Rohlík utržil 27 miliard, v Česku a Maďarsku vydělává. Další cíl? Zisk skupiny a nová německá města
Zakladatel Rohlik Group Tomáš Čupr spolu s výsledky prozradil, co plánuje udělat, aby utnul debaty o tom, jakou hodnotu jeho byznys má.
Jedna objednávka každé dvě vteřiny. Takový byl uplynulý rok skupiny Rohlik Group, která si díky tomu dokráčela k rekordním příjmům. Ve fiskálním roce, který skončil na konci letošního dubna, skupina online supermarketů v tržbách poprvé překonala miliardu eur. Meziročně vyrostla o více než třetinu na 1,114 miliardy eur, to je v aktuálním přepočtu přes 27 miliard korun. Rok předtím činily tržby 830 milionů eur, aktuálně přes 20 miliard korun. Vzrostl také hrubý zisk, ziskovosti na úrovni celé skupiny chce ale firma teprve dosáhnout.
„Rostli jsme rychleji, obsluhovali více domácností a zároveň jsme se stali efektivnějšími a udržitelnějšími,“ komentuje výsledky zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr. Ve fiskálním roce 2024/25, který trval od loňského května do konce letošního dubna, zaznamenala Rohlik Group 17,5 milionu objednávek. To představuje meziroční nárůst o pětatřicet procent. Původem český online supermarket dnes vedle domácího trhu funguje také v Maďarsku (Kifli), Rakousku (Gurkerl), Německu (Knuspr) a Rumunsku (Sezamo).
Část finančních výsledků zveřejnil v příspěvku na svém LinkedInu sám Tomáš Čupr s tím, že jde o již auditovaná čísla. Kompletní účetní závěrka prozatím k dispozici není. Vedle příjmů a počtu objednávek byl zveřejněn také hrubý zisk, který se meziročně zvýšil o 38 procent, prý díky zlepšení hrubé marže a snížení logistických nákladů na jednu objednávku. Předloni činil 282 milionů eur (při aktuálním kurzu 6,9 miliardy korun), v uplynulém roce vyrostl na 389 milionů eur (9,5 miliardy korun).
V rámci výsledků hospodaření Tomáš Čupr prozradil, že na českém a maďarském trhu Rohlík vygeneroval v rámci ukazatele EBITDA, což je zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace, přes 40 milionů eur, v přepočtu necelou miliardu korun. Kompletní výsledky za celou skupinu jsou zatím k dispozici za předchozí finanční rok (tedy květen 2023 až duben 2024), v němž prohloubila čistou ztrátu na 825 milionů korun, rok předtím činila 348 milionů.
V poslední dostupné prezentaci v rámci Rohlik Fund, kde mohou kvalifikovaní investoři investovat přímo do Rohlíku, firma uváděla, že letos v únoru poprvé v historii dosáhla před započtením nákladů na globální ústředí kladného výsledku celkové EBITDA na úrovni všech zemí dohromady. „Předpokládá se, že EBITDA marže celé skupiny včetně globálního ústředí se bude v průběhu roku 2025 neustále zvyšovat a do konce kalendářního roku 2025 bude EBITDA marže celé skupiny včetně globálního ústředí zisková,“ stojí v prezentaci.
Tomáš Čupr se vyjádřil také k debatám o tom, jaká je skutečná valuace jeho byznysu. Ten investoři v rámci posledních investičních kol, kdy do něj v součtu nalili již mnoho miliard korun, ocenili na více než miliardu dolarů. „Způsob, jak ukončit nekonečné spekulace na českém trhu o tom, jakou hodnotu má Rohlík, leží v realizaci: otevřít v říjnu naše distribuční centrum nové generace a zavést tento model v celé síti, podepsat smlouvy s externími zákazníky Veloq, dosáhnout ziskovosti skupiny a přidat nová německá města,“ napsal.
Připomněl také, že v uplynulém roce Rohlík otevřel zmodernizovaný sklad ve Vídni, který dál vylepšuje, a tak by se podle něj měl brzy stát nejmodernějším distribučním centrem pro potraviny v kontinentální Evropě. Své know-how právě v rámci logistiky a potravin nově Rohlík nabídne dalším hráčům díky zmíněné společnosti Veloq. Vedle toho do svého fungování napojil akvírovaný Bringmeister, v Německu rozšířil partnerství s Amazonem či Woltem a už více než třetinu jeho doručovací flotily představují elektrická auta.
Zásadní je pro budoucnost Rohlíku také umělá inteligence. „Zavádíme ji do všech provozů a kanceláří. Od automatizovaného plánování práce a cest až po AI agenty, kteří kódují a řeší problémy – díky této technologii se Rohlík může stát nejen nejpohodlnějším, ale také nejlevnějším maloobchodníkem v Evropě,“ míní Čupr. Ten pohání rozvoj svého byznysu vedle peněz také prostřednictvím zmíněného fondu pro kvalifikované investory, zároveň vydává dluhopisy. Jejich poslední emisi začátkem letošního roku navýšil na 4,5 miliardy korun.