Po FAANG a Mag7 přichází další zkratka, která ovládla Wall Street. Víte, co znamená MANGOS?
Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI a SpaceX. Šestice, která má ovládnout dekádu, vytvořila exotické ovoce. A do něj se zamiloval Wall Street.
Finanční svět má poslední dobou slabost pro zvučné zkratky. Nejdřív tu byl FAANG, pak Mag7 a teď trhy obletěla nová, tentokrát exoticky znějící: MANGOS. Už předtím se tu a tam objevilo jen MANGO, ale po vstupu SpaceX na burzu a hajpu, který se kolem firmy objevil, bylo potřeba akronym přemodelovat.
Pod chutně znějícím akronymem se skrývá šestice, která má podle investorů definovat příští dekádu stejně, jako ta minulá patřila FAANGu. O koho tedy jde? Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI a SpaceX. Ovšem ve chvíli, kdy zkratka vznikla, si polovinu z ní nešlo na burze vůbec koupit. Anthropic, OpenAI i SpaceX byly až donedávna soukromé firmy a první dvě jmenované jimi jsou i nadále (byť už ne na dlouho).
Pro pochopení je dobré vrátit se na začátek. Zkratku FANG – Facebook, Amazon, Netflix, Google – razil v roce 2013 burzovní analytik Bob Lang a zpopularizoval ji Jim Cramer ze CNBC, který k ní časem přidal ještě Apple a udělal z ní tak FAANG. Označovala pětici, která táhla celý americký akciový trh vzhůru.
Někdy FAANG varioval s MAMAA, což lépe odpovídalo skutečným názvům firem, o nichž byla řeč: tedy Microsoft, Apple, Meta, Amazon, Alphabet. Později ji vystřídalo označení Magnificent Seven čili „velká sedmička“ megafirem. Do ní patří Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla.
MANGOS jde zase o krok dál: vyhazuje Amazon, Apple i starší Netflix a dosazuje za ně hvězdy éry umělé inteligence. Co zkratku vybudilo, je vlna obřích vstupů na burzu. Pomyslným průkopníkem se stalo SpaceX Elona Muska, které 12. června debutovalo na Nasdaqu pod tickerem SPCX. S upsanými 75 miliardami dolarů šlo o největší IPO v dějinách. Akcie firmy vyletěla až nad 200 dolarů a společnost to katapultovalo na hodnotu přes dva biliony dolarů. A tedy mezi deset nejcennějších veřejně obchodovaných společností světa.
Missed SpaceX.
so now it’s MANGOS. https://t.co/letHqtyUNh pic.twitter.com/jLRAeYypP8
— Kr$na (@krishdotdev) June 9, 2026
Přitom už někdy kolem roku 2022 se objevila, ovšem bez většího zájmu veřejnosti i sociálních sítí, zkratka MANGO, jež použili analytici Bank of America, kteří jí označili technologické společnosti zaměřující se na vývoj čipů. Jejich sestava ale, přiznejme si, nebyla moc sexy: Marvell Technology (MRVL), Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices (ADI), Broadcom (AVGO), Nvidia (NVDA), GlobalFoundries (GFS) a Onsemi (ON).
Každopádně zbylé dva kusy aktuální mangové skládačky teprve na svou premiéru na veřejných trzích čekají. Anthropic, tvůrce jazykového modelu Claude, podal přihlášku k IPO 1. června a o týden později ho následovalo OpenAI. Oba startupy se mají na burzu vydat ještě letos, oba s valuací kolem bilionu dolarů. Do té doby ale platí: dvě ze šesti MANGOS si pořídit nelze.
Jenže Wall Street nikdy nenechá dobrou zkratku ležet ladem. Správci aktiv Yorkville America a Corgi Securities už proto podali žádosti o spuštění ETF fondů zaměřených přímo na MANGOS. A protože jsou dvě z šesti firem stále mimo burzu, budou je muset suplovat oklikou – podíly v navázaných veřejných firmách a deriváty kopírujícími jejich pohyb. Ale pozor, jiní zase razí variantu TANGOS, která mezi vyvolené přidává Teslu a vypouští Metu.
A co Evropa? Žádný podobně chytlavý štítek pro své šampiony nemá a právě to se rozhodl napravit britský magazín Sifted, který sleduje evropskou startupovou scénu. Napůl žertem přišel s vlastní zkratkou BRIOCHE: Bolt, Revolut, Iceye, Oura, Celonis, Helsing a ElevenLabs, sestava od Tallinnu po Mnichov pokrývající mobilitu, fintech, obranu i umělou inteligenci. „Ano, je to nedokonalé. A právě o to jde,“ přiznává v newsletteru sám magazín a čtenáře vyzývá, ať zkratku klidně rozcupují.