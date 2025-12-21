Mrzelo ji, že její pes na ni v restauraci čeká bez krmení. Rozhodla se proto vytvořit speciální psí menu
Michaela Chmelíková s partnerem vyrábějí krmivo pro alergické psy. Letos přišli s novým nápadem – dodávat tříchodové psí menu do restaurací.
„Seděli jsme s kamarády v jejich restauraci, donesli nám jídlo a vtom mě napadlo, že by bylo skvělé, kdybychom mohli objednat menu i našemu psovi. Chodí všude s námi, tak proč by si taky nepochutnal,“ vzpomíná Michaela Chmelíková, spoluzakladatelka e-shopu Dogoun, na moment, který ji dovedl k netradičnímu nápadu. Spolu s přítelem Lukášem Jeníčkem vyrábějí a prodávají krmivo specializované na alergické psy a večeře pro psy má být cestou, jak byznys posunout dál.
Spontánní nápad přetavili ve skutečnost během několika týdnů. „Máme předkrm, hlavní chod i dezert,“ popisuje podnikatelka. „Někdo si večeři rezervuje podle toho, jak dobrý mají steak, a někdo zase podle toho, co mají v nabídce pro jeho psa. Proč ne,“ směje se.
První psí menu spustili v bubovické restauraci Jelito Kopyto a hned za první víkend prodali osmdesát porcí. Dnes fungují ve třech podnicích včetně Blackdogu v Berouně a pivovaru Kulivá Hora v Třebotově. Restaurace zvolili záměrně tak, aby v okolí byly pěkné procházky. „Vybíráme místa, kde je hezky. Pejskaři tam jdou na procházku, pak se zastaví na jídlo a psí menu,“ vysvětluje Chmelíková.
Menu obsahuje odlehčené položky jako rybí vývar, drobné pamlsky nebo kozí maso se zeleninou v menších porcích, aby pes mohl pokračovat v procházce. „V Jelitu Kopytu si s tím krásně hrajou, polévku psovi přinesou úplně stejně jako polévku vám. Mají velké psí srdce,“ pochvaluje si Chmelíková.
K podnikání s krmivem ji přitom dovedly osobní zkušenosti. „Měla jsem anglického mastifa, který byl hodně nemocný a nedožil se ani roku. Musela jsem přemýšlet, co mu dát, co mu nedat, protože jako mohutné plemeno měl už od mala problémy s klouby,“ vypráví. Dnes má tříletého křížence Hektora z útulku. Stal se maskotem firmy a i e-shop, který letos v říjnu oslavil rok, začal fungovat symbolicky v den jeho narozenin.
Kozí maso je pro psy skvělé, protože na něj ještě nejsou rozvinuté alergie.
Hlavní specializací značky Dogoun jsou sušené barfy, tedy směsi čistého masa a zeleniny, míchané na míru pro alergické psy. „Umíme připravit směs přesně pro konkrétního psa – když například nesmí žrát nějaký druh masa, vyměníme ho za jiný. Nebo majitelé psů s bílou srstí nechtějí přidané betakaroteny, které způsobují žloutnutí. Tak jim do krmiva nedáváme mrkev,“ líčí Chmelíková.
Službu sestavení směsi poskytují zdarma, zákazník platí jen za konkrétní produkt. Pro desetikilového seniorního psa vyjde krmení na zhruba 1 250 korun za pětikilovou směs, což při denní dávce 100 gramů vystačí na sedm týdnů.
Důležitou součástí sortimentu je kozí maso, které podle zakladatelky na českém trhu v krmivu téměř není. „Kozí maso je přitom pro psy skvělé, protože na něj ještě nejsou rozvinuté alergie. Dneska už máme psy alergické klidně i na lososy,“ dodává. Čerstvé kozí maso dovážejí z České Kanady a Vizovic, jeho sušení pak zabere několik dní.
„Přítel vstává třeba ve tři ráno, jede pro kozy, převeze je z jatek k řezníkovi a pak je dá do našich dvou sušáren. Maso se suší jeden až dva týdny,“ popisuje Chmelíková proces výroby. Plán firmy do budoucna je jasný: „Zatím máme každý své vlastní zaměstnání. Jednou bychom si ale přáli, aby nás Dogoun uživil,“ uzavírá Michaela Chmelíková.