Možná i vaše děti prosí o tuto módní značku. Je z Madridu, jde proti systému a brzy bude všude
Jestli máte náctileté děti, tak ji zřejmě zbožňují. Není se ale čemu divit, značka Scuffers totiž umí prodávat tak, jak to mladí mají rádi.
Když začínali, celé to působilo spíš jako experiment dvou fanoušků pouliční módy než jako milionový byznys. Neměli žádné zkušenosti s podnikáním, žádný extra kapitál na rozjezd ani investory. Měli ale nápad – a věděli, že pokud chtějí cílit na mladou generaci, nemohou spoléhat na klasické zajeté prodejní kanály, které pro náctileté nejsou relevantní. Proto v srdci Španělska založili značku, která se svým přístupem odlišovala. A to se jí nakonec vyplácí.
V roce 2018 o Jaimem Cruzovi a Javieru Lópezovi prakticky nikdo neslyšel. Byli to dva kamarádi ze španělského Madridu, kteří si pro vlastní potěšení vyráběli trička a další oblečení v malé dílničce a snili o tom, že by se s nimi jednoho dne dostali do celé Evropy. Pojmenovali se Scuffers a od začátku k tomu celému přistupovali spíš jako ke kreativnímu projektu než jako k firmě.
Neřešili procesy ani dlouhodobé finanční plány, spíš se soustředili na to, co oni sami chtějí nosit a jak to dostat k lidem, kteří uvažují podobně. Svůj brand stavěli kolem produktu a způsobu, jak ho ukázat světu. Kolekce vznikaly bez vazby na tradiční módní kalendář, naopak je uváděli na trh v rámci takzvaných dropů, kdy je jednou za čas nabídli v limitovaném množství.
Soustředili se na trička, mikiny, kalhoty i bundy v oversized střizích, tedy ve stylu blízkém mladým lidem, kteří v módě nehledají nutně eleganci a precizní střihy, ale spíš pohodlí. Jednotlivé návrhy vyráběli v tlumených barvách a s jednoduchou, byť výrazně rozpoznatelnou grafikou, která přispěla k tomu, že se Scuffers stali populární na sociálních sítích.
Z Instagramu a později i z TikToku se staly nejen komunikační kanály, ale také hlavní distribuční prostředky značky. Scuffers na nich nepracovali s kampaněmi v tradičním smyslu, ale s obsahem, který přirozeně zapadal do feedu mladé generace. Krátká videa, jednoduché vizuály, opakující se motivy. Produkty se neprodávaly přes slogany, ale přes kontext.
Přímý prodej přes vlastní e-shop tak logicky navazoval na způsob, jakým značka fungovala online. Nikdy se nehnala do velkých obchodních domů a nesnažila se stát mainstreamem. Mimo jiné proto, že by tím ztratila punc autenticity a komunitního pojetí, na kterém si zakládala. Jejich publikum na sociálních sítích je pro ně relevantnější než jakýkoli fyzický prodejní kanál.
Postupně se ukazovalo, že tento model funguje i mimo domácí Španělsko. Produkty se v rámci jednotlivých vydání opakovaně vyprodávaly, značka si budovala publikum napříč Evropou a zahraniční objednávky začaly tvořit významnou část tržeb. Bez výrazné změny strategie se z lokálního projektu stávala mezinárodní značka se silným postavením ve Francii, Itálii, Německu a Velké Británii.
Skutečný zlom ale přišel ve chvíli, kdy se růst popularity nadějného španělského projektu začal promítat do finančních výsledků. V roce 2022 se tržby dostaly nad hranici dvou milionů eur, o rok později už se pohybovaly kolem osmi milionů. Firma se navíc držela v zisku. Na relevanci značky začala upozorňovat i čísla na sociálních sítích, kde má dnes souhrnně přes 1,6 milionu sledujících.
Zároveň je důležité dodat, že dnes už značka nestojí na logice omezených vydání a jednorázových kolekcí. Na jejím e-shopu funguje standardní, dlouhodobý sortiment, což firmě přináší předvídatelnější prodeje a menší závislost na krátkodobé pozornosti na sociálních sítích. Ani tak ale Scuffers neslevují z představy, že musí zůstat autentičtí, syrový a uchopitelní pro mladé publikum.
V nadcházejícím období se Scuffers chtějí soustředit především na konsolidaci toho, co už dnes funguje. Zároveň plánují otevírat menší butiky – respektive pop-upy – v klíčových evropských městech, jako jsou Londýn nebo Berlín. Ty nemají ambici nahradit online kanály, ale spíš doplnit digitální model a posílit značku v místech, kde už má vybudované publikum.
Soudě podle rostoucího množství fotek na sociálních sítích přišli na chuť madridskému brandu i tuzemští mladí. Nakupovat lze přes e-shop, kde se například mikiny pohybují v průměru od dvou do tří tisíc korun, zatímco trička jsou pár stovek nad hranicí tisícikoruny. V nabídce jsou ale i kalhoty, kšiltovky, šortky nebo plavky.