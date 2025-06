Na Disney+ dorazil povedený Predátor: Zabiják zabijáků. Nabízí animovanou řežbu a chytrý scénář

Uložit 0

Přestože jednou za několik let franšízu Predátora rozšířil nový film, z kreativního hlediska to už desítky let vypadalo na mrtvou sérii. Dokud v roce 2022 nepřišel Dan Trachtenberg se snímkem Predátor: Kořist a neukázal, že příběhy střetů lidí s mimozemskými válečníky se zatím jen stěží snažily hledat limity tohoto univerza. Animovaná novinka Predátor: Zabiják zabijáků zprvu působila jen jako malý doplněk, je to ale s přehledem třetí nejlepší příspěvek do franšízy.

Tvůrci Predátora: Kořisti jako by si po třiceti letech marných pokusů vzpomněli, proč původní snímek z roku 1987 tak dobře fungoval a vymysleli chytrou variaci podobné mechaniky. Konečně to bylo opět o tom, jak nás lidská chytrost dokáže dostat z jakékoliv šlamastyky. Řečeno stručně, Predátor: Zabiják zabijáků dělá víceméně totéž, jen s o něco menším úspěchem.

V antologickém formátu Dan Trachtenberg, spolupracující se spolurežisérem Joshuou Wassungem a scenáristou Micho Rutarem, představuje rovnou tři příběhy oddělené stovkami let a tisíci kilometrů. A pak zajímavě propojí nejen je navzájem, ale také celek zasadí do širšího univerza. A činí tak v atraktivním vizuálním zpracování, které připomene seriálový hit Netflixu Arcane.

První animovaný Predátor začíná v 9. století, kde malá dcera věhlasného vikinského válečníka tragicky přichází o otce. O několik desítek let později je i z ní velká dobyvatelka, poháněná touhou po pomstě. Když ale na scénu přichází mimozemšťan, musí hlavně ochránit vlastního syna. Druhý příběh nás zavádí do 17. století, kde se, překvapivě takřka beze slov, odehraje souboj mezi odcizenými bratry – samuraji. A opět se do věcí vkládá predátor.

Pak se vydáváme do poloviny 20. století. Mladý mechanik zde dostává šanci vzlétnout, když letadlovou loď napadne děsivě pokročilá kosmická loď. Každý příběh má svoje specifika, všem je ale společné objevování slabin nepřítele a v neposlední řadě nečekaně vysoká míra brutality. Tak vysoká, že v hrané formě by předčila i krvavou osmdesátkovou klasiku.

Přestože se původní Predátor odehrává v tehdejší současnosti a lidé mají moderní zbraně, souboj s mimozemšťanem není o technologické převaze, množství nábojů nebo dobré mušce. Arnold Schwarzenegger coby Dutch v tomto ohledu nemá šanci, obrací se proto k naprostým základům válečnictví a predátora porazí díky své vynalézavosti v boji jeden na jednoho. Predátor: Kořist funguje takřka stejně, hrdinka ale navíc nemá žádné svaly a teprve se učí lovit.

Predátor: Zabiják zabijáků podobné schéma variuje, když mimozemského válečníka posílá do tří různých časových období utkat se se třemi různými lidmi. Vikinská žena, samuraj i vojenský letec se setkávají s obrovskou technologickou i silovou převahou, jsou ovšem adaptabilní. Nejzábavnější na všech soubojích je tak sledovat, jak selhávají jejich bojové strategie a musejí vymýšlet další a další. A jelikož pokaždé používají jiné nástroje, film nemá problém udržet si pozornost po celou svoji délku.

To je u Zabijáka zabijáků zvlášť důležité, protože samotný děj se odehrává jen v základních archetypálních obrysech. Vikinská žena řeší trauma z dětství a jak se přenáší do vztahu s jejím synem, samuraj hledá cestu zpět k dávnému příteli a letec se zase učí spoléhat sám na sebe, jak ho k tomu ponoukal jeho otec. Všechny příběhy mají specifické detaily, které jim dodávají osobitost, postrádají ale jakoukoliv větší psychologickou hloubku.

Vyprávění kvůli tomu působí poměrně mechanicky, když na ploše antologického formátu zkrátka není dostatek prostoru na to, aby osobní motivace hrdinů nabídly výraznější emoční stránku. Všechny dohromady nicméně vytváří větší příběh o lidské věrnosti a oddanosti v průběhu věků. Zatímco predátory evidentně motivuje pouze posedlost válkou, lidští válečníci mají srdce. Proto jsme na jejich straně.

O to zajímavější je ptát se, jak s predátorským univerzem naloží nadcházející Predátor: Nebezpečné území. Poprvé totiž nebudeme na straně lidí, ale mladého mimozemského válečníka stojícího proti převaze. Také zde ovšem bude lidstvo hrát důležitou roli nepravděpodobného spojence. Predátor: Zabiják zabijáků je ode dneška dostupný na streamovací službě Disney+, Nebezpečné území se 6. listopadu chystá do kin.