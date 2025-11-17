MrBeast chce impérium jako Disney. Otevřel zábavní park, kam láká na atrakce i svoje slavné soutěže
MrBeast přenesl díky zábavnímu parku svůj svět z YouTube do reality, zatímco doma skládá mediální impérium s miliardovou valuací.
MrBeast, vlastním jménem Jimmy Donaldson, patří mezi málo tvůrců, kterým se podařilo proměnit online popularitu v globální impérium. Je nejsledovanějším youtuberem na světě a proslavil se videy, v nichž lidé plní extrémní úkoly o vysoké částky. Právě tenhle formát se teď rozhodl převést z internetu do reálného světa. V listopadu v saúdskoarabském Rijádu otevřel Beast Land, zábavní park, který návštěvníky vtáhne přímo do prostředí jeho videí. Pro Američana je to ale jen jeden z několika velkých projektů letošního podzimu.
Celý park, který se rozkládá na ploše 180 tisíc metrů čtverečních, což odpovídá zhruba pěti Václavským náměstím, připomíná obří fyzickou verzi jeho videí: návštěvníci běhají po arénách, které testují rychlost i jejich nervy, propadá se jim zem pod nohama a skáčou z výšky nebo se nechávají vystřelit v soutěžích, které fungují stejně jako výzvy z jeho kanálu, jen tentokrát bez střihu a efektů. Mezi atrakcemi se střídají adrenalinové věci s těmi čistě soutěžními, takže to celé působí jako kombinace klasického zábavního parku a jakési reality show.
Ceny začínají na sedmi dolarech (145 korun) za základní vstup bez atrakcí, střední úroveň za 25 dolarů (520 korun) zpřístupní výzvy, hry a tři jízdy a nejvyšší tarif za 66 dolarů (1 400 korun) nabízí neomezený přístup ke všem atrakcím.
Výběr Saúdské Arábie nebyl náhodný. Tamní vláda poslední roky investuje obrovské částky do zábavního průmyslu, který má zatraktivnit zemi pro zahraniční návštěvníky. Výrazným symbolem je Riyadh Season, půlroční festival plný koncertů, sportovních akcí a pop-up projektů, a právě jeho součástí je i Beast Land. Z toho i vyplývá, že nemá trvalé místo a bude otevřen jen do letošního 27. prosince. Co se stane potom, není zatím jasné – zda park například zamíří do jiné lokality, změní formát nebo skončí úplně.
MrBeast má navíc podle deníku The Times většinu fanoušků mimo Spojené státy. A Blízký východ patří mezi regiony s velmi silnou základnou.
Zatímco v Rijádu si při otevření parku dle svých slov užil jeden z nejlepších dnů života, doma pokračuje přeměna jeho firmy Beast Industries. Ta už dávno není jen tým, který vyrábí YouTube videa. Podle serveru Business Insider dnes firma zaměstnává zhruba 450 lidí a jen loni podle investorů utržila kolem 400 milionů dolarů (8,4 miliardy korun).
A ještě podstatnější je její hodnota: v posledním kole financování byla firma oceněna na 5 miliard dolarů (104 miliard korun). Sám Donaldson loni uvedl, že vlastní o něco víc než polovinu, což mu dává podíl v hodnotě přes 2,5 miliardy dolarů.
Aby v Beast Industries tahle čísla dokázali jednou přeměnit i v masivní zisk, Donaldson posiluje vedení. Na podzim přetáhl několik klíčových manažerů z firem jako TikTok, Snapchat nebo NBC Universal, kteří mají zkušenosti s udržováním byznysových partnerství, globálními médii, náborem lidí i řízením velkých studií. Slavný influencer totiž chce, aby Beast Industries nebyla jen továrnou na videa pro YouTube, ale firmou, která funguje podobně jako Disney. Tedy značka rozkročená mezi mediální obsah, produkty, licencování a nově i fyzické zážitky, jako je právě Beast Land.
Ne každý projekt mu ale šlape hladce. MrBeast se už několik měsíců soudí kvůli svému projektu MrBeast Burger, který během pandemie rozjel s firmou Virtual Dining Concepts (VDC). Ta funguje tak, že nemá vlastní restaurace, jen oslovuje jiné podniky, aby vařily i jiná jídla cizích značek. V tomto případě to znamenalo, že restaurace napříč Amerikou dělaly burgery podle MrBeastových receptů. On propůjčil jméno, VDC zařídilo výrobu a rozvoz. A tam vznikl problém.
Fanoušci začali sdílet fotky nedopečených burgerů, studených hranolek a obecně důkazů o špatné kvalitě jídla. MrBeast říká, že to poškozuje jeho jméno, protože lidé vnímají burger jako jeho produkt, ne jako produkt partnerské firmy. Ta ale tvrdí opak: podle ní kvalita nebyla hlavní problém, ale to, že MrBeast chtěl jinak rozdělit výdělky a změnit poměr kontroly nad projektem. Podle ní měl projekt dobrá čísla a Donaldson z něj najednou odešel, i když se mu dařilo. A tak dnes obě strany navzájem osočují tu druhou, že pokazila celý byznys.
Do toho všeho přichází ještě jedna novinka: MrBeast Financial. Donaldson si nechal zaregistrovat ochrannou známku na projekt, který má zahrnovat kryptoměnové služby, investování a potenciálně i vlastní platební karty. Jestli se skutečně rozjede, zatím není jisté.