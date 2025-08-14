Prodal firmu za sto milionů, jako hobby začal investovat. Teď rozvíjí jeden z top kryptofondů
Peter Kóša nyní pomáhá s růstem Sigil Fundu. Ten od svého vzniku počítá zhodnocení v tisících procent a výrazně poráží výkon bitcoinu.
Peter Kóša
Řada lidí po dokončení vysoké školy prochází různými firmami a teprve objevuje, co je baví. Peter Kóša ale celých jedenáct let po studiu strávil v jedné společnosti – své vlastní. Travelking spolu s kolegou nakonec prodali za více než sto milionů korun, a aby o nabyté peníze patřičně pečoval, začal se věnovat investování. To jej nakonec pohltilo a dostal se i do jednoho z vůbec nejstarších kryptofondů v Evropě: Sigil Fundu.
Svou kariéru Kóša naplno rozjel v roce 2014, když společně s kamarádem Tomášem Čmelíkem v Brně rozběhli Slevoking, který dostali až na pozici dvojky českého slevového trhu za Slevomatem. Stejně jako jejich hlavní konkurent se postupně začali orientovat na cestování místo slev jako takových, a tak došlo k rebrandingu na Travelking.
„Bylo to moje jediné ‚dospělé‘ zaměstnání,“ usmívá se dnes čtyřiatřicetiletý podnikatel, jenž se z rodného Slovenska přestěhoval, když v Česku nastoupil na vysokou školu. Kóša vedl Travelking z pozice ředitele, šlo přitom o byznys s obraty ve stovkách milionů korun. Značnou ránu utrpěl během pandemie koronaviru, která zastavila globální cestovní ruch. Navzdory propadu na nulu se ale firma dokázala udržet v zisku a situaci rychle otočit.
Zásadní zlom pak nastal v říjnu roku 2022, kdy Travelking plně přešel pod křídla německého Travelcircusu. V transakci měl být ohodnocen na více než sto milionů korun, Kóša byl tehdy částečně vyplacen hotovostí a částečně v akciích nového majitele. „Společně s managementem jsem měl velkou motivaci ve firmě zůstat. Dobře jsme si sedli, spolupráce s německou mateřskou společností proběhla bez problémů, vznikly mezi námi i kamarádské vztahy,“ dodává.
Koncem loňského roku ale podnikateli vypršel takzvaný earn-out, tedy období po prodeji firmy, kdy byl zavázán, aby v ní nadále pracoval, a tak se rozhodl se z postu ředitele Travelkingu stáhnout. Zároveň si Kóša říkal, že pokud má v životě zkoušet nové věci, tak čím dřív skončí, tím lépe. „Je dobré přeorientovat si kariéru dřív než později, mladší lidé mají mozek tvárnější a jsou adaptabilnější na změny,“ vysvětluje. Dohodl se tak s managementem a žezlo předal nástupci. „Ke konci roku 2024 jsem odešel z firmy, ale věřím, že o ni bude dobře postaráno i nadále.“
Díky exitu jsem se dostal k penězům, které už možná nikdy opět nevydělám. Potřeboval jsem se o ně postarat.
Rozhodnutí odejít se ale pojilo s dalším důvodem. Kóša se totiž po prodeji firmy a získání většího obnosu peněz začal věnovat novému hobby. „Tím je investování. Díky exitu jsem se dostal k penězům, které už možná nikdy opět nevydělám, tak jsem se o ně potřeboval zodpovědně postarat,“ popisuje. Začal tak číst knížky, studovat, chodit na konference, setkávat se s fondy i investory.
Jako inspirativní osobnost z investičního světa, kterou se vyplatí sledovat, označuje slovenského ekonomického analytika Juraje Karpiše, mimo jiné zakladatele známého think tanku INESS (Institut ekonomických a společenských analýz). Co se týče knížek, Kóša zmiňuje A Wealth of Common Sense od Bena Carlsona či bestseller Psychologie peněz od Morgana Housela.
Postupně jej to bavilo víc a víc, až se investování začal věnovat v podstatě na plný úvazek. „Říká se, že investoři a podnikatelé jsou odlišné typy osobností – zatímco investor musí brilantně pracovat s rizikem a umět ho moderovat, podnikatel často jde all-in i do situací, které se jeví jako téměř bezvýchodné,“ říká Kóša.
