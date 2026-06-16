Microsoft v krizi. Nová šéfka ostře řeže a škrtá, o práci přijdou tvůrci známých videoher
Asha Sharma vede v Microsoftu divizi Xbox zodpovědnou za herní aktivity technologického obra. A chystá její velký reset.
Je ve funkci pouhých sto dní, ale má zvrátit krizovou situaci posledních pěti let. Microsoftu klesají tržby jak z prodeje videoher, tak především z prodeje konzolí Xbox, a proto nová šéfka herní divize chystá její velký reset. Ten s sebou zřejmě přinese zavření několika studií podepsaných pod známými a oceňovanými hrami.
„Ve snaze resetovat náš byznys je důležité být jak optimistický, tak realistický,“ uvedla Asha Sharma při zhodnocení svého startu ve funkci šéfky divize Xbox. Videoherní vyhlídky Microsoftu ale příliš optimismu nenabízejí. Za posledních pět let firma investovala do herních aktivit přes 20 miliard dolarů, což je více než 400 miliard korun – a to bez započtení historicky drahého převzetí firmy Activision Blizzard King za 68,7 miliardy dolarů (zhruba 1,6 bilionu korun). Mezitím ale roční obrat klesl v přepočtu o asi deset miliard korun a podstatně se snížila i ziskovost.
„A to do budoucna nemůže pokračovat,“ dodala Sharma. Xbox tak v blízké budoucnosti zasáhne velká vlna vyhazovů. A dost možná i dalších zemětřesení. Za dva týdny Microsoft oznámí své roční výsledky a spolu s nimi dojde podle zákulisních informací ke značným škrtům v divizi Xbox. O práci přitom mají přijít vývojáři titulů, o nichž jste sami nejspíš slyšeli. Anebo které se s velkou slávou představily dokonce jen před pár dny.
Microsoft totiž nedávno oficiálně slavil 25 let značky Xbox a při této příležitosti odhalil například novou hru ze série Hellblade, jež dříve posbírala několik prestižních oborových ocenění. Ani ceny, ani oznámení novinky ale podle magazínu The Verge nezabrání Xboxu v uzavření studia Ninja Theory. Jak uvádí zdroje agentury Bloomberg, dalšími ohroženými subjekty jsou Double Fine a Compulsion Games, tedy studio proslavené oceňovanou sérií Psychonauts, respektive tvůrci titulu South of Midnight, jenž zabodoval i na herních Oscarech.
Jenže kromě potlesku od publika i kritiků tyto hry spojuje ještě další věc. A to omezený komerční úspěch, dost často přímo i status finančního propadáku. Všechny zmíněné firmy s celkem několika stovkami vývojářů tak s Microsoftem nyní jednají o své budoucnosti, jež bude přinejlepším složitá. Na stole je uzavření studií, ale také možnost převzetí externím zájemcem. A velké změny nemusí zasáhnout pouze dceřiné subjekty, ale i samotnou divizi Xbox.
Jednou z možných cest, jak se z krize dostat, má být podle zdrojů z Microsoftu i vyčlenění Xboxu do samostatné společnosti. Tak či tak musí Asha Sharma čelit klesajícím příjmům, se kterými se pokouší pohnout zvrácením některých dřívějších rozhodnutí. Microsoft po uvolnění svých her i na konkurenční konzole PlayStation nově volí strategii exkluzivity pro Xbox – třeba v případě očekávané novinky Gears of War: E-Day. Někdejší zdražení předplatného Game Pass znamenalo odliv uživatelů, aktuální dubnové zlevnění zase jejich návrat.
Škrtání stavů nicméně oproti dřívějším krokům žádnou otočkou není, v uplynulých letech se Microsoft rozloučil s tisícovkami herních vývojářů. Jen společnost Activision Blizzard King krátce po rekordním převzetí Microsoftem propustila téměř dva tisíce zaměstnanců. Ne všechny faktory ale může Xbox tak přímo ovlivnit. Velkou roli v současném stavu hraje i hardwarová krize, jež ovlivňuje výrobní kapacity i cenu konzolí Xbox.
Kromě restrukturalizace herní divize Microsoftu a jejích více než tří desítek dceřiných vývojářských studií má s otočením negativního trendu posledních let pomoci i zaměření na největší značky Xboxu. Jak uvádí server The Information, nejvýdělečnější cestou pro Xbox má být podle Sharmy navýšení investic a urychlení vývoje dalších titulů známých jmen jako Halo, Fallout a The Elder Scrolls.
Na novinku z posledně jmenované série se mimochodem čeká od multiplayerového počinu TES Online dlouhých dvanáct let. Od legendárního fantasy dobrodružství Skyrim dokonce patnáct. „Máme to štěstí, že spravujeme značky, které v herním světě patří k těm nejdůležitějším a které mají obrovský potenciál i zájem hráčů. Nedokázali jsme je však adekvátně financovat, aby byly konkurenceschopné,“ uvedla Asha Sharma.