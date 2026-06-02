Musel zvolnit, do firmy už tolik nechodí. Ta mezitím roste a staví obří baterky i pro Karla Komárka
Brněnský Buildsys se v obratu blíží miliardě korun, přitom ještě před rokem utržil „jen“ čtvrt miliardy. Jeho zákazníky jsou MND či Volvo.
Karel Komárek a jeho energetická skupina MND mají smělé plány – jen letos chtějí zprovoznit osm velkokapacitních bateriových úložišť s celkovou kapacitou přes 100 MWh. Už otevřeli jedno v Břeclavi, další v Hodoníně či v Orlové budou následovat. Tím, kdo je pro čtvrtého nejbohatšího Čecha staví, je nenápadná brněnská firma Buildsys. Kromě Komárka na ni spoléhá třeba i Jaguar Land Rover nebo Volvo ve svých továrnách.
Michal Petřík nedávno oslavil pětapadesáté narozeniny, tedy věk, který bývá pro mnoho mužů zlomovým. „Vnímám to,“ říká, když si povídáme v kanceláři jeho firmy v Brně-Veveří. A pokračuje: „Byly to zhruba tři roky nazpět, kdy jsem ucítil, že musím zvolnit, že jen práce a firma nestačí. Od té doby tu trávím mnohem méně času.“
Má to svým způsobem paradoxní pointu: Buildsys právě za poslední roky, kdy se Petřík, stále majitel a šéf firmy, poněkud stáhl do pozadí, nebývale vyrostl. Jestliže v roce 2022 měl tržby 140 milionů korun a provozní zisk v jednotkách milionů, předloni to bylo už čtvrt miliardy a 40 milionů a za finanční rok 2025, který pro podnik skončil letos v únoru, vyskočili až k 840 milionům tržeb. Zisk byl 130 milionů.
„Hodně času trávím na Tenerife, kde máme byt. Jezdíme s manželkou na Harleyi, plachtíme s kamarády po moři. Vždyť to je pohádka,“ směje se Petřík. Vedle něj sedí jeho blízký spolupracovník Ivo Drábek, který má na starosti obchodní příležitosti v energetice, a trochu přísně, ale s humorem se k němu otočí: „Ty tam něco vymyslíš a my to pak musíme realizovat. Ale ono to funguje.“
Pohádka je to samozřejmě jen obrazně, ze všeho nejvíc je to prostě byznys a výsledek úsilí více než stovky lidí, kteří dnes pracují pro Buildsys. Společnost, kterou Petřík před 20 lety založil s tím, že chce klientům z řad velkých firem pomoct s chytrým řízením budov a automatizací jejich provozu.
„Úvodních pár měsíců bylo těžkých. Kluci programátoři malovali kanceláře, aby měli aspoň nějakou práci,“ vzpomíná majitel. První větší zákazník byl hodně neobvyklý, zvlášť pro brněnský podnik – byl jím pražský magistrát.
„Já jsem prostě chtěl podnikat, chtěl jsem mít vlastní firmu, která si vyvine své technologie a nebude tolik závislá na jiných,“ líčí Petřík, proč se po pár letech v roli zaměstnance osamostatnil. Postupně se mu dařilo firmu rozvíjet, získával velké klienty, například desítky prodejen Kauflandu po celém Česku nebo továrnu Jaguar Land Rover ve slovenské Nitře.
A změnila se i role a charakter toho, co pro ně dělali – původně řídili, jak se v budovách svítí, jak v nich funguje vzduchotechnika, jak a kde se co otevírá… Jenže v průběhu času sílilo téma energetiky. „A my jsme se tomu přizpůsobili,“ připouští Drábek.
Takže začali klientům nabízet nejen správu budov, ale i služby energetiků a projektový engineering podnikových elektráren včetně solárů, čerpadel nebo vlastních baterií. A to je přivedlo k tématu, s nímž v roce 2023 vyhráli velký kontrakt u Komárkovy MND na budování bateriových úložišť, která se využívají ke stabilizaci elektrické sítě či k poskytování flexibility.
Bateriový park v Břeclavi, který Buildsys spolu s MND otevřeli v dubnu, je co do kapacity největší samostatně stojící úložiště v Česku, disponuje více než 30 MWh. „Umíme se postarat o všechno, tedy od přípravy projektu přes shánění razítek a stavbu až po provoz zařízení. Máme vlastní technologie a software, který to řídí,“ doplňuje Drábek, který pro Buildsys pracuje bezmála deset let. Pro Komárkovu skupinu chystá Buildsys všech jejích osm bateriových úložišť v Česku, v součtu jde o stamilionové investice.
A ozývají se i další zájemci. Ale co zahraničí, kam chce například Karel Komárek s akumulátorovým byznysem také vstoupit? „Koukáme na to, ale problém je legislativa a regulace. Tady v Česku prostředí dobře známe, třeba v Německu ne. V energetice je ale povolování zásadní parametr,“ přiznává Drábek.
Michala Petříka ale cizina láká, proto kolegu doplňuje, že spíš hledají cesty, jak za hranicemi začít působit – a nejschůdněji aktuálně vypadá spojit síly s někým, kdo už tam je. Ostatně pro smělé majitelovy plány bude rozkročení se mimo Česko klíčové, neboť v tržbách cílí na dvě miliardy korun během tří let.
Už dnes je ale Buildsys hodně aktivní na Slovensku, v továrně Jaguar Land Rover v Nitře má na starost veškerý její provoz kromě výroby samotné a to samé platí pro vznikající fabriku Volva u Košic. Tam bude vznikat až čtvrt milionu elektromobilů ročně, které budou dávat dohromady stovky robotů.
„My se budeme starat o všechno ostatní. Takže správa budovy, práce s energiemi, její technologické řízení. Už teď to vypadá jako sci-fi, ale naše výhoda je, že si všechno děláme sami, máme vlastní software, nejsme na nikom v podstatě závislí,“ zdůrazňuje Petřík, který je sám vzděláním strojař.
A dál? Co třeba investor či prodej? O tom alespoň zatím nechce slyšet, ostatně v minulosti neměl s investory nejlepší byznysové zkušenosti, takže si pochvaluje, že Buildsys je jeho a nemusí se s nikým radit o tom, co udělat a kdy. „Chci, aby tu moje firma byla ještě opravdu dlouho,“ uzavírá.