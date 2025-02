Miliardář Karel Komárek chce, aby jeho Allwyn znal celý svět. Investuje proto do sponzoringu Formule 1

Uložit 0

Až se v neděli 16. března rozburácí motory na závodním okruhu v australském Melbourne a bude zahájen nový ročník Formule 1, bude mít úvodní Velká cena – a následně i všechny další – českou stopu. Nikoliv v podobě jezdce, ale v podobě nového oficiální partnera F1, kterým se stala česká loterijní společnost Allwyn. Její loga bychom například měli spatřovat přímo na závodní trati. Detaily o finančním rozsahu partnerství nebyly zveřejněny, ale motiv takového kroku je jasný: Karel Komárek chce ukázat svou značku ještě více, má totiž v plánu dál globálně růst.

Loterijnímu byznysu se dobře daří. Když společnost Allwyn International ze skupiny KKCG třetího nejbohatšího Čecha Karla Komárka koncem loňského roku oznamovala výsledky za třetí čtvrtletí, v kolonce tržeb svítilo 2,14 miliardy eur (54 miliard korun) a hrubý provozní zisk činil 410,8 milionu eur (přes 10 miliard korun). Vedle Česka působí Allwyn v Rakousku, Řecku, Itálii nebo na Kypru, loni dokončil akvizici britského provozovatele tamní Národní loterie a vyrazil také do Spojených států, kde koupil firmu řídící státní loterii ve státě Illinois.

Víceleté partnerství s Formulí 1 má posílit globální povědomí značky. „Máme ambiciózní plány dále rozvíjet úspěšný globální růst Allwynu a partnerství s F1 představuje jeho významný milník. Tato investice je důležitým momentem v evoluci Allwynu, protože transformuje jeho povědomí na globální scéně a zdůrazňuje význam našich loterií v oblasti společensky prospěšných aktivit, které realizujeme v mezinárodním měřítku,“ uvedl Karel Komárek, předseda představenstva a zakladatel Allwynu.

Česká firma má být vidět na všech 24 závodech, které v průběhu roku sledují stamiliony fanoušků z celého světa. Zástupci Allwynu pro CzechCrunch prozradili, že se značka, která dříve působila jako Sazka Entertainment, bude zviditelňovat prostřednictvím reklamních ploch na závodní trati, zážitkového marketingu a hospitality a bude podporovat zapojení fanoušků prostřednictvím obsahu a přítomnosti na digitálních a sociálních kanálech Formule 1. Obě strany zdůrazňují, že společné aktivity mají mít významný přínos pro komunity po celém světě.

„Jsme nadšeni, že můžeme přivítat Allwyn jako nového Oficiálního partnera. Naše spolupráce odráží náš společný závazek k inovacím a podpoře komunit. Toto partnerství také poskytuje oběma našim organizacím nové příležitosti ke spojení s širší veřejností po celém světě,“ uvedl Stefano Domenicali, prezident a generální ředitel Formule 1. Ta letos slaví 75. výročí, má podle svého vyjádření síť 750 milionů fanoušků a 96 milionů sledujících na sociálních sítí. Do kurzu se v posledních letech dostala i díky úspěšnému seriálu Drive to Survive na Netflixu. Nová série mapující loňskou sezonu startuje v pátek 7. března.

Pro Karla Komárka nejde o zdaleka první kontakt s formulovým světem. Společně s bývalým jezdcem F1 Davidem Coulthardem spustil iniciativu More than Equal, jejímž cílem je najít talentovanou závodnici a pomoci jí stát se první šampionkou Formule 1. Klíčovou postavu formulových aktivit je v rámci KKCG Pavel Turek, který do skupiny přišel v roce 2021 a působí jako šéf globálních partnerství. Přímo ve Formuli 1 strávil sedmnáct let a úzce spolupracoval mimo jiné právě s Coulthardem. Před příchodem do KKCG zároveň založil projekt Automobilist, který začínal se speciálními obrazy ze světa F1 a kde je KKCG investorem.