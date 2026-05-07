Na co sáhne, to promění ve zlato. Herní vývojář teď dělá miliardy na šlechtění bojových koček
Edmund McMillen je autorem nezávislých – a miliardových – herních hitů jako Mewgenics, The Binding of Isaac nebo Super Meat Boy.
Možná si budete ťukat na čelo, až se podíváte, jak vypadají. Nejsou to bombastické střílečky s hollywoodskými rozpočty. Nejsou to epická historická dobrodružství s oscarovými scénáři. A nejsou to ani technologické klenoty s grafikou nerozeznatelnou od reality. Jsou to místy až legračně, naivně anebo pro leckoho prostě divně vypadající hry… Jenže je spojují dvě věci. Osoba autora – a pohádkový úspěch.
Pamatujete si flashové animace a hry? Pro ty mladší čtenáře připomeneme, že asi tak před dvaceti lety to byl fenomén tehdejšího internetu. Stovky vtipných videí nebo krátkých hříček jste si pustili přímo v prohlížeči (ideálně na zažloutlém počítači ve školní učebně) a bavili jste se víc než u drahé hry z obchodu za dva tisíce korun.
Herní kariéra Edmunda McMillena začala právě u flashových her, za ty roky ale vystoupala do stěží uvěřitelných výšin. Jen před několika týdny s kolegou Tylerem Glaielem (ten taky mimochodem začínal na Flashi) vydali hru Mewgenics. V ní chováte kočky ve snaze vyšlechtit perfektní mňoukající zabijáky do taktických bitev. Než se zhrozíte, co je to za krutost, čtěte dál.
Mewgenics totiž tohle činí s gigantickou nadsázkou, všechno je ztřeštěné, komiksové a schválně ujeté. Ale hlavně taky giganticky výdělečné. Pouhý týden od premiéry hra Mewgenics oslavila milion prodaných kopií, pár dní nato milion a půl a nyní, tři měsíce od vydání, odhady hovoří o dvou milionech prodaných kusů.
Řečí tržeb to v přepočtu na koruny vychází na zhruba 1,2 miliardy. Ruku v ruce s tím jdou i skvělá hodnocení, z více než 40 tisíc uživatelských recenzí je na Steamu 91 procent kladných. Jenže Mewgenics nejsou v kariéře amerického vývojáře výjimkou. Podobně pohádkový příběh prožívá čerstvě šestačtyřicetiletý McMillen už poněkolikáté.
Zazářil v roce 2011 s titulem The Binding of Isaac, jednou z nejlépe hodnocených nezávislých her všech dob. Ta mimochodem také vznikla pomocí technologie Flash. Za tři roky McMillen vydal už neflashovou a vylepšenou verzi s podtitulem Rebirth neboli Znovuzrození, což je dost přesný název nejen kvůli náboženským vlivům, ale i vzhledem k žánru. Je to jeden z nejslavnějších zástupců roguelike her, v nichž je smrt běžnou součástí hratelnosti založené na opakovaném hraní.
Jen do roku 2015 posbíral Isaac celkem pět milionů prodejů, hrubým přepočtem s opět více než miliardovými tržbami. K nim ale přičtěte ještě následující dekádu, kdy i díky slevovým akcím prodeje narostly o dalších klidně deset milionů kusů a přidalo se několik rozšíření či prequel. A to navzdory (či díky?) tomu, že hra byla ještě ujetější než u genetických kočkoválek v Mewgenics. Vzhledem k McMillenově dětství se však nelze divit.
McMillen nevyrůstal v úplně šťastné rodině. Zaprvé ji svazovala, snad až dusila, přehnaně silná víra, zadruhé jeho nejbližší trápily problémy se závislostí. Nadaný mladík tak často trávil čas s babičkou a současně ventiloval své vnitřní stavy do výtvarné činnosti. Malůvky všelijakých příšer a vnitřních strachů se následně projevily nejprve v jeho komiksové, poté i videoherní tvorbě.
