Na jaké filmy se těšíte v roce 2024? My na druhou Dunu, ale i nového Pána prstenů a Beetlejuice

Kus ledna už je za námi, ale celý filmový rok 2024 máme před sebou. Bude hodně ovlivněný loňskou hollywoodskou stávkou, ale přesto se mezi připravovanými filmy dá najít dost zajímavých kousků. Filmový svět totiž není jen o Hollywoodu, a tak se těšíme i na výjimečné snímky od nemainstreamových autorů, na českou tvorbu nebo věci od Netflixu. Podívejte se na velký přehled už oznámených filmů, na které chceme zajít (nebo si je pustíme na streamu). Třeba vás inspirujeme.

Leden

Chudáčci – Břitká satira se skvělou Emmou Stone, která hraje svým způsobem Frankensteinku, co objevuje svět a jeho slasti. Velmi chytré a obrazově velmi krásné!

Karlos – Trochu se obáváme, že si budeme přát, aby tenhle dokumentární film při promítání vypnuli už po minutě. Podobně jako soupeři vypínají samotného Karlose Vémolu. Ale zvědavost je silnější.

Bod obnovy – Už 24. ledna zamíří na Netflix skvělé české sci-fi. Neviděli jste ho v kinech? Chyba, kterou byste měli napravit. Bod obnovy je fakt jako český Blade Runner.

Bratři – Spolu s Bodem obnovy se na streamovací službě představí ještě jeden loňský domácí film. Analýzu kontroverzních odbojářů nečekejte, ale Bratři jsou povedený akční thriller, to zase ano.

Únor

Jeden život – Pocta siru Nicolasi Wintonovi, kterou mu tentokrát složí i Anthony Hopkins, jenž v životopisném filmu hraje jeho starší já.

Franta mimozemšťan – Trochu to vypadá, že Kameňáku roste konkurence. Ale neříkejte, že necítíte perverzní touhu vidět českou sci-fi komedii s Jakubem Prachařem a smát se jí na internetu!

Madam Web – Jedna z mála komiksovek tohoto roku s mnoha variantami Spider-Woman. Snímