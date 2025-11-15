Menstruace nemusí bolet. Česká biotechnoložka chtěla pomoci sestře, dnes boduje u tisíců žen
Český doplněk stravy citelně snižuje bolestivost periody, ukázala klinická studie Verry vypracovaná ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.
Původně jen chtěla pomoct sestře se suplementací vitamínů v těhotenství, na trhu totiž vystudovaná biotechnoložka nenašla nic, co by odpovídalo jejím představám. Dnes stojí Veronika Moravec se svou značkou Verra za téměř dvaceti doplňky stravy, které pokrývají všechna důležitá období ženského života, a se suplementy myslí také na muže a děti.
Jeden z nejprodávanějších doplňků stravy její značky je ale ten určený ke snížení diskomfortu a k optimalizaci délky periody. Jelikož bolestivou menstruací trpí až 80 procent menstruujících žen a je častým důvodem absence v práci či ve škole, byla právě tohle pro Veroniku Moravec jasná výzva. „Chtěla jsem pomoci ženám, aby každý měsíc nemusely trpět bolestí a sahat po analgetikách nebo to řešit hormonální léčbou,“ vysvětluje vznik suplementu s názvem Menstruace.
A jelikož jí na doplněk stravy chodily pozitivní ohlasy, chtěla jeho účinek ověřit pomocí klinické studie, kterou realizovala ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Za bolestivou menstruací, která není způsobena onemocněním, jako je například endometrióza, stojí obvykle vyšší množství látek podobných hormonům zvaných prostaglandiny. Ty zajišťují kontrakce dělohy a zúžení cév nutné k vyloučení děložní sliznice. Když je ale prostaglandinů příliš, jsou křeče a bolesti větší.
Výsledky studie, které se zúčastnilo 36 žen ve věku 18–44 let, prokázaly příznivý účinek produktu na snížení hladiny prostaglandinu i pociťovanou bolest. „Nemůžeme přímo říct, že náš produkt snižuje bolest, ta se totiž zkoumá velice těžko. Díky biochemické analýze jsme ale mohly vidět, jak prostaglandin u všech žen užívajících Menstruaci klesá v čase, zároveň byla i bolest u účastnic výzkumu, které produkt užívaly, hodnocena jako nižší,“ popisuje výsledky studie Moravec. Výzkum probíhal po dobu tří měsíců, podle ní by se však měřené prostaglandiny v následujících měsících údajně dostaly na ještě nižší hodnoty.
Výživový doplněk tak podle studie může být pro někoho vhodnou alternativou k široce užívaným analgetikům. „Velká část žen trpících bolestivou menstruací má problém dokonce vstát z postele a bolesti dlouhodobě řeší ibalginy. Problém bereme vážně,“ vysvětluje biotechnoložka s tím, že jejím cílem je také ženy a dívky o bolestivé menstruaci a možnostech, jak s ní zacházet, v budoucnu vzdělávat.
K tomu například dodává, že by ženy menstruační bolest neměly přehlížet, může totiž signalizovat i zdravotní problém: „To, že budu užívat výživový doplněk, neznamená, že přestanu chodit na pravidelné gynekologické prohlídky. Zároveň pokud je příčina bolesti organická, výživový doplněk ji nevyřeší.“
Její firma aktuálně vyřizuje 3 500 objednávek měsíčně. V budoucnu si chce doplněk Menstruace nechat patentovat a otestovat i další suplementy. Značná část produktů Verra se totiž zaměřuje na plodnost a podporu těhotenství a právě zde vidí zakladatelka velký potenciál pro výzkum. „Vzhledem k tomu, o jak moc citlivé období života se jedná, je počet klinických studií s těhotnými ženami poměrně malý. Ráda bych proto vystoupila z komfortní zóny a této neprobádané oblasti se začala věnovat,“ říká biotechnoložka.
Jak sama říká, portfolio produktů Verry se rozšiřovalo primárně podle jejích vlastních potřeb a podle okolí. „Na začátku jsme se zaměřili na podporu početí, pak na vývoj a růst plodu, poptávka ale byla i po dalších produktech, postupně jsme tedy pokryli celé ženské zdraví od menstruace po menopauzu,“ vyjmenovává zakladatelka značky, která dříve působila i ve firmách Mana nebo Sens.
Poté, co Veronika Moravec založila rodinu, se její pozornost přesouvá také k doplňkům pro děti, které by splňovaly požadavky a normy mezinárodních organizací. „Byla jsem ve stejném šoku, jako jsem byla v době, kdy jsem hledala produkty na podporu fertility. Jelikož i dětské doplňky stravy spadají do málo regulovaného odvětví, je až zarážející, jak špatné složení některé mají. Přitom se jedná o stěžejní období, ve kterém se děti vyvíjejí a rostou.“
Verra, jejíž tým tvoří 21 lidí a která působí kromě Česka i na Slovensku, v Itálii a aktuálně vstupuje na nizozemský trh, má dnes až 30 tisíc zákaznic a zákazníků. Spolupracuje také s předními českými klinikami, pražskými porodnicemi v Motole či Podolí nebo laboratořemi Synlab.