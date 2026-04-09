Ministerstvo financí představilo AI, která má pomoct s daňovým přiznáním. Za chyby ale zodpovídá uživatel
Aplikace v beta verzi je určena lidem s příjmy ze zaměstnání či studentům, nikoliv těm s příjmy z podnikání, nájmu nebo kapitálového majetku.
Umělá inteligence si vyšlapává první krůčky ve veřejné správě. Ministryně financí Alena Schillerová společně s Finanční správou ve čtvrtek představily beta verzi aplikace, která má lidem usnadnit vyplnění daňového přiznání – za loňský rok je lze elektronicky podávat do 2. května. Nová aplikace zatím slouží lidem, kteří mají pouze příjmy ze zaměstnání (i od více zaměstnavatelů), případně studentům s příjmy z brigád a využít ji mohou čeští daňoví rezidenti i nerezidenti, pokud nemají příjmy ze zahraničí. Naopak zatím není určena pro poplatníky s dalšími druhy příjmů, například z podnikání, nájmu nebo kapitálového majetku, do budoucna ale možná dojde i na tato rozšíření.
Aplikace je dostupná na webu Finanční správy, uživatel do ní nahraje dokumenty jako potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele a podklady pro uplatnění slev a odpočtů. Systém pak i díky umělé inteligenci, konkrétně vytěžování dat z papírových podkladů či fotek, dokumenty analyzuje, rozpozná relevantní údaje a přepíše je do příslušných polí formuláře daňového přiznání.
Na základě těchto dat aplikace vytvoří soubor ve formátu XML s vyplněným formulářem s klíčovými údaji pro stanovení daně včetně uplatněných slev, odpočtů a daňového zvýhodnění. Takto vyplněné daňové přiznání je pak nutné podat standardní cestou, například prostřednictvím portálu Moje daně či datovou schránkou.
Termíny pro podání daňového přiznání za rok 2025
- V listinné podobě bylo nutné přiznání podat do 1. dubna 2026,
- elektronicky do 4. května 2026,
- při využití daňového poradce nebo povinného auditu do 1. července 2026.
Co se stane, pokud aplikace vyplní údaje špatně? Odpovědnost za správnost údajů nese vždy uživatel, který má všechny předvyplněné informace zkontrolovat, zdůrazňuje ministerstvo. „Umělá inteligence je pomocník, ne náhrada lidské kontroly,“ upozorňuje Finanční správa s tím, že během popsaného procesu má uživatel možnost výběr dokumentů upravit, zkontrolovat vyplněná data a rozhodnout, které podklady chce použít.
Finanční správa zároveň upozorňuje, že aplikace je ve fázi beta testování a slouží i ke sběru zpětné vazby pro další rozvoj. Není však napojena na státní registry ani na informační systémy Finanční správy a pracuje výhradně s daty, která do ní vloží uživatel. Po celou dobu zpracování jsou data dostupná pouze uživateli a systém je provozován v zabezpečeném prostředí.
Vývoj aplikace vyšel na tři miliony korun včetně nákladů na infrastrukturu a podle Finanční správy je prvním krokem k využívání umělé inteligence, kdy si vytěžování dat z PDF či z fotografií a jejich předvyplňování testuje v praxi.
„Umělá inteligence funguje jako praktický pomocník, který výrazně zjednodušuje práci s formuláři. Pomáhá nejen s vyplňováním údajů, ale usnadňuje i orientaci v jejich struktuře. Netestujeme však jen samotné předvyplňování přiznání, ale i uživatelskou přívětivost aplikace a srozumitelnost nově formulovaných doprovodných textů nápovědy,“ popsala Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy.
Do budoucna chce podobné funkcionality nasazovat i přímo do portálu Moje daně, případně je propojovat s dalšími systémy Finanční správy, jako je jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, nebo představit podobné aplikace i pro podnikatele. Záležet má na zkušenostech z pilotního provozu.
„Stát má lidem služby zjednodušovat, ne komplikovat. Chceme, aby lidé zvládli daňové přiznání rychle, přehledně a bez zbytečného stresu. Proto využíváme moderní technologie, včetně umělé inteligence. Ta dokáže celý proces výrazně urychlit,“ uvedla ministryně financí Schillerová.