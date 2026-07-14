Milionářem se stal díky pokeru. Pak vstoupil do krypta, ve fondu počítá šedesátinásobné zhodnocení
Sigil Fund českých a slovenských zakladatelů míří do nové vertikály, v níž staví na úspěchu disruptivních technologií s výjimkou krypta.
Zakládá si na pečlivém analytickém a systematickém způsobu uvažování, díky čemuž se již během studia vysoké školy stal milionářem – profesionálně se totiž věnoval hraní pokeru. Přes něj se dostal i do světa kryptoměn a společně s kolegy před lety založili jeden z prvních evropských kryptofondů Sigil Fund, jehož výkonnost od té doby dosáhla šedesátinásobku. Muž, jenž veřejně vystupuje pod svou přezdívkou Fiskantes, jak ho také zná více než sto tisíc sledovatelů na síti X, tento fond rozbíhal společně s Pavlem Stehnem. A v exkluzivním rozhovoru pro CzechCrunch mluví o jeho fungování.
Sigil Fund se sídlem na Gibraltaru rozběhli čeští a slovenští zakladatelé v roce 2019 a pod jeho hlavičkou fungují dva fondy pro kvalifikované investory: Sigil Core se zaměřením na „tradiční“ kryptoprojekty s čistými výnosy na aktuální úrovni kolem 6 400 procent a konzervativnější a méně volatilní Sigil Stable založený v roce 2021 s celkovým výnosem kolem 92 procent. V portfoliu přitom má například sázkařskou predikční platformu Polymarket, dnes už firmu obchodovanou na burze Circle či decentralizovanou burzu Hyperliquid. Oba fondy už dohromady zaujaly stovky investorů a prostředky do nich vložili i další zdejší hráči z finančního světa, jako například investiční skupina Miton. Celkový objem aktiv ve správě (AUM) ale fond komentovat nechce.
Teď Sigil otevírá novou kapitolu – rozběhl další fond Supernova, kde kombinuje investice do nadějných startupů, ale i veřejně obchodovatelné akcie. Jednoduše řečeno se zaměřuje na všechno, co není krypto, ale jedná se o disruptivní technologie. „Jsem primárně technologický investor, který rád sází na změnu paradigmatu. Přestože mi krypto zabíralo většinu času, vždy jsem aktivně sledoval i další trendy,“ říká Fiskantes a mluví také o aktuální situaci na kryptotrzích a o jejich srovnání s dotcom bublinou, o změnách v samotném zaměření svých fondů, ale i o nejnovější Supernově.
Minimálně od doby, co se stal Donald Trump opět prezidentem, je geopolitická situace v každém možném ohledu jako jízda na horské dráze. Jak se to podepisuje na kryptotrhu?
Krypto je teď v zajímavé fázi. Už to není jen spekulativní tech lákající lidi, co se snaží rychle vydělat. Posledních pár let ani bitcoin neperformuje tak dobře jako například zlato nebo akcie AI hardwarových firem. Celý prostor se institucionalizuje. Čím dál víc se řeší, jak mohou velké finanční instituce a banky s kryptosvětem interagovat a zda pro ně existují use cases. Doteď to bylo v teoretické rovině, ale konečně se dostáváme do produktivní fáze. Spekulativní horečka, kterou jsme viděli hlavně v letech 2017 nebo 2021, je pryč, poslední cyklus byl o dost střídmější. Bitcoin je dnes už něco, co si tradiční finanční hráči zabalili do svých obalů a nabízejí to jako ETF a jiné investiční produkty. Odděluje se od zbytku trhu jako digitální zlato.
Co se týče geopolitiky, krypto je dost risk-on trh, citlivý na to, co se ve světě děje. Dá se říct, že bitcoin je takový kanárek v dole – když se něco děje, krypto často reaguje první, protože se obchoduje neustále. Viděli jsme to například u burzy Hyperliquid, což je jedna z našich největších dlouhodobých investic. Je to burza postavená na blockchainu a během krize v Íránu, kdy klasické trhy o víkendech stály, lidé chodili spekulovat a hedgovat se proti ceně ropy právě na Hyperliquid. Najednou tak tato infrastruktura získala obrovskou pozornost i od tradičních finančníků a agentura Bloomberg ji začala využívat jako zdroj cen komodit přes víkend. Krypto prostě dospívá.
Zakladatelé Sigil Fund
- Pavel Stehno alias „MrKvak“: Hlavní stratég a vizionář fondu. Kariéru začal v oddělení fúzí a akvizic poradenské společnosti PwC, z korporátního světa odešel k profesionálnímu pokeru a následně působil sedm let jako provozní ředitel sítě PokerStrategy.com. Kryptoměnám se naplno věnuje od roku 2017.
