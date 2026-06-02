Byznys –  – 3 min čtení

Musel zvolnit, do firmy už tolik nechodí. Ta mezitím roste a staví obří baterky i pro Karla Komárka

Brněnský Buildsys se v obratu blíží miliardě korun, přitom ještě před rokem utržil „jen“ čtvrt miliardy. Jeho zákazníky jsou MND či Volvo.

Luboš KrečLuboš Kreč

buildsys-mvp
Foto: Buildsys / CzechCrunch
Michal Petřík, zakladatel skupiny Buildsys
0Zobrazit komentáře

Karel Komárek a jeho energetická skupina MND mají smělé plány – jen letos chtějí zprovoznit osm velkokapacitních bateriových úložišť s celkovou kapacitou přes 100 MWh. Už otevřeli jedno v Břeclavi, další v Hodoníně či v Orlové budou následovat. Tím, kdo je pro čtvrtého nejbohatšího Čecha staví, je nenápadná brněnská firma Buildsys. Kromě Komárka na ni spoléhá třeba i Jaguar Land Rover nebo Volvo ve svých továrnách.

Michal Petřík nedávno oslavil pětapadesáté narozeniny, tedy věk, který bývá pro mnoho mužů zlomovým. „Vnímám to,“ říká, když si povídáme v kanceláři jeho firmy v Brně-Veveří. A pokračuje: „Byly to zhruba tři roky nazpět, kdy jsem ucítil, že musím zvolnit, že jen práce a firma nestačí. Od té doby tu trávím mnohem méně času.“

Má to svým způsobem paradoxní pointu: Buildsys právě za poslední roky, kdy se Petřík, stále majitel a šéf firmy, poněkud stáhl do pozadí, nebývale vyrostl. Jestliže v roce 2022 měl tržby 140 milionů korun a provozní zisk v jednotkách milionů, předloni to bylo už čtvrt miliardy a 40 milionů a za finanční rok 2025, který pro podnik skončil letos v únoru, vyskočili až k 840 milionům tržeb. Zisk byl 130 milionů.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

„Hodně času trávím na Tenerife, kde máme byt. Jezdíme s manželkou na Harleyi, plachtíme s kamarády po moři. Vždyť to je pohádka,“ směje se Petřík. Vedle něj sedí jeho blízký spolupracovník Ivo Drábek, který má na starosti obchodní příležitosti v energetice, a trochu přísně, ale s humorem se k němu otočí: „Ty tam něco vymyslíš a my to pak musíme realizovat. Ale ono to funguje.“

Pohádka je to samozřejmě jen obrazně, ze všeho nejvíc je to prostě byznys a výsledek úsilí více než stovky lidí, kteří dnes pracují pro Buildsys. Společnost, kterou Petřík před 20 lety založil s tím, že chce klientům z řad velkých firem pomoct s chytrým řízením budov a automatizací jejich provozu.

karel-komarek2
Foto: KKCG
Karel Komárek, zakladatel skupiny KKCG

„Úvodních pár měsíců bylo těžkých. Kluci programátoři malovali kanceláře, aby měli aspoň nějakou práci,“ vzpomíná majitel. První větší zákazník byl hodně neobvyklý, zvlášť pro brněnský podnik – byl jím pražský magistrát.

„Já jsem prostě chtěl podnikat, chtěl jsem mít vlastní firmu, která si vyvine své technologie a nebude tolik závislá na jiných,“ líčí Petřík, proč se po pár letech v roli zaměstnance osamostatnil. Postupně se mu dařilo firmu rozvíjet, získával velké klienty, například desítky prodejen Kauflandu po celém Česku nebo továrnu Jaguar Land Rover ve slovenské Nitře.

svk

Přečtěte si takéProč jsou Slováci světovou jedničkou ve výrobě aut na obyvatele?Slovensko na světovém trůnu. Na počet obyvatel tu vyrobí nejvíc aut ze všech, roste mu ale konkurence

A změnila se i role a charakter toho, co pro ně dělali – původně řídili, jak se v budovách svítí, jak v nich funguje vzduchotechnika, jak a kde se co otevírá… Jenže v průběhu času sílilo téma energetiky. „A my jsme se tomu přizpůsobili,“ připouští Drábek.

