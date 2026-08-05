Muskův internet Starlink má dvanáct milionů předplatitelů. Ti dotují rakety i jeho sázku na AI
První výsledky po rekordním IPO společnosti SpaceX: tržby stouply o 92 procent, ale v ziskovosti firma pokulhává, táhne ji Starlink.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
Elon Musk staví firmu, která má vozit lidi na Mars a budovat datacentra na oběžné dráze. Když ale nyní SpaceX poprvé jako veřejně obchodovaná společnost ukázalo čísla za poslední kvartál, potvrdilo se, že peníze v něm aspoň zatím vydělává jen šíření internetu. Ze čtvrtletních tržeb 7,8 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 165 miliard korun, přinesl Starlink a příbuzné služby 4,3 miliardy a jako jediné skončily v zisku.
SpaceX vstoupilo na burzu Nasdaq 12. června rekordním úpisem a teď mělo reportovací premiéru – odhalilo svou první čtvrtletní zprávu. Tržby meziročně vyskočily o 92 procent ze 4,1 miliardy a překonaly i odhad analytiků 6,93 miliardy. I ztráta na jednu akcii vyšla na devět centů, tedy výrazně méně, než trh čekal. Ztráta klesla o polovinu na 541 milionů dolarů.
Při detailnějším pohledu jsou ale uvnitř SpaceX patrné tři velmi odlišné podniky. Raketový byznys, tedy to, čím se SpaceX proslavilo, skončil s provozní ztrátou 542 milionů. Umělá inteligence, kterou Musk do firmy přivedl únorovou fúzí s xAI, přinesla 2,6 miliardy tržeb a ztrátu 1,26 miliardy dolarů.
Divize Connectivity, tedy hlavně Starlink, naproti tomu donesla 1,7 miliardy dolarů provozního zisku, o 79 procent víc než loni. Systém přesahující 10 tisíc satelitů obsluhuje dvanáct milionů předplatitelů, dvakrát tolik co před rokem. Průměrná měsíční tržba na zákazníka ale spadla z 85 na 66 dolarů, růst teď totiž táhnou levnější trhy, ne bohatí Američané nebo Evropané.
I proto firma v červnu zdražila a k předplatnému přidala desetidolarový měsíční poplatek za pronájem terminálu. Rychleji než domácnosti ovšem rostou firmy a státy: tržby z podnikového a vládního segmentu se meziročně víc než zdvojnásobily na 1,8 miliardy dolarů. Starlink podepsal dohodu s American Airlines a od amerických ozbrojených sil dostal na svou utajenou síť Starshield zakázky za víc než šest miliard.
Tyhle peníze se ale u Muska a spol. dlouho neohřejí. SpaceX v jediném čtvrtletí proinvestovala 18,4 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 390 miliard korun, zatímco analytici čekali 13,2 miliardy. Umělá inteligence z toho spolkla 15,8 miliardy. „Druhé čtvrtletí ukázalo skutečnou sílu SpaceX,“ komentoval výsledky finanční ředitel Bret Johnsen.
Investoři podle všeho váhají. Akcie v úterý sice vyskočily o 9,4 procenta na 125,33 dolaru, po zveřejnění výsledků ale v dodatečném obchodování odepsaly přes pět procent a zůstávají pod upisovací cenou 135 dolarů. Od červnového maxima 225 dolarů firma odepsala přes bilion dolarů tržní hodnoty.