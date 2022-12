Mijazakiho svět na plátně. Do českých kin míří animovaný film Doručovací služba čarodějky Kiki

Některé filmy se neokoukají. Především takové, při jejichž sledování nás zaplavuje pocit vřelosti a všeobjímající pohody. Filmy, u kterých máme jistotu, že když si je pustíme, budeme mít zaručeně lepší náladu, i když je venku zrovna deset pod nulou a my se nacházíme uprostřed energetické krize. Mezi takové filmy se řadí takřka všechny počiny od japonského režiséra Hajaa Mijazakiho. A pokud patříte k milovníkům jeho tvorby, potěší vás, že do českých kin poprvé vlétne jeho roztomilá hrdinka Kiki.

Přímořské město, ve kterém se mísí prvky západní a východní kultury, malá čarodějka prohánějící se po světě na koštěti, mluvící kocour Džidži a chlapec milující létání – to jsou hlavní stavební kameny příběhu, který vypráví animovaný film Doručovací služba čarodějky Kiki. Nyní míří vůbec poprvé do českých kin, kde bude ke zhlédnutí už od dnešní dne, respektive 15. prosince.

Mijazaki vytvořil Kiki v roce 1989 a stal se z ní kasovní trhák. A to i přes to, že krátce před tím trhal rekordy tržeb snímek Totoro. Dobrodružství dospívající čarodějnice a jejího černého kocoura Džidžiho vzniklo na motivy populární dětské knížky spisovatelky Eiko Kadono. Možná i proto si tolik získalo japonské diváky, jelikož se mohli navrátit k příběhu, který dobře znali ze svých dětských let.

Mijazaki jim to umožnil prostřednictvím své fantazie, která lidstvo fascinuje již od jeho prvních výtvorů, jako je příběh o zlodějovi Lupinovi nebo o Naušice z Větrného údolí. Světově proslulý tvůrce animovaných filmů, který v roce 1985 založil legendární studio Ghibli, umí totiž vytvořit podmanivou atmosféru a hrdiny, jejichž kouzlu propadne i ten nejzarytější cynik.

Foto: Aerofilms / Ghibli Na Kiki lze do českých kin vyrazit od 15. prosince

Dokáže to navíc bez špetky patosu – jeho příběhy jsou naopak prostoupené ryzí lidskostí a ukazuje v nich, že i ve fantaskním světě dokáže otevírat různé problémy a výzvy, kterým jako lidé během života čelíme. V případě Doručovací služby čarodějky Kiki jde o přerod z dětství k dospívání.

Kiki totiž musí dle tradice odejít ze svého rodného města a dokázat, že se o sebe umí postarat. Podaří se jí najít nový domov a také práci, během které zužitkuje své čarodějnické schopnosti. Začne totiž doručovat rozličné zboží cestou, která je pro ni nejefektivnější – na létajícím koštěti. Během toho zažívá velká i malá dobrodružství, postupně však ale začne ztrácet své nadpřirozené schopnosti.

Mijazaki tak v příběhu naráží na ztrátu dětského vidění světa, které je mnohdy až magické. Když se dítě mění v dospělého, stále častěji čelí realitě všedních dní a přichází právě o tuto vzácnou schopnost. Japonský režisér je ve světě tak oblíbený právě díky tomu, že se mu i v pokročilém věku podařilo toto dětské vnímání uchovat. A těm dospělým, kteří ho pozbyli, ho předává alespoň prostřednictvím svých filmů. Je tak možné, že po zhlédnutí Kiki začnete na chvíli rozumět své kočce a koště nebudete používat jen k zametání.

Distribuce filmu Doručovací služba čarodějky Kiki, kterou má v Česku na starosti společnost Aerofilms, navazuje na loňské úspěšné uvedení další z klasik japonského animovaného filmu Můj soused Totoro. Čeští diváci mají filmy studia Ghibli v oblibě, jeho téměř kompletní kolekce se jim představila díky tematické přehlídce v Bio Oko před pěti lety. Týdnu věnovanému filmům Hajaa Mijazakiho předcházela mimořádně úspěšná crowdfundingová kampaň.