteří mu nic nedarovali. Jeho nejlepší výsledek byl šesté místo v norském Lillehammeru, jinak se od medailových pozic držel spíš dál.
Ovlivnilo ho i zranění v roce 2021, ze kterého se musel měsíce zotavovat. V mezičase dokonce studoval dvě vysoké školy, aby si takříkajíc pojistil, že po skončení profesionální kariéry v lyžování (nebo pokud by se jeho sportovní dráha nevydařila) bude mít jistotu pokročilejšího vzdělání pro další životní etapy.
Dalo mu to ale hodně – a své zkušenosti z lyžování se snažil zužitkovat i na „velkých“ olympiádách, konkrétně v jihokorejském Pchjongčchangu v roce 2018 a čínském Pekingu v roce 2022. Tam ale pochopil, že světová špička je na jiné úrovni. Je rychlejší, agresivnější, sebevědomější. A aby se vůbec dokázal měřit s elitou alpského lyžování, musí něco změnit. Většinu závodů tam totiž ani nedokončil.
Přestal se bát riskovat a do nadcházejících závodů Světových pohárů přijížděl s mindsetem outsidera, který ale může překvapit. A věřil tomu tak dlouho, než se to povedlo, byť to trvalo roky. V tom se ale projevila jeho mentální odolnost – i když umístění okolo 40. pozice nejsou ničím, co by na sebevědomí mělo přidat, Zabystřan už nyní závodil s lepším pocitem.
Special podium in Val Gardena!🤩
🥇 Jan Zabystran 🇨🇿 FIRST WIN!✨
🥈 Marco Odermatt 🇨🇭
🥉 Giovanni Franzoni 🇮🇹 FIRST PODIUM!✨
📸 FIS / Action Press / Simon Hausberger#FISAlpine #WorldCupValGardena pic.twitter.com/0oUfU9CAqF
— FIS Alpine (@fisalpine) December 19, 2025
Všechno se zlomilo po příjezdu do italského střediska Val Gardena tento týden, kde se jel Světový pohár v alpském lyžování. Zabystřan šel nejprve na sjezd, který se mu nepodařil, a skončil až na 32. místě. Jenže o den později, v pátek, ho čekal závod v super obřím slalomu (super-G) – a protože nastupoval z pozice, kdy od něj nikdo nečekal nic velkého, jakékoliv umístění do desátého místa by bylo skvělé.
On ale vyhrál s náskokem dvaadvaceti setin nad favorizovaným Švýcarem Marcem Odermattem. A když na výsledkové tabuli viděl, co právě dokázal, jen vykřikl a smál se. „Tuto výhru bych věnoval každému sportovci, který tvrdě maká a nikdy nepřestává věřit,“ řekl po závodě a vlastně přesně tím vystihl svou profesní dráhu. Gratuloval mu i Odermatt, na kterém šlo vidět, že mu to ze srdce přeje.
„Honzovi asi vyšlo vše, jak mělo. Jeho vítězství v super-G je pro české lyžování naprosto výjimečné. A já bych mu moc přál, aby další takové zažil i 11. února, kdy je super-G mužů v programu olympijských her. Jenže v žádném sportu, natož v alpském lyžování, jedno vítězství neznamená, že pak už máte další předplacená,“ doplňuje šéf olympijské výpravy Martin Doktor pro CzechCrunch s tím, že teď pro něj bude důležité, aby se dokázal oprostit od tlaku, který si na sebe tímto triumfem vytvořil.
Dnes už tak na vrcholu svého kariérního životopisu nemá osmé místo v super-G z březnového finále minulého ročníku seriálu v norském Kvitfjellu, které bylo jeho dosavadním největším úspěchem. Má tam zlato z Val Gardeny a zároveň přepis historických tabulek českého alpského lyžování. A spolu s tím i psychickou pohodu před blížícími se únorovými olympijskými hrami v Miláně a Cortině.