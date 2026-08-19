Místo luxusních kabelek fukar za tisíce. Módní výstřelek boduje v nesnesitelných vedrech, zájem je i v Česku
Větrák za 3 100 korun jako nový statusový symbol? Shark ChillPill zazářil na Wimbledonu, v rukou celebrit i na pařížském týdnu módy.
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Během mužského semifinále Wimbledonu šplhala teplota až k 35 stupňům a v hledišti se vedle slunečních brýlí a klobouků nápadně opakoval jeden doplněk. Už dříve se zabydlel v rukou obyvatel luxusních londýnských čtvrtí Chelsea a Marylebone a koncem června jej British Vogue na pařížském týdnu pánské módy dokonce označil za nejdůležitější doplněk sezony. Nešlo přitom o značkovou kabelku ani drahé hodinky, ale o ruční větrák Shark ChillPill za 149,99 dolaru, tedy zhruba 3 100 korun.
Zatímco Evropu zasahuje jedna vlna veder za druhou, z přenosných chladicích zařízení se stává nový fenomén. Meteorologické tabulky letos přepisuje také Česko. Teploty nad 40 stupňů, ještě donedávna mimořádně vzácné, zde byly naměřeny během pěti dnů a extrémní vedra zasáhla i oblasti, které se s nimi v minulosti prakticky nesetkávaly. V červnu a červenci proto prudce vzrostlo vyhledávání ručních větráků nejen u nás, ale také ve Velké Británii, Francii a Německu.
Data globálního tržiště Alibaba ukazují, že v šesti z osmi hlavních evropských trhů už objednávky přenosných větráků překonaly prodeje klimatizací. Důvod je poměrně prostý. Evropa má spoustu starších budov, nájemníci často nemohou provádět větší stavební úpravy a instalace klasické klimatizace bývá technicky složitá i drahá. Své dělají rovněž vysoké ceny elektřiny.
„Je zde mnohem méně klimatizací a větší část každodenního života se odehrává venku: pěšky, na kole nebo při čekání na vlak,“ uvedla v rozhovoru pro server Business Insider expertka na maloobchodní trendy ze společnosti RetailMeNot Stephanie Carlsová.
Snaha trochu se ochladit se tak přesouvá z obýváků přímo do ulic. „Udržet se v chladu je rázem něco, co řešíte na veřejnosti. A to logicky znamená, že cokoliv k tomu použijete, je na očích,“ doplňuje Carlsová. Ruční větráky se proto dostávají do podobné kategorie jako sluneční brýle nebo kabelky. Už nerozhoduje pouze to, zda fungují, ale také jak vypadají.
Udržet se v chladu je rázem něco, co řešíte na veřejnosti. To znamená, že cokoliv k tomu použijete, je na očích
Na trhu se tak rodí nová kategorie luxusních gadgetů. Zmíněný Shark ChillPill o velikosti 4,4 palce má k obyčejnému plastovému větráčku poměrně daleko. Je bezlopatkový, takže nemá odkryté rotující vrtulky a vzduch proudí ven úzkými otvory v těle zařízení. K tomu přidává rozprašovač vody i chladicí destičku, kterou lze přiložit přímo na kůži. Design dvou válečků mu dodávají vzhled drobného dalekohledu a díky tomu, že se vyrábí i v pastelových barvách působí spíš jako součást outfitu než jako poslední záchrana člověka tajícího ve vedru.
V českých e-shopech ho ovšem zájemci jen tak nenajdou. Pokud si chtějí tento konkrétní populární model pořídit, musejí se spolehnout na zahraniční prodejce a objednat jej například z internetového tržiště Amazon. „Většina ručních větráků vypadá jako malé stroje a stroje nemohou být statusovými symboly,“ podotýká zase David Ratmoko, majitel švýcarské modelingové agentury METRO Models. Správný statusový předmět podle něj musí být okamžitě rozpoznatelný z protější strany ulice i v pozadí fotografie. Právě to může být jedním z klíčů ke komerčnímu úspěchu ChillPillu.
K pocitu exkluzivity přispívá také cena. Zatímco běžný ruční větrák vyjde přibližně na deset dolarů, tedy asi 230 korun, prémiové modely se pohybují v úplně jiných relacích. Jejich popularitu navíc přiživují známé tváře, které si podobné fukary připínají na oblečení nebo věší na krk. Třeba popový zpěvák Justin Bieber spojil s výrobcem Shark síly při tvorbě limitované edice a na sociálních sítích produkt zviditelnila také běloruská tenistka Aryna Sabalenková.
Pozornost celebrit i sociálních sítí se rychle proměňuje v prodeje. Během nejúspěšnějších týdnů se každou minutu prodaly tři větráky ChillPill. Necelé tři stovky organických příspěvků na britských sociálních sítích výrobci přinesly 65 milionů impresí, tedy celkových zobrazení obsahu uživatelům. Na platformě TikTok Shop UK se pak prodeje mezi obdobími duben až květen a červen až červenec zvýšily o více než 1 200 procent.
Vyhledávání produktu se ve stejném období podle zástupců TikToku více než ztrojnásobilo. Jeho všudypřítomnost potvrzuje také šéfredaktorka magazínu RetailBoss Jeanel Alvarado, která si přístroj pořídila, aby přečkala extrémně horký červen ve Francii. ChillPill podle ní potkávala i na prestižních akcích od festivalu Cannes Lions až po Saint-Tropez.
Posun v nákupním chování je patrný také v českém e-commerce. S každou další vlnou veder roste zájem o nejrůznější chladicí gadgety, což potvrzují zástupci největších tuzemských prodejců elektroniky. „Letos evidujeme výrazný růst poptávky po ručních větrácích,“ uvádí PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská. Zákazníci podle ní tuto kategorii postupně přijali jako praktickou pomůcku pro každodenní použití. „Oproti loňskému roku tak vidíme nárůsty v řádu desítek procent,“ dodává.
Český trh nicméně zůstává o něco konzervativnější a při výběru stále rozhoduje především cenovka. Alza sice pozoruje rostoucí zájem o prémiovější a designovější produkty, jejichž kusové prodeje se zvyšují o něco rychleji než u klasických modelů, celkově však nadále vítězí levnější varianty.
„Přesto ale stále platí, že hlavní objem prodaných kusů tvoří tradiční modely, kde při výběru hraje významnou roli cena a poměr výkonu k ceně,“ upřesňuje Čeřovská. E-shop přesto letos nabídku výrazně rozšířil. Na odbyt jde podle ní například technologická novinka Dyson HushJet Mini Cool.
Zvýšený zájem o dražší chladicí zařízení registruje také Datart. Jeho mluvčí Petra Psotková potvrzuje, že za posunem k prémiovým modelům stojí především vstup známých a zavedených značek do kategorie, která dříve patřila hlavně levným plastovým výrobkům. Prodejci proto plánují nabídku dál rozšiřovat.
Z užitkového kusu plastu, který dosud sloužil jako nouzová záchrana v přehřáté tramvaji, se pomalu stává módní doplněk, a zároveň slušný byznys. Zavedené i nové značky na něm stavějí rostoucí prodeje a mění způsob, jakým se Evropané snaží přežít stále úmornější léta.