Mezinárodní tribunál v Haagu vydal zatykač na Putina kvůli válečným zločinům. Viní ho z deportací dětí

Od té doby, co se svými vojsky napadl sousední Ukrajinu, je ruský prezident Vladimir Putin svými kritiky zhusta titulován jako válečný zločinec. A nyní si na něj posvítil i přímo Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC). Tribunál sídlící v třetím největším městě Nizozemska vydal na vládce Kremlu zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

Spolu s Vladimirem Putinem vydal soud zatykač také na zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou. Česká diplomacie krok mezinárodního soudního dvora vítá, naopak Moskva se dušuje, že rozhodnutí ICC nemá žádný význam, protože Rusko tribunál v Haagu neuznává.

„Vladimir Vladimirovič Putin je údajně zodpovědný za válečný zločin nezákonné deportace obyvatelstva (dětí) a nezákonného přesunu obyvatelstva (dětí) z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruské federace. Tyto zločiny byly údajně páchány na ukrajinském okupovaném území minimálně od 24. února 2022,“ uvedl soud s odkazem na den, kdy Rusko bezprecedentně napadlo sousední suverénní stát.

„Putin je bezpochyby odpovědný za válečné zločiny a za zločin agrese má stát před soudem. Vítám, že Mezinárodní trestní tribunál k vydání zatykače na Putina přistoupil,“ uvedl na twitteru ministr zahraničí Jan Lipavský.

Lvovová-Bělovová je stíhána pro ty samé zločiny jako ruský prezident. Podle soudu existují důvody se domnívat, že za ně nese osobní odpovědnost. Spáchat je měla buď sama, nebo ve spolupráci s druhými či prostřednictvím dalších osob.

Krok ICC přišel jen několik dnů poté, co americký list The New York Times napsal, že by tribunál mohl zahájit stíhání za ruské válečné zločiny, a to hned ve dvou případech. Už tehdy novináři ze Spojených států zmiňovali únosy ukrajinských dětí do převýchovných táborů v Rusku. Druhým zločinem pak měly být úmyslné útoky ruského vojska na civilní infrastrukturu sousední země.

Rusko ovšem dlouhodobě odmítá, že by během své agrese vůči Ukrajině útočilo na civilní cíle nebo páchalo jakékoli válečné zločiny. Únosy tamních dětí do převýchovných táborů na svém území pak označuje za humanitární program.

Moskva také mezinárodní tribunál v Haagu neuznává. A navíc je pravděpodobnost celého procesu s Putinem jen malá – soud nesmí jednat v jeho nepřítomnosti a Rusko jen těžko vydá svého nejvyššího vůdce ke stíhání.