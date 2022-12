Mucha, Toyen i Kupka blíž než v galerii. Google představil první digitální sbírku zasvěcenou Česku

Národní galerie, Národní muzeum, Národní divadlo, Galerie hlavního města Prahy, Centrum současného umění DOX, Vila Tugendhat a další instituce se zapojily do vzniku první české digitální sbírky pod taktovkou Google Arts & Culture. Projekt představuje více než 2 500 digitalizovaných děl, artefaktů a prostorů, které si lze prohlédnout v ultravysokém rozlišení. Muchovu Slovanskou epopej, obrazy od Františka Kupky či Toyen, ale i interiér Vily Tugendhat tak lze prozkoumat skutečně zblízka, ať už jste kdekoliv.

Bohatá digitální sbírka s názvem The HeART of Czechia byla slavnostně uvedena 7. prosince v sedm hodin večer v Národním muzeu – a od té chvíle je přístupná veřejnosti. Do první fáze projektu se zapojilo devatenáct předních tuzemských kulturních institucí.

„Jsme hrdí na to, že se nám ve spolupráci s lokálními institucemi podařilo přiblížit kulturní dědictví České republiky lidem po celém světě. Jedná se o první sbírku věnovanou umění, architektuře a designu, kterou přinášíme do Google Arts & Culture v rámci českého předsednictví v Evropské unii,“ říká Amit Sood, ředitel Google Arts & Culture.

Projekt Google Arts & Culture vznikl před jedenácti lety a jeho tým i záběr od té doby pozvolna roste. Na počátku se do něj zapojilo sedmnáct muzeí z různých koutů světa, nyní je jeho součástí více než 2 000 partnerů z osmnácti různých zemí a v jeho digitálních sbírkách se nachází přes šest milionů artefaktů.

Foto: Google Arts & Culture Každé z Muchových pláten lze prozkoumat do nejmenších detailů

„Chceme, aby měly instituce možnost ukázat své kolekce a materiály tou nejlepší možnou cestou. Poskytujeme jim tak nástroje k tomu, aby mohly nabídnou uživatelům zajímavé a novátorské možnosti k prozkoumání kulturního dědictví, umění ale také různých divů světa,“ vysvětluje Liudmila Kobyakova, programová manažerka v Google Arts & Culture.

Sbírka The HeART of Czechia staví na třech tematických pilířích – umění, design a architektura. Velký záběr umožnilo zapojení institucí, jejichž kolekce oscilují mezi sbírkami obrazů, předmětů užitého umění, ale také rozmanitých artefaktů českého kulturního dědictví včetně zajímavých ukázek domácí architektonické tvorby.

Díky virtuální prohlídce budov Street View tak lze prozkoumat například brněnskou Vilu Tugendhat včetně příběhu, který se v souvislosti s touto unikátní stavbou německého architekta Ludwiga Miese van der Roheho rozvinul, kubistický dům U Černé Matky Boží, vzducholoď Gulliver od architekta Rajniše, která je dominantou Centra současného umění DOX v Praze, či historickou budovou Národního divadla.

„Díky současným technologiím se nám podařilo velmi komplexně zachytit Slovanskou epopej, opus magnum malíře Alfonse Muchy. Všech dvacet pláten nevídaných rozměrů si lze prohlédnout v ultravysokém rozlišení, díky čemuž se lze skutečně ponořit do rozmanitých prvků, které dílo nabízí,“ říká Kobyakova. Soubor obrazů, z nichž nejrozsáhlejší má rozměry přes 6 × 8 metrů, patří k největším, které kdy byly na Google Arts & Culture v takovém rozlišení nasnímány.

Projekt Googlu nabízí kulturním institucím možnost sdílet jejich sbírky či artefakty zcela zdarma – v případě, že je chtějí zpřístupnit publiku po celém světě. Díky projektu tak mají možnost využít veškeré digitální nástroje, od Street View přes speciální kamery, které snímají díla v nejlepším možném rozlišení, až po skenery určené pro uchování starých rukopisů, knih a historických textových pramenů.

„Tato iniciativa je první krok do srdce českého kulturního dědictví, ale jsme otevření další spolupráci. Zapojit se mohou i současní umělci, vůbec nejjednodušší ale je, když je zastupuje nějaká instituce nebo partnerská organizace – ze smluvního hlediska lze pak současná díla představit na naší digitální platformě,“ uzavírá Kobyakova.

Foto: Google Arts & Culture Součástí digitální sbírky je tvorba od české představitelky evropského surrealismu Toyen