Mění se stejně jako samet. Moravská rodinná značka a přední architekt přebarvili podlahy na modro
Kolekce Velvet Blue otevírá autorskou edici značky Oakcent z Telnice u Brna. Stojí za ní uznávaný architekt Tomáš Císař a přináší modrý dub a jasan.
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Před více než dvaceti lety začínala v jedné hale se starými stroji, loni podle svých údajů utržila 120 milionů korun a teď se rozhodla, že dřevěná podlaha nemusí být jen v přírodních barvách. Rodinná značka Oakcent z Telnice u Brna, za níž stojí Karel Hrdlička, přizvala ke spolupráci architekta Tomáše Císaře, který pro ni navrhl kolekci Velvet Blue s modrým dubem a jasanem. Otevírá tím autorskou edici Signature Collection, kterou chce budovat jako dlouhodobou řadu.
Novinkou je hlavně barva. Dřevěné podlahy se podle firmy obvykle drží přírodních, mořených, bělených nebo téměř černých tónů. Tomáš Císař, který mimo jiné spolu s výtvarníkem Davidem Černým navrhl konstrukci v podobě vraku lodi, jež se opře o chystanou nejvyšší budovu v Česku Top Tower, definuje v kolekci tři odstíny modré: temný a kouřový z dubu a stříbřitý z jasanu. Speciální je přitom vedle samotné barvy i celá výroba.
Barvu do dřeva nevnáší lak, ale přírodní olej tónovaný minerálním pigmentem, který se vsákne do povrchu. Podlaha tak zůstává matná a kresba i póry dřeva jsou dál vidět. Doplňují ji reliéfy s rytmem vln a otisky dešťových kapek, které vznikají programovaným strukturováním na automatizované lince. Tomáše Císaře prý modrá fascinuje jako barva oblohy, moře a hloubky, která nikdy nemá jen jeden odstín.
„Velvet Blue je pro mě především o vztahu světla, prostoru a materiálu. Modrá, stejně jako samet, mění svou hloubku podle světla a úhlu pohledu. Chtěl jsem tento princip přenést do dřeva a vytvořit povrch, který v prostoru nepůsobí staticky, ale neustále se proměňuje,“ popisuje Císař, který se jako architekt, urbanista a zakladatel ateliéru Cisarstudio pohybuje mezi architekturou, interiérem, designem a scénografií.
K podlahám ho přivedl mrakodrap. V listopadu 2025 slyšela Lenka Němcová, která má v Oakcentu na starosti spolupráci s architekty a designéry, Císařovu přednášku o Top Tower a firma ho následně oslovila. Po měsících rozhovorů o tom, co může dřevěná podlaha v interiéru udělat jinak, podepsaly obě strany letos v březnu smlouvu a začal vývoj konkrétních návrhů i technologie. Touto edicí chce Oakcent navázat soustavnou spolupráci s výraznými osobnostmi české architektury.
Oakcent je značka výrobce Princ Parket, který vznikl v roce 2003. Většina práce se tehdy dělala ručně na starých dřevoobráběcích strojích. Firma postupně investovala do nových strojů a automatizace, podle svých slov ale musela posunout i řízení výroby a celé společnosti. Podlahy dnes vyrábí v Telnici na zakázku pro konkrétní projekty hlavně z dubu z českých a slovenských lesů. Výrobu napájí vlastní fotovoltaika a z dřevního odpadu firma v areálu lisuje pelety, kterými vytápí.
„My do každé kolekce přinášíme výrobní know-how, autor svůj pohled na prostor. Od edice čekáme, že nás přivede do projektů, kde se o podlaze rozhoduje jako o designovém prvku, ne jako o položce v rozpočtu,“ vysvětluje majitel a šéf Oakcentu Karel Hrdlička. Kolekce je určená pro podlahy i obklady stěn, do bytů i komerčních interiérů. Na trh přijde na jaře 2027, vzorky budou v showroomech v Praze a v Telnici od ledna. Cenu za metr čtvereční firma neuvádí, podle ní vždy záleží na konkrétním projektu.
Název nejnovější kolekce odkazuje k sametu, který z různých úhlů nikdy nevypadá stejně. Císař ale v textu ke kolekci sahá i po sametové revoluci. „V tom je pro mě podstata kolekce. Nejde o revoluci, ale o evoluci. Velvet Revolution je metaforou jemné proměny – okamžiku, kdy se tradice nemusí popřít, aby mohla pokračovat dál,“ píše architekt.