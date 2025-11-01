Mohli byste v něm jezdit na houby se psem do lesa. A taky je to jedno z nejrychlejších kombi na světě
Vyzkoušeli jsme BMW M3 CS, brutálně rychlé kombi. Konkrétně jedno z nejrychlejších vůbec, které dokáže stovku za 3,5 vteřiny.
Tohle opravdu není obyčejné auto. Už po prvních metrech s BMW M3 CS Touring cítíte, že tady je všechno přehnané, všechno naladěné do krajnosti – reakce motoru, přesnost řízení, odpor brzdového pedálu. Je to prostě stroj, který vás nenechá v klidu, i kdybyste se o to snažili. Jen co se rozjede, začne vás vtahovat do svého světa. Každý převod má charakter, každé zrychlení smysl. V běžném autě se díváte dopředu, v M3 CS se musíte dívat dál. Ideálně skrz zatáčku, skrz horizont, až na místo, kam vás auto za okamžik katapultuje.
Zvuk šestiválce, který pod kapotou probouzí 551 koní, je ohromující. Ve strašnických garážích v zástavbě domů, kde jsem zapůjčený model parkoval, jsem z úcty k sousedům velmi ocenil manuální zavírání klapek výfuku, které burácivý šestiválec dokáže aspoň trochu zklidnit. V nízkých otáčkách je hluboký a tlumený, jako by si motor šeptal pro sebe, ale jakmile se přehoupnete přes čtyři tisíce, mění se v křik, který proniká kabinou jako smyslů zbavený. Přitom to není samoúčelná hlučnost, spíš fyzická komunikace mezi strojem a člověkem. Je to návykové a tipnul bych si, že se neubrání ani automobilový introvert, který je normálně raději, když o něm nikdo kolem neví.
Uvnitř je všechno funkční, ale s notnou dávkou elegance. Karbon, kůže Merino, Alcantara… Materiály, které znáte z luxusních limuzín, tady plní jiný účel. Prvně jmenovaný přináší především lehkost. Model M3 CS (zkratka pro Competition Sport) totiž váží o zhruba 15 kilogramů méně než klasická M3 Competition. Ve skořepinových sedadlech se cítíte jako ve formuli a pro někoho relativně mohutný volant potažený Alcantarou se mně osobně drží skvěle.
Není tu nic navíc, žádné zbytečné efekty, takže kabině vévodí velký displej, pro nové BMW již typický. Tento sporťák ale svá specifika má i v kokpitu – místo tlačítek na masáž sedadla dostanete M Drift Analyser a tlačítka M1 a M2 indikující nastavení podvozku, motoru a brzd. Já na to šel šalamounsky. Na M1 jsem měl úsporné nastavení, tedy vše na „Efficiency“, na M2 pak úplný opak, tedy vše na „Sport Plus“. Ani při jednom nastavení jsem se spotřebou nedostal pod 15 l/100 km, nicméně rozdíl v chování auta je znatelný.
Exteriér v příplatkové barvě British Racing Green, za kterou podle ceníku dáte téměř 150 tisíc korun, mění auto podle světla: ráno zemitě zelená, odpoledne temně kovová, večer skoro černá. Kapota s vystouplými liniemi, široké lemy blatníků, obrovské brzdové kotouče, nádherná kola a karbonové doplňky dýchají agresí, aniž by působily nemístně. Je to kombinace síly a sebevědomí, která budí respekt závodního auta, ale zachovává designovou tvář limuzíny BMW.
Model, který jsem testoval, je vrcholem všeho, co si v konfigurátoru BMW můžete nastavit, a podle toho také působí. Každý detail je dotažený do extrému. Od karbon-keramických brzd přes adaptivní M podvozek až po karbonová sportovní sedadla a rozpěrnou tyč v motorovém prostoru, která zpevňuje celou přední část vozu. Nechybí ani moderní technologie jako Harman Kardon audiosystém, adaptivní LED světlomety, M Drive Professional s funkcí drift analýzy či digitální služby ConnectedDrive.
Pod kapotou pracuje třílitrový řadový šestiválec TwinPower Turbo o výkonu 405 kW (551 koní) a točivém momentu 650 Nm, který žene všechna čtyři kola přes systém M xDrive. Na stovce je za 3,5 sekundy, přičemž sílu motoru můžete přenést také jen na zadní nápravu, pokud chcete zažít tu syrovou stránku M divize. Osobně to nedoporučuji nikomu kromě velmi zkušených řidičů – ta síla je totiž nepopsatelná. Cena za tenhle zážitek? Inu, 4,3 milionu korun včetně DPH.
V zatáčkách se auto chová s jistotou, která vzbuzuje respekt i pokoru. Vůz se k silnici přilepí tak samozřejmě, že zapomenete, že řídíte kombi s téměř dvěma tunami. Podvozek, brzdy, řízení, to všechno reaguje s chirurgickou přesností. Působí to, jako by BMW našlo dokonalou rovnováhu mezi mechanickou surovostí a technologickou kultivovaností. Každý pohyb těla cítíte v podvozku, každý náklon karoserie v zádech. Jak moc je to intenzivní zážitek, záleží vždy na řidiči, ale tady je těžké se držet. I klidný a rozvážný šofér se tu a tam jednoduše urve.
Není to ale stroj pro každého. BMW M3 CS Touring vyžaduje řidiče, který chápe, co má v rukou. Jednoduše je to velká hračka, na kterou je třeba notná dávka pokory a zkušeností. A právě proto je tak výjimečná. Ať už stojí před kavárnou v centru města, nebo burácí po dálnici směrem na Alpy, má kolem sebe zvláštní klid. Je to výraz síly, která se nemusí předvádět. Když v M3 CS vypnete motor a vystoupíte, máte stejně chuť se otočit a to nejen kvůli tomu, jak skvěle vypadá.