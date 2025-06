Miliardářské přepřahání v Polsku. Tomáš Krsek prodává deset nákupních center Zdeňku Šoustalovi

Uložit 0

Polsko se stalo v posledních letech významným útočištěm řady českých realitních investorů. Potvrzuje to i nejnovější transakce, v rámci které si hned několik nákupních center prodávají dva čeští miliardáři. Svou misi v Polsku se po několika letech rozhodla uzavřít investiční skupina BHM Tomáše Krska, která tu před zhruba třemi lety nakoupila síť deseti retailových center. Ty teď v obchodu, který se podle informací CzechCrunche pohybuje kolem 1,5 miliardy korun, kupuje investiční společnost Reticulum Zdeňka Šoustala.

„Jsme rádi, že se A-Centrum dostává do rukou zkušeného hráče, který v segmentu retailových parků již dlouhodobě působí a má know-how k jejich dalšímu rozvoji,“ říká Jan Černý, šéf BHM Group. Jde o síť deseti obchodních center po celém Polsku o celkové pronajímatelné ploše přibližně 30 tisíc metrů čtverečních s více než 60 nájemními jednotkami. Mezi hlavní nájemce patří značky jako Pepco, CCC, Rossmann, Martes nebo Kik.

BHM celou síť postupně modernizovala a v centrech Kolo a Środa Wielkopolska postavila i nové budovy. „Naplnili jsme náš investiční plán – dokončili jsme dvě rozšíření, které jsme úspěšně obsadili, a zároveň jsme dojednali nové nájemní smlouvy. To byly naše cíle od začátku: stabilizovat, plně rozvinout a posílit pozici tohoto retail parkového řetězce v lokalitách, kde působí,“ komentuje Miroslav Tabernaus, investiční manažer BHM Group.

Kupujícím je společnost Reticulum, jejíž realitní a developerská skupina My Park dosud měla v portfoliu přes deset retail parků v Česku a na Slovensku. Nyní firma, která patří do portfolia spoluzakladatele skupiny Accolade a jednoho z nejbohatších Čechů Zdeňka Šoustala, vykračuje dál do střední Evropy.

„Z česko-slovenského subjektu se stáváme společností evropskou. K Polsku máme blízko nejen geograficky. Věříme v sílu a stabilitu místní ekonomiky a očekáváme vzrůstající kupní sílu obyvatelstva. Jsme připraveni být u toho,“ popisuje důvody vstupu na polský trh Lenka Kořínková, výkonná ředitelka My Parku. V Polsku prý proti Česku a Slovensku očekává vyšší zhodnocení.

Retailová centra A-Centrum jsou situována v těsné blízkosti rezidenčních čtvrtí, hlavních dopravních tahů či center měst. Podle jejích majitelů je Polsko právě pro středně velké retailové formáty velmi atraktivní, jelikož menší města jsou podobnými koncepty zatím nenasycena. „V některých lokalitách jsou tyto obchody jediným místem s přítomností známých značek, což dává centrům konkurenční výhodu,“ dodává Michal Jun, Head of Asset & Property Management v BHM Group.