Na první pohled The Binding of Isaac dává najevo své primitivně flashové kořeny, ale skrývá v sobě extrémně hutnou porci náboženství, traumat a mnoha vrstev obsahu inspirovaných McMillenovým vlastním dospíváním. Však už svým názvem odkazuje na biblickou epizodu obětování Izáka jeho otcem Abrahámem, zatímco ve hře v roli malého dítěte procházíte strašidelným sklepem ve snaze utéct před monstrózní matkou.
Ve srovnání s Isaacem je předchozí McMillenova hra vlastně docela normální. Ale to slovo si stejně dejte do uvozovek. Je to hyperaktivní skákačka Super Meat Boy z roku 2010, v níž hrajete za masovou kostku, která se vyhýbá motorovým pilám ve snaze zachránit zabandážovanou holku ze spárů zlého lidského zárodku. Nicméně ani po předchozí větě vás nejspíš nepřekvapí, že i Super Meat Boy byl úspěch, za rok prodal milion kopií a zisk z něj umožnil vývojáři risknout vývoj přece jen kontroverznějšího Isaaca.
Ještě se hodí zmínit rok 2017 a titul The End is Nigh, ve kterém recenzenti viděli duchovního nástupce masového kluka. Byl však spíš depresivní introspektivou s „jen“ statisícovými prodeji. Opět ale stvrdil to, že McMillenovy hry jsou odrazem složitého dětství, výtvarného nadání a citu pro až návykovou hratelnost. Tedy faktorů, ve kterých se leckterý herní fanoušek vidí. A je jedno, jestli jsou na obrazovce krvácející cáry masa, hororově i naivně zpracované biblické výjevy, nebo obří monstrkočka.
Top novinky ze světa her
🚚 České studio SCS Software oznámilo nejúspěšnější rok ve své historii. Tržby poprvé překonaly miliardu, zisk dosáhl 600 milionů. Tvůrci Euro Truck Simulatoru přitom novou hru vydali naposledy před deseti lety – rekordně těží díky neutuchající podpoře a prodeji DLC.
⚔️ Jeden den stačil vývojářům nového dílu kultovních „hírousů“ Might and Magic: Olden Era k prodeji 250 tisíc kusů a zaplacení vývoje. Za tři dny už slavili půl milionu prodejů a tržby kolem 350 milionů korun.
👑 Warhorse Studios pracují na novém imerzivním RPG. Prozradili to při diskuzi s fanoušky na Redditu, která sice začala dost jedovatě kvůli nahrazení překladatele umělou inteligencí, ale nakonec přinesla spoustu rozumných otázek a odpovědí.
🏰 A když je řeč o Warhorse, přečtěte si rozhovor s Ondřejem Slačálkem, majitelem tvrze Malešov – na kterou Warhorse jezdili na teambuildingy, která hraje v KCD2 důležitou roli a která hostí festival fanoušků hry. Jo a kterou si Slačálek před lety pořídil, vlastnoručně zrekonstruoval a kvůli které opustil velký korporát.
👾V Liberci začal Anifilm, festival nejen animované tvorby, ale taky videoher. Ty na vás čekají ve formě ukázek, workshopů, ale taky v Pitch Areně pořádané českou firmou Cyber Sail (rozhovor zde), v níž nejlepší nezávislý projekt získá deset tisíc eur.
🔫 Česká střílečka Project RAZE: Fall of Terra, kterou vyvíjí sólo autor Michal Baláž, se dostala na kanál GameTrailers s víc než milionem odběratelů. Solidní!
🎮 A ještě jedna domácí hra. Manželé Šárka a Petr Fismolovi alias studio AppsGears vydali klasickou adventuru LeMrosh in the Lazy Kingdom. Možná vás ale překvapí, že na Nintendo Switch 2.
🚗 „Naším cílem je přinést zákazníkům něco, co ještě nikdy nezažili,“ hlásí Strauss Zelnick, šéf Take-Two Interactive neboli firmy, která tvoří Grand Theft Auto VI. V rozhovoru se dočtete třeba o tom, že prodat „jen“ 10 milionů kusů za první den by byl průšvih.
💰 GameStop chce koupit eBay. Ano, ten GameStop, který si dnes lidé spojují s meme akciemi spíš než dřívější sítí herních obchodů. A taky ten GameStop, který má hodnotu 11 miliard dolarů, zatímco eBay 46. Proč je to podivné, si přečtěte tady.