„Profesionálové se vás ale snaží přesvědčit, že investování je extrémně složité a nedá se naučit. Mají pocit, že všechno vyřeší lépe než vy,“ míní. V kontrastu s tím však říká, že mezi investory a podnikateli vidí naopak i společné znaky: „Investování pomáhá, když je člověk zvědavý, což je hodně podnikatelů. A ve své podstatě oba dělají podobné věci – jde o správnou alokaci kapitálu.“
Kóša se tak setkával s profesionálními investory, ale i dalšími odborníky z oboru a platil si různé konzultace. Během tohoto období začal narážet na správce kapitálu zejména v bankách, kteří se snažili jen prodávat své produkty a často jim v investování chyběl širší rozhled. „Někdy nedokázali odpovědět na moje otázky nebo říkali, že se v určitých oblastech neorientují. Tak jsem dospěl k závěru, že začnu investovat sám,“ popisuje. Jedna z oblastí, do níž investuje, jsou i startupy, protože chce podpořit lokální ekosystém. Mimo jiné tak podpořil například brněnský venture kapitálový fond Purple Ventures.
Od investic ke kryptoměnám
Zájem o investování pak Kóšu přivedl i k další související oblasti – kryptoměnám. Byť on sám nebyl moc velký kryptonadšenec, přes kamaráda z vysoké školy se před lety dozvěděl o bitcoinu a nechal se přesvědčit, ať do něj něco investuje. „Za to jsem dnes hodně rád,“ usmívá se. Zmiňovaný kamarád se začal v kryptosvětě pohybovat naplno poté, co měl jako hráč pokeru blízko zejména k bitcoinu, s nímž se běžně na různých online portálech hrálo místo klasických peněz.
Později spojil síly s dalšími dvěma přáteli a v roce 2018 oficiálně založili Sigil Fund, jenž se řadí mezi vůbec první na kryptoměny zaměřené fondy v Evropě. Je registrovaný na Gibraltaru, ale stojí za ním čeští a slovenští zakladatelé. Kóša do fondu vložil část svých prostředků. „S týmem jsem se setkával stále víc a víc, je to skvělá parta. Nakonec jsme se dohodli, že se k nim připojím.“ Aktuálně tak v Sigilu zastává pozici Head of Growth, kde má na starosti další podporu růstu.
Samotný Sigil přitom provozuje dva fondy. První, nazvaný Sigil Core, vznikl již před sedmi lety. Od té doby se jeho celkové čisté výnosy pohybují na aktuální úrovni kolem 6 500 procent. Pro srovnání: bitcoin si v tomto období připsal přibližně 3 000 procent, akciový index MSCI World 117 procent a zlato necelých 200 procent.
Sigil Core je přitom fond určený pro kvalifikované investory (dle britského práva s minimální investicí ve výši 100 tisíc eur, asi 2,5 milionu korun), kterým nevadí velká volatilita a chtějí sázet na dlouhodobý úspěch kryptoinovací. Během let přitom zaznamenal výkony v rozmezí od minus 60 procent za rok během propadů kryptotrhů až po plusových více než 500 procent za rok.
„Lidé se dívají na bitcoin jako na benchmark, my ale investujeme do různých projektů. Část z nich může skončit i na nule, ale několik z nich udělá tisíce procent,“ popisuje Kóša. Jako příklad uvádí Solanu, kterou fond nakupoval za cenu kolem tří dolarů, aktuálně se pohybuje na úrovni 180 dolarů a nadále si své pozice drží.
„Důležité je vytrvat dostatečně dlouho a nepropadat panice,“ říká Kóša s tím, že výkonnosti fondu hrají do karet i zkušenosti jeho zakladatelů z pokeru – pracují totiž s pravděpodobnostmi, emocemi či neúplnými informacemi. „To jsou klíčové schopnosti pro úspěch,“ doplňuje.
Nedávno Sigil rozběhl i druhý fond Stable, který je spíše konzervativní, má nízkou volatilitu, nekoreluje s trhem a cílí na roční čisté výnosy patnáct až třicet procent. Sází přitom na hledání neefektivit na kryptotrhu či dělání arbitráží. Začátkem roku do tohoto fondu jeho tvůrci z vlastních prostředků vložili asi patnáct milionů dolarů (316 milionů korun), od jeho otevření v únoru externím investorům se již zdvojnásobil a cílem je dostat se alespoň na sto milionů dolarů (2,1 miliardy korun).
Oba fondy Sigilu už dohromady zaujaly přes dvě stovky investorů, prostředky do nich vložili i další zdejší hráči z finančního světa. Kromě jiných jde o investiční skupinu Miton, finanční matadory z Wood & Company nebo také Venture Club.
„Ve fondu jsem našel správné místo, kde chci být,“ říká Kóša, kterému v Sigilu vyhovuje zejména možnost neustále se učit novým věcem. A kde se jednou vidí? „Většina vztahů, které v životě mám, je dlouhodobá, s manželkou jsme spolu od sedmnácti let. Když už udělám nějaké rozhodnutí, mám tendenci zůstat.“