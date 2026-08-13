Muskova AI se vrací do hry. Grok už není jen chatbot, jeho nová aplikace může pracovat za vás
Ještě nedávno Grok za špičkou zaostával. Teď se dotahuje na nejvýkonnější modely, těží z Cursoru a Musk už chystá další verzi.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
Ještě před pár týdny to vypadalo, že se Elon Musk v závodě o nejlepší umělou inteligenci začíná propadat. Teď jeho SpaceXAI vrací úder. Nový Grok 4.6 se dostal na stejnou úroveň jako nejnovější špičkový model OpenAI a v některých testech je dokonce mezi nejlepšími vůbec. Grok se navíc stále více učí pracovat samostatně. I proto byl představen Grok Bot, kterému lze zadat práci a nechat ho ji dokončit bez neustálého dohledu člověka
Grok 4.6 přišel jen měsíc po předchozí verzi Grok 4.5. A přestože se v posledních letech objevují nové modely prakticky každý týden, tenhle skok stojí za pozornost. Nezávislé měření společnosti ArtificialAnalysis mu přisoudilo stejně bodů jako GPT-5.6 Sol. Před nimi jsou už jen Claude Opus 5 se 63 body a Claude Fable 5 se 62 body. Jinými slovy: Grok se po zaostávání znovu dostal mezi elitu.
Snad ještě zajímavější než skok žebříčkem je cena. Grok 4.6 nabízí podobný výkon jako nejvýkonnější modely konkurence za výrazně méně peněz. Zatímco milion jednotek textu, které Grok zpracuje, stojí dva dolary a milion jednotek jeho odpovědi šest dolarů, u GPT-5.6 Sol je to pět a 30 dolarů.
Ještě důležitější je cena celé dokončené úlohy. Artificial Analysis naměřila u Groku 4.6 v průměru 0,84 dolaru za úkol. V testu dlouhých a složitých úloh navíc Grok potřeboval v průměru zhruba 53 jednotlivých akcí, například práci s informacemi či nástroji, zatímco Claude Opus 5 jich potřeboval kolem 103. Grok tak podle tohoto měření dokázal podobnou práci zvládnout s výrazně menším množstvím výpočtů.
To samozřejmě neznamená, že bude Grok v každé skutečné úloze přesně dvakrát rychlejší nebo čtyřikrát levnější. Výsledek ovlivňuje způsob zadání, používané nástroje, opakování úloh i samotná aplikace. Ukazuje ale, kam se posunul a kolik stojí nechat umělou inteligenci skutečně dokončit celou práci.
A právě na to byl Grok 4.6 podle SpaceXAI stavěný. Model má být výrazně lepší při dlouhých úkolech, během nichž musí umělá inteligence dělat desítky kroků za sebou. Může například procházet kód, hledat chybu, upravovat ho, znovu ho spustit a ověřovat výsledek. Nebo zpracovat rozsáhlejší pracovní úkol, při kterém nestačí jednorázově odpovědět na otázku.
Za rychlým návratem Groku mezi špičku je přitom ještě jeden důležitý faktor jménem Cursor. AI nástroj zaměřený na programování se stal na jaře součástí Muskova impéria a jeho technologie a data z reálného používání pomohly při vývoji nových verzí Groku. A jak napsal Musk na své síti X, další verze 4,7 prý bude lepší než všechny modely.
Spolupráce přinesla i další produkt, a sice Grok Bot. Název zní jako další chatbot, ale princip je podstatně ambicióznější. Místo jednoho asistenta dostane uživatel tým AI agentů. Každý z nich má vlastní počítač v cloudu, může se přihlašovat do aplikací a webových stránek a pracovat v nich podobně jako člověk.
Uživatel mu napíše, co má udělat, bot pak může pokračovat v práci, i když člověk zavře notebook. Když narazí na situaci, která vyžaduje schválení, ozve se. Jinak má úkol dokončit sám. Boti si také mohou předávat informace a rozdělovat si úkoly mezi sebou. Člověk tak nemusí být prostředníkem mezi každým jednotlivým krokem.
SpaceXAI dokonce tvrdí, že uživatel může bota jednou nechat sledovat, jak určitou práci provádí. Agent si postup uloží jako rutinu a příště ji zvládne zopakovat sám. Pokud ho člověk opraví, má se z této opravy poučit.
Neznamená to, že to všechno už funguje dokonale. Grok Bot je zatím v beta verzi a SpaceXAI pro něj nezveřejnila nezávislé benchmarky, které by potvrzovaly spolehlivost jeho práce.
A právě ta bude rozhodující. U chatbotu je nepříjemné, když něco pokazí. U autonomního agenta může být problém mnohem větší. Pokud má přístup k firemnímu e-mailu nebo jinému systému, špatné rozhodnutí už není jen špatná odpověď v konverzaci. Může změnit data, poslat zprávu nebo provést operaci, kterou člověk nechtěl.
Grok Bot je ale zatím dostupný jen omezeně. Vstup do beta verze dostali předplatitelé vybraných programů. Pro firmy je připravena čekací listina. Individuální přístup v rámci Cursor Ultra stojí 200 dolarů měsíčně (4 200 korun), týmová verze 120 dolarů (2 500 tisíce korun) za uživatele měsíčně.