- „Fiskantes“: Investiční ředitel, určuje strategii portfolia. Podobně jako Stehno má i on background v profesionálním pokeru, k tomu je v kryptoměnovém světě respektovaným názorovým lídrem s vlivným profilem na síti X a působil také jako partner ve venture kapitálovém fondu Zee Prime Capital.
Takže určitá skepse vůči kryptu přetrvává, ale jeho reálné využití roste?
Rád to přirovnávám k dot-com bublině. Na začátku byly internetové společnosti nafouknuté, pak nastal obrovský krach a hodně investorů internet opustilo. Nakonec ale internet skutečně změnil svět a z několika tehdejších společností vyrostli dnešní technologičtí giganti. Podobně to teď bude fungovat v kryptosvětě. Pár užitečných projektů bude navyšovat své zisky a růst, zatímco většina trhu půjde do ztracena. Otázka za miliardu samozřejmě je, kdo jsou ti vítězové.
Pokud většina trhu půjde do ztracena, podle čeho dnes vybíráte projekty, které skutečně přežijí? Museli jste kvůli tomu změnit investiční strategii?
Z investiční stránky se mění náš přístup. Na začátku jsme investice vybírali víc na základě narativu a bodoucího potenciálu vytvořit něco nového, disruptivního, podobně jako to dělají startupové, respektive venture kapitálové fondy. Nyní se už můžeme dívat přímo na fundamenty a reálnou adopci. Zmíněný Hyperliquid je extrémně ziskový byznys, který koncepčně zapadá do modelů tradičního investičního světa. Je to rychle rostoucí projekt, který disruptuje svět tradingu, ale dá se již ocenit pomocí standardních valuačních metod. Dochází tak k postupné integraci krypta do tradičního světa.
Bylo téměř nemožné získat na investice do krypta kapitál, nikdo tomu nevěřil.
Jak se v tom aktuálně navigujete vy v rámci Sigilu?
Jádrem zůstává náš první fond Sigil Core. Jeho mandátem je sázet na to, že blockchain je revoluční technologie, která bude postupně adoptována do finančního světa. Na této základní hypotéze se nic nemění, pouze se v čase vyvíjí náš pohled na to, které segmenty jsou zajímavější, a získáváme reálnou zpětnou vazbu z trhu. Historicky se nám zatím dařilo trefovat slušné množství vítězů jednotlivých kategorií, které považujeme za zajímavé. Druhou část našeho výkonu pak tvoří různé aktivní strategie, které otevřený kryptofinanční svět nabízí.
Fond jste přitom rozbíhali v době, kdy se kryptotrhu moc nedařilo…
Ano, začínali jsme v hlubokém bear marketu v roce 2019 s pár stovkami tisíc dolarů a s obrovským rizikem. Bylo téměř nemožné získat na investice do krypta kapitál, nikdo tomu nevěřil. Náš pitch, že krypto je průlomová technologie, která může přinést desetinásobky zhodnocení, málokdo bral vážně. Všichni ostatní podobné fondy na Gibraltaru zavřeli, my jsme to jako jedni z mála přežili jen díky tomu, že jsme srazili náklady a žili první rok z úspor. Nakonec se nám podařilo pro naše první investory udělat zhruba šedesátinásobek zhodnocení.
Je vůbec ještě možné dosáhnout v kryptu takového zhodnocení?
Investorům už dnes pochopitelně neslibujeme rychlé desetinásobky. Tím, že jsme mnohem větší, do mnoha malých příležitostí se už nevejdeme a musíme si vybírat investice i s ohledem na likviditu. Velká část portfolia je teď v kategorii „winners keep winning“ – tedy ve stabilních projektech, které už konsolidují trh. Menší část máme stále ve spekulativnějších a raných projektech, kterým říkáme „liquid venture“.
Jak takové projekty vypadají?
Chovají se jako startupy a nesou stejně velká rizika, ale zároveň se jejich tokeny dají obchodovat na více či méně likvidním sekundárním trhu. Výsledek je potenciálně velmi profitabilní, ale také extrémně volatilní – a na to nemá každý žaludek. Dost mi v tom pomohlo studium psychologie a taky návyky a zkušenosti z mé pokerové kariéry.
Roste s touto stabilnější strategií a velikostí fondu i zájem ze strany tradičnějších investorů mimo kryptobublinu?
Složení našich investorů se změnilo. V počátcích to byli především technologičtí nadšenci, programátoři a naši známí třeba ze světa profesionálního pokeru. Dnes jsou to více standardní investoři – podnikatelé, lidé z tradičních financí a instituce, kteří berou krypto jako další třídu aktiv a chtějí ji mít zastoupenou ve svém portfoliu.
