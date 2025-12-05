Provozoval největší české servery v Minecraftu, ve hře se naučil i programovat. Teď sní o práci v USA
Populární sandboxová hra Jakuba Dobrého naučila, co všechno je možné vytvořit pomocí kódu. Tyto zkušenosti teď uplatňuje v práci pro startup E2B.
Bylo mu čtrnáct let, když založil svůj první Minecraft svět. Během střední školy Jakub Dobrý provozoval dva největší herní servery v Česku a na Slovensku, které denně navštěvovaly desítky tisíc hráčů. V osmnácti už vedl padesátičlenný tým a řešil technické výzvy, které by potrápily i zkušené vývojáře. „Pokud to velice zjednoduším, tak kódovat Minecraft servery je dost podobné tomu, co dělám nyní. Teď akorát spravuji komplexnější infrastrukturu ve větším měřítku,“ hlásí šestadvacetiletý softwarový inženýr, který momentálně pracuje pro vycházející hvězdu AI startupů: česko-americkou firmu E2B.
Minecraft se tak pro Dobrého stal vstupní branou do světa programování. Nejpopulárnější sandboxová hra všech dob ho totiž naučila, co všechno je možné vytvořit pomocí kódu a jak velký dopad to může mít. „Minecraft mi dal motivaci se naučit programovat, ukázal mi, jak obrovská zábava to je, a odkryl kariérní cestu, která mě nesmírně baví,“ říká pro CzechCrunch. A dodává, že na svůj první stolní počítač, iPhone a další hardware, který potřeboval k dalšímu vzdělávání, si vydělal právě provozováním herních serverů.
Po maturitě zamířil Dobrý na ČVUT studovat softwarové inženýrství, část studia strávil také na australské univerzitě Royal Melbourne Institute of Technology. Už během školy se zaměřoval na nástroje a technologie, které používají programátoři po celém světě, včetně těch pod hlavičkou české společnosti JetBrains. Na základě doporučení kamaráda nyní působí v českém startupu E2B, který buduje open source cloudové prostředí pro éru softwaru vytvářeného umělou inteligencí a takzvanými AI agenty. Ty jsou v některých případech základním stavebním kamenem softwaru.
E2B umožňuje vývojářům s těmito agenty pracovat – pomáhá jim spouštět a testovat kód vygenerovaný AI v takzvaných sandboxech, tedy bezpečných prostředích. „V rámci E2B jsem vyvinul a dál posouvám technologii nazvanou Build System 2.0. Představte si dva různé agenty: jeden pro tvorbu webových stránek a jeden pro tvorbu mobilních aplikací. Každý z nich potřebuje odlišná nastavení, jako třeba programovací jazyk, soubory, předinstalované nástroje. Moje řešení umožňuje vytváření takových prostředí pomocí kódu, a to velmi rychle a bezpečně,“ vysvětluje Dobrý.
Jakmile se pak sandbox spustí, má okamžitě k dispozici všechna potřebná nastavení a může hned pracovat. Build System 2.0 navíc zajišťuje, že případný chybný nebo škodlivý kód od AI nemůže ovlivnit ostatní procesy nebo citlivá data uživatelů. Tato technologie se tak používá už celosvětově, mimo jiné ve službách jako Perplexity nebo Groq. „Díky našemu sandboxovému řešení se mohou propojit výkonné jazykové modely s reálným vykonáváním programů, což otevřelo nové možnosti, jak jejich AI reaguje a řeší úkoly,“ tvrdí mladý programátor.
Dobrý nyní pro E2B pracuje z Prahy, jeho snem je ovšem zamířit za oceán do amerického San Franciska, kde firma aktuálně sídlí. „Být přímo tam je pro mě důležité nejen kvůli pracovnímu prostředí. Jste obklopen lidmi, kteří staví nejlepší řešení pro celý svět. Máte problém s technologií? Je dost pravděpodobné, že ti, kteří na to mají odpověď, mají zrovna kancelář ve městě. A na schůzkách, v baru nebo třeba na lezecké stěně můžete potkat někoho z OpenAI, Googlu nebo nově vznikajících startupů,“ doplňuje s tím, že devítihodinový časový rozdíl mu brání v efektivnějším budování osobních i obchodních vztahů.
Dnes už Minecraft skoro nehraje, nemá na něj čas. Vývoj hry ale dál sleduje. Je to ostatně symbolická linka: kdysi v sandboxové hře objevil programování, nyní navrhuje sandboxy pro umělou inteligenci. A podobně jako tehdy, kdy mu kostičkovaný svět otevřel dveře k prvnímu vlastnímu počítači, mu teď může pečlivě navržená infrastruktura AI otevřít dveře do San Franciska – a k technologiím, které používá celý svět.