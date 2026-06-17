Na co sázíte při nákupu akcií SpaceX? O vesmír už tolik nejde, navíc to zatím hlavně pojídá peníze
Elon Musk nevidí primární budoucnost SpaceX mezi hvězdami, ale ve vývoji umělé inteligence, popisuje analytik společnosti XTB Tomáš Vranka.
Americká společnost SpaceX minulý týden vstoupila na burzu a okamžitě strhla pozornost celého světa. Bleskově se stala pátou nejhodnotnější firmou planety, přeskočila Amazon nebo TSMC a na chvíli i Microsoft. Z Elona Muska to udělalo prvního dolarového bilionáře na světě. SpaceX přitom mnozí vnímají především jako vesmírného průkopníka. Jenže při detailnější analýze zjistíme, že pokud si akcie s označením SPCX koupíte, už zdaleka nesázíte jen na vesmír. Kde tedy vidí nejbohatší muž planety největší příležitost? A dokáže ji využít?
Na burze sice najdeme i další firmy z vesmírného sektoru, žádná se ale nemůže pochlubit takovými výsledky jako právě SpaceX. Dominance se jasně zrcadlí v ohodnocení. Zatímco aktuálně se hodnota SpaceX na burze pohybuje kolem 2,6 bilionu dolarů, všechny ostatní vesmírné společnosti mají dohromady tržní kapitalizaci pouhých zhruba 235 miliard dolarů. Rozdíl je to propastný.
Je ale SpaceX vůbec ještě vesmírnou firmou? Odpověď závisí na úhlu pohledu. Pohled do finančních výkazů ukazuje, že společnost dělí svůj byznys na tři segmenty. Prvním je vesmír zahrnující rakety, druhým konektivita točící se kolem internetových satelitů Starlink a třetím umělá inteligence zastřešující chatbota Grok, síť X a datová centra. Poslední zmíněný AI segment je v této podobě relativně nový, vznikl pohlcením společnosti xAI letos v únoru.
Ekonomická realita prvního čtvrtletí hovoří jasně. Vesmírná divize vygenerovala tržby 619 milionů a ztrátu 662 milionů dolarů. Konektivita přinesla obrat 3,26 miliardy se ziskem 1,19 miliardy dolarů. Segment AI pak zaznamenal tržby 818 milionů, ale vygeneroval masivní ztrátu 2,47 miliardy dolarů. Umělá inteligence se tak na celkových příjmech firmy podílí jen okrajově, zato spolehlivě vytváří naprostou většinu jejích účetních ztrát.
Zcela identický příběh vyprávějí také čísla ohledně kapitálových výdajů (CAPEX) do budování nové infrastruktury. Za první kvartál letošního roku proinvestovala společnost SpaceX úctyhodných 10,1 miliardy dolarů. Ovšem zatímco na vesmír z toho připadla jedna miliarda a na konektivitu 1,3 miliardy, do vývoje umělé inteligence odteklo zbylých 7,7 miliardy dolarů. Naprostá většina strategických investic tak dnes jasně směřuje do oboru AI.
SpaceX může na první pohled vypadat jako tradiční vesmírná společnost, ale při bližším zkoumání vidíme ambiciózního hráče připraveného soupeřit s firmami jako OpenAI, Anthropic, Microsoft, Google nebo Amazon. V tomto odvětví je však konkurence podstatně dravější a celkové investice mnohem náročnější na kapitál. Velcí provozovatelé cloudových řešení (Amazon, Google, Microsoft, Meta či Oracle) utrácejí peníze zcela jiným tempem.
Zmínění technologičtí obři pravděpodobně letos na kapitálových výdajích proinvestují zhruba 800 miliard dolarů. Pro příští rok se navíc odhaduje, že by tato suma mohla přesáhnout i hranici jednoho bilionu. Konkurovat těmto gigantům bude pro SpaceX nesmírně obtížné. Na rozdíl od zavedených technologických hegemonů totiž Muskův podnik zatím nedokáže ze svého hlavního byznysu generovat takto ohromné provozní cash flow.
Že se umělá inteligence brzy stane ústředním motivem dalšího rozvoje, přiznává SpaceX ve svých oficiálních dokumentech pro investory. Podle svých slov zde firma identifikovala „největší oslovitelný trh v historii lidstva“ s hodnotou 28,5 bilionu dolarů (přes 590 bilionů korun). Zda je toto závratné číslo, které je mimochodem jen o něco menší než celé americké HDP, vůbec reálné, si musí zodpovědět každý byznysový analytik sám.
Zajímavější je ale detailní struktura této astronomické sumy. Zmíněné dokumenty ukazují, že SpaceX vidí ve vesmíru příležitosti v hodnotě 370 miliard a u konektivity 1,6 bilionu. V segmentu AI je to však plných 26,5 bilionu dolarů. Největší podíl tu tvoří podnikové aplikace. Jde o softwarové nástroje, robustní platformy a cloudová řešení, která firmy či vlády použijí na interní procesy, automatizaci a růst vlastní produktivity.
Vedení SpaceX tedy nevidí svoji primární budoucnost mezi hvězdami, ale ve vývoji umělé inteligence, kde panuje enormní konkurence. Dokládají to také nejnovější zprávy potvrzující akvizici populární společnosti Cursor za 60 miliard dolarů, která by měla pozici Muskovy firmy v sektoru výrazně posílit. Netvrdím, že je tento odklon nutně špatný. Dnešní nástroje jsou přece fantastické, zvyšují produktivitu i usnadňují každodenní rutinu.
Co ale vypadá jako jasná výhra pro běžného zákazníka, nemusí být výhrou pro účetní knihy. Aktuálně stále platí, že vývoj a provoz AI modelů představuje vysoce ztrátový byznys vyžadující obří investice. V tvrdém konkurenčním boji tu navíc stojí ty nejziskovější a nejlépe fungující globální korporace světa. Pro všechny současné i budoucí investory je naprosto klíčové, aby tato ekonomická realita při vstupu na burzu hlasitě zazněla.
Mám totiž pocit, že drtivá většina drobných investorů stále vnímá zvučné jméno SpaceX převážně jako technologickou sázku na dobývání vesmíru. I když to tak díky vizionářským raketám z velké části stále platí, z hlediska budoucího směřování to bude postupem času znamenat čím dál silnější finanční sázku na úspěch v oblasti umělé inteligence. A tam hrají prim naprosto odlišná byznysová pravidla než při vynášení satelitů na oběžnou dráhu.