Vaší aktuální novinkou je, že spouštíte další fond Supernova. Jak vůbec vzniklo rozhodnutí rozšířit působnost i mimo kryptosektor?
Jsem primárně technologický investor. Přestože mi krypto fond zabíral většinu času, vždy jsem aktivně sledoval i další technologické trendy. V roce 2022 mě naprosto uchvátil obrovský potenciál generativní AI a velkých jazykových modelů. Logicky mi z toho vyšlo, že tyto modely budou k trénování potřebovat bezprecedentní výpočetní výkon. Tím hlavním dodavatelem hardwaru byla Nvidia, kterou jsem už velmi dobře znal z dřívějška díky těžbě kryptoměn. Vsadil jsem tedy na ni. Později jsem do svého soukromého portfolia přidal i Palantir, protože jsem sledoval, jak úspěšně implementují umělou inteligenci do obranných systémů, třeba na bojišti na Ukrajině.
Když tyto soukromé sázky začaly výrazně překonávat zbytek mého portfolia, uvědomil jsem si, že by byla škoda nedělat to systematicky a oficiálně. Zmínili jsme tuto myšlenku s partnery našemu networku, ten projevil obrovský zájem, a tak se zrodil náš třetí fond Supernova – zaměřený jednoduše na všechno, co není krypto, ale jedná se o disruptivní technologie, jako je AI, robotika nebo technologické trendy v obranném průmyslu.
Jaká byla odezva?
Stačilo do naší sítě vypustit zprávu a nový fond se naplnil za pouhých pět týdnů. Rád bych přitom dodal ještě jednu podstatnou věc. My partneři jsme do Supernovy vložili nadpoloviční většinu objemu spravovaných aktiv. Byl jsem šokován, když jsem zjistil, kolik manažerů riskuje ve vlastním fondu jen zlomky procent ze svých peněz.
U investování do nemovitostí už nikdo nevymyslí dvacetkrát lepší postup. Ale u nových technologií se paradigma teprve utváří.
Proč preferujete právě takový přístup?
Mně osobně tohle připadá naprosto přirozené. Budujeme Sigil z dlouhodobého hlediska jako naši „forever company“, do které vkládáme v podstatě veškeré naše likvidní prostředky, a chceme se tomu naplno věnovat do konce produktivního života. Jiný přístup bych si ani nedokázal představit. Zajímavé přitom je, že ačkoliv jsme kryptofond, většina našeho týmu vůbec nemá tradiční finanční background. Jsou to bývalí pokeroví hráči, tradeři, programátoři nebo profesionální hráči videoher. Jde o lidi s obrovským „pattern matching skillem“, schopností hledat a využívat vzorce napříč trhy, protože chování nových technologií na trzích se neustále opakuje.
Co tím myslíte, jak se opakuje?
My vidíme obrovskou příležitost v neefektivních trzích. U investování do nemovitostí už nikdo nevymyslí dvacetkrát lepší postup, je to vyřešený problém. Ale u nových technologií se paradigma teprve utváří a nedá se předem namodelovat. Je to jako u Nvidie, která před dvaceti lety dělala grafiku pro videohry a teď je jednou z nejhodnotnějších firem světa díky AI revoluci. Výrobci čipů a polovodičů byli dlouhou dobu relativně přehlížení jako nízkomaržoví dodavatelé komodity, dnes diktují tempo vývoje AI. S tím žádný sebelepší finanční model před pěti lety nepočítal. Také vidíme momenty, kdy i noví hráči bez dlouhé historie dokáží vstoupit na trhu, využít obrovskou konkurenční výhodu a vybojovat si své místo na trhu.
A tento proces, ačkoliv vždy vypadá trochu jinak, je podobný napříč technologickými inovacemi. Nová technologie vyvolá zvědavost, pak nadšení, disrupci existujících paradigmat a následně finanční boom který přejde v bublinu. Pak ovšem nastává vystřízlivění a produktivní trend. Mnoho tradičních investorů se ideálně chce té první, chaotické fázi úplně vyhnout, ale neodolají a naskočí v nejhorší možnou chvíli. My se snažíme hrát hru od začátku, ale se střízlivým pohledem na to, jak se asi bude vyvíjet.
Co je teď největší výzva, před kterou momentálně stojíte?
Supernova je velmi specifická. Kombinujeme investice do raných startupů (early stage VC) se společnostmi před vstupem na burzu až po veřejně obchodované akcie, abychom si vždy zachovali zhruba poloviční část portfolia vysoce likvidní pro rychlé rebalancování. Udržet takto široký záběr pro jeden fond je ohromně náročné. Naší největší výzvou je proto nyní najít mimořádně flexibilní lidi, kteří zvládnou buď plošně přepínat kontext napříč všemi těmito fázemi, nebo se naopak laserově zaměřit na jeden konkrétní obor.