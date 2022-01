Je jí teprve devatenáct let, ovšem zkušeností za kniplem letounů má na rozdávání. Možná i proto se belgicko-britská pilotka Zara Rutherford rozhodla odvážným kouskem pokusit nejen o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, ale zároveň upozornit na rozdíly mezi ženami a muži v leteckých a vědních oborech. Jako vůbec nejmladší pilotce se jí podařilo samotné obletět svět, a to s letadlem z česko-slovenské produkce.

Mladá pilotka má létání v krvi. Doslova. Létání je totiž rodinnou tradicí, což je také důvod, proč započala se svůj letecký výcvik už ve čtrnácti letech. Pilotní licenci si na úřadě vyzvedla v roce 2020 a o rok později se rozhodla pro svou cestu.

Jak sama říká, mimo létání jí vždy přitahovala také věda, matematika a další obory, ve kterých se ovšem jen málo kdy setkala s jinou ženou či dívkou. A tak chtěla ukázat, že takto riskantní podnik, k němuž jsou potřeba i jisté znalosti, dokáže zvládnout sama i devatenáctiletá dívka.

Zara Rutherford, teprve devatenáctiletá pilotka, která obletěla svět Foto: Flyzolo

Aby byl její let co možná nejlegitimnější, naplánovala trasu tak, aby se letem zároveň zapsala do Guinnessovy knihy rekordů. Její pouť měla původně trvat tři měsíce, nakonec se protáhla na skoro dvojnásobek. Odstartovala 18. srpna minulého roku z domovské Belgie a následně pokračovala přes Atlantik a Grónsko do Kanady a Jižní Ameriky, zpět na Aljašku a přes Rusko a Indonésii do Evropy.

Partnerem na této cestě se jí stal Shark UL, ultralehký letoun, který je jedním z nejvýkonnějších ve své kategorii. Jedná se o stroj vyráběný na Slovensku, ovšem svým charakterem je technika spíše česko-slovenská. Šéfkonstruktér Jaroslav Dostál totiž pochází z Hodonína a celý vývoj se odehrál v Česku.

Vladimír Pekár, který je jednatelem Shark.Aero, absolvoval se Zarou Rutherford testovací let v rámci jejího školení. A byl také jedním z těch, kdo dávali svolení k tomu, aby mohla vůbec vzlétnout.

„Zara je velmi mladá, neměla kdy dělat chyby, na kterých se člověk učí, takže je jasné, že je bude dělat při cestě kolem světa. Je to ale velmi inteligentní a šikovná dívka, a když jsme ji přeškolovali na konkrétní model, tak se velmi rychle zlepšovala. Každý let byl lepší a lepší. I já jsem s ní absolvoval jeden z kontrolních letů a měl jsem z toho velmi dobrý dojem. I na základě toho jsem tomu celému dal zelenou, jinak bych ji nepustil,“ řekl před časem Pekár pro Deník.cz.

Jak moc náročný let kolem světa je, prozrazuje samotné zdržení i fakt, že Zara před měsícem informovala, že z do té doby absolvovaných 39 letů proběhly zcela podle plánu lety pouze tři. Na vině byly faktory jako její zdraví, lesní požáry, mechanické problémy letounu i počasí.

Letoun Shark UL je jedním z nejvýkonnějších letounů své kategorie Foto: Flyzolo

Právě nepříznivé podmínky byly i důvodem, proč se opozdil přílet mladé pilotky do Prahy ze slovenské Senice, kde se vyrábí letouny Shark, a kde Zara přistála minulý víkend v sobotu. Do Prahy se jí nakonec doletět vůbec nepodařilo, a to z důvodu husté mlhy, která ji donutila přistát na letišti v Benešově.

I zde byla Zara nucena počkat několik dní na lepší počasí. Přesto se jí nakonec podařilo odstartovat a pokračovat přes Frankfurt až do rodné Belgie, kde před více než 150 dny dlouhý let zahájila. Svou velkou pouť dokončila dnes odpoledne, kdy se kola jejího Sharku dotkla přistávací dráhy letiště v Kortrijku poblíž francouzských hranic. Tím se jí podařilo zapsat do dějin aviatiky nejen coby nejmladší ženě, která kdy obletěla svět, ale také coby nejmladšímu pilotu, který tento počin uskutečnil v ultralehkém letounu.

V 19 letech však tento úspěch představuje pro Zaru Rutherford pouze odrazový můstek k ještě větším činům. Jejím cílem je stát se astronautkou a potvrdit tak, že si i ženy mohou plnit cíle a sny úplně nejvyšší.