Takže začali klientům nabízet nejen správu budov, ale i služby energetiků a projektový engineering podnikových elektráren včetně solárů, čerpadel nebo vlastních baterií. A to je přivedlo k tématu, s nímž v roce 2023 vyhráli velký kontrakt u Komárkovy MND na budování bateriových úložišť, která se využívají ke stabilizaci elektrické sítě či k poskytování flexibility.

buildsys-a
Foto: MND
Velkokapacitní baterie od MND

Bateriový park v Břeclavi, který Buildsys spolu s MND otevřeli v dubnu, je co do kapacity největší samostatně stojící úložiště v Česku, disponuje více než 30 MWh. „Umíme se postarat o všechno, tedy od přípravy projektu přes shánění razítek a stavbu až po provoz zařízení. Máme vlastní technologie a software, který to řídí,“ doplňuje Drábek, který pro Buildsys pracuje bezmála deset let. Pro Komárkovu skupinu chystá Buildsys všech jejích osm bateriových úložišť v Česku, v součtu jde o stamilionové investice.

A ozývají se i další zájemci. Ale co zahraničí, kam chce například Karel Komárek s akumulátorovým byznysem také vstoupit? „Koukáme na to, ale problém je legislativa a regulace. Tady v Česku prostředí dobře známe, třeba v Německu ne. V energetice je ale povolování zásadní parametr,“ přiznává Drábek.

Hodně času trávím na Tenerife, kde máme byt. Plachtíme s kamarády po moři, vždyť to je pohádka.

Michala Petříka ale cizina láká, proto kolegu doplňuje, že spíš hledají cesty, jak za hranicemi začít působit – a nejschůdněji aktuálně vypadá spojit síly s někým, kdo už tam je. Ostatně pro smělé majitelovy plány bude rozkročení se mimo Česko klíčové, neboť v tržbách cílí na dvě miliardy korun během tří let.

Už dnes je ale Buildsys hodně aktivní na Slovensku, v továrně Jaguar Land Rover v Nitře má na starost veškerý její provoz kromě výroby samotné a to samé platí pro vznikající fabriku Volva u Košic. Tam bude vznikat až čtvrt milionu elektromobilů ročně, které budou dávat dohromady stovky robotů.

„My se budeme starat o všechno ostatní. Takže správa budovy, práce s energiemi, její technologické řízení. Už teď to vypadá jako sci-fi, ale naše výhoda je, že si všechno děláme sami, máme vlastní software, nejsme na nikom v podstatě závislí,“ zdůrazňuje Petřík, který je sám vzděláním strojař.

A dál? Co třeba investor či prodej? O tom alespoň zatím nechce slyšet, ostatně v minulosti neměl s investory nejlepší byznysové zkušenosti, takže si pochvaluje, že Buildsys je jeho a nemusí se s nikým radit o tom, co udělat a kdy. „Chci, aby tu moje firma byla ještě opravdu dlouho,“ uzavírá.

Související témata:KKCGKarel KomárekMNDBuildsys
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    ferdinand

    Designové české ponožky dobývají New York nebo Tokio. Značka Ferdinand míří na 47 milionů

  2. 2

    trustsoft-jan-kortus-3

    Aby udržel image úspěšného podnikatele, rodině tajil exekuce. Nevzdal to, dnes už řídí půlmiliardový byznys

  3. 3

    comic-con-prague-2026-30

    Je to krádež, podpásovka, parazitování, bouří se fanoušci. Český Comic-Con bude mít nečekanou konkurenci

  1. 1

    gg-1

    Fronta až na Václavák, lidé čekali od šesti ráno. Do Prahy konečně dorazil miliardový herní obchod

  2. 2

    krkonosske-domky

    Zahodil práci v IT, aby mohl budovat mini domky. Útulná stavení z Krkonoš jsou vyprodaná na rok dopředu

  3. 3

    euro-truck-simulator-2-scs-software-06

    Nejprodávanější česká hra je i po 14 letech stroj na peníze. Tvůrcům poprvé přivezla miliardu korun