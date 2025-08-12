Místu se přezdívalo díra, teď tu roste bydlení jako z mechu a kapradí. Má lesní cesty a výhled na Ještěd
V Liberci roste aktuálně největší rezidenční projekt Nová Kunratická. Vzniká na dlouho nevyužitém pozemku, odkud je blízko do centra města i do Prahy.
Svou polohou je to skvělé místo. Kousek odtud leží centrum Liberce, jen o něco dál také centrum Jablonce nad Nisou a do Prahy se dostanete za hodinu. Na pozemku se plánovalo už několik staveb s rozličným charakterem, z toho všeho ale zbyla jen vykopaná jáma. Místní tak oblasti dlouhá léta říkali jednoduše „díra“. Ta už ale zmizela, developer na jejím místě buduje moderní lesní čtvrť.
V devadesátých letech se počítalo s tím, že na pozemku na úpatí Jizerských hor vznikne diagnosticko-terapeutické centrum jako součást liberecké nemocnice. Projekt ale nikdy nebyl dokončen, stejně jako nevyšly další plány v území. Hovořilo se o zázemí pro krajskou záchrannou službu nebo o rodinných vilkách.
Nakonec je všechno jinak a společnost Syner na pozemku začala budovat čtvrť pod názvem Nová Kunratická, která je největším projektem, jenž se aktuálně v krajském městě staví. Na pomoc si přizvala architektonické studio Qarta Architektura, které využilo úchvatného prostředí v blízkosti hor a navrhlo moderní lesní město ve svažitém terénu. Nedávno za svůj koncept získalo i cenu Urbanistický projekt roku 2025.
„Původně jsme svah vnímali jako nevýhodu, kterou jsme v průběhu návrhu přetvořili v náš prospěch. Prudké svahy, které se všude v okolí vyskytují, v kombinaci s nízkopodlažní zástavbou umožnily výhledy do sousedních lesů,“ líčí architekti. Území rozdělili na dvě plochy, které se rozevírají, díky tomu by mělo dojít k prolnutí veřejného prostoru nové čtvrti s okolní zelení – jak Qarta uvádí, mělo by jít o zahradní město na žule, v lese a mechu.
„Z okolní krajiny jsme chtěli převzít to, co je pro ni typické. Proto všude používáme pouze dřeviny, které se vyskytují v okolních lesích a na loukách. Stejně tak používáme namísto betonových opěrných stěn žulové balvany charakteristické pro Liberecko. Tím chceme náš návrh propojit s krajinou, jako by se sousední lesy přelily do ulice a předzahrádek,“ popisuje ateliér.
Ať už zahradní, nebo lesní, bydlení v přírodě nahrává i rozmístění ulic, které jsou záměrně nepravidelné, aby svojí klikatostí připomínaly lesní pěšiny. Ostatně na ty Qarta v projektu na některých místech skutečně navázala. Důkladně promyšlené je také rozmístění domů tak, aby v centrální části mohlo vzniknout nové náměstí.
Na rynek architekti navrhli vyšší budovy, které mají zajistit dobrou orientaci v místě. „Záměrem bylo vytvořit ve středu území piazzettu jakožto veřejný prostor pro setkávání místních obyvatel a pomyslné těžiště s dominantami,“ líčí Qarta. Zároveň tu vznikne prostor pro obchody a služby. Parter tak budou tvořit hlavně prosklené jednotky, které mají zajistit vše potřebné pro budoucí obyvatele od pekárny přes samoobsluhu a kavárnu až po restauraci.
Domy jsou tak v této části šesti- a sedmipodlažní, ve zbytku území mají jen tři nadzemní patra, aby byl zajištěn výhled do sousedních lesů. Zeleň by ale měla prostoupit i zastavěné území. Značná plocha v rámci projektu je věnovaná vegetaci, vzniknout tu mají parky, dětská hřiště či zákoutí pro odpočinek.
Hřiště jsou celkem tři: jedno středně velké pro míčové sporty s ochrannými konstrukcemi z textilní síťoviny, po jehož obvodu budou i schody pro případné diváky. Dále dětské hřiště s herními prvky. A třetí je workoutový park, který je ze sportovních ploch největší. Na něm budoucí obyvatelé najdou několik cvičišť.
Mělo by jít o místo, kde se bude dobře bydlet. Kde budou lidé moci nakoupit, jít na kávu i odvést dítě pěšky do školy.
Pro jednotlivé domy budou typické fasády v pravidelném rastru. Architekti ho vybrali jako odkaz na drsnost a strohost zdejšího kraje, navíc má celé území sjednotit. Rastr je tvořen vazbou, která odkazuje na hrázděné stavby typické pro historické domy v Libereckém kraji. Ostatně právě v Liberci a okolí dodnes stojí nejstarší dochované a stále obývané stavby s hrázděným patrem v Česku, jejichž původ sahá až na počátek osmnáctého století.
Architekti zvolili různé materiály, území tak bude působit jednotně, nikoli monotónně. Pro vyšší standard je typický obklad z cihelných pásků v červenohnědé barvě s panely z perforovaného plechu, nižší je tvořen bílou omítkou s panely z cihelných pásků nebo drážkovanou omítkou v šedé barvě.
Projekt je rozdělen do několika etap, v té první už se aktuálně staví dva bytové domy. Hotové by měly být za dva roky, celá čtvrť pak v roce 2035. Celkem by tu mělo vzniknout přes šest stovek bytů. Kromě nich by nová čtvrť měla obsáhnout také místo pro školku či domov pro seniory. Syner nyní připravuje druhou etapu, která se má stavět pomocí hybridního systému, kdy se montují prefabrikované dřevo-betonové segmenty. Výstavba by tak měla být i rychlejší.
„Mělo by jít o místo, kde se bude dobře bydlet. Kde lidé budou moci nakoupit, jít na kávu, odvést dítě pěšky do školy, pracovat a trávit volný čas v přírodě a okolních lesích. Cítit se dobře, cítit se doma. Vytvořit tyto podmínky znamenalo mimo jiné napojit lokalitu na kompletní dopravní infrastrukturu,“ popisují architekti s tím, že nová čtvrť bude obsloužena městskou hromadnou dopravou či autem, ale napojené sem budou i už existující cyklotrasy a pěší stezky.