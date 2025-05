Musk našel nového spojence. Telegramu nadělil 300 milionů dolarů a získá přístup až k miliardě uživatelů

Uložit 0

Telegram, jedna z nejpoužívanějších chatovacích aplikací na světě, uzavřel roční partnerství s firmou xAI podnikatele Elona Muska. V rámci dohody se do Telegramu integruje AI chatbot Grok – uživatelům má nabídnout funkce jako odpovídání na otázky, shrnování zpráv nebo tvorbu obrázků. Spolu s oznámením se ale objevily i otázky ohledně soukromí. Telegram sice ujišťuje, že chatbot bude pracovat pouze s daty, která mu uživatelé sami poskytnou, ale detaily fungování v rámci skupin či kanálů zatím nejsou plně známé.

Telegram, který podle jeho zakladatele využívá miliarda lidí, v rámci dohody získá 300 milionů dolarů (6,6 miliardy korun) – část v hotovosti, část ve formě akcií firmy xAI. Grok ale nebude automaticky dostupný v plné verzi, uživatel si ho bude muset samostatně předplatit, pokud bude chtít přístup k pokročilejším funkcím. Dohoda je uzavřená na jeden rok a platí pro celý ekosystém aplikace, tedy mobilní i webovou verzi.

Důvody spolupráce ani jedna ze stran blíže nepopsala. Nicméně zakladatel a šéf Telegramu Pavel Durov napsal, že „posiluje finanční pozici Telegramu“. Pro Muskovu společnost je přínosem rozšíření Groku mimo síť X, možné získání nových uživatelů nebo příjmy z předplatného. Deník Financial Times navíc připomíná, že jde o „kvetoucí partnerství“ mezi dvěma miliardáři, kteří se shodují ve svých postojích ke svobodě projevu.

🔥 This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps 🤝

💪 This also strengthens Telegram’s financial… pic.twitter.com/ZPK550AyRV

— Pavel Durov (@durov) May 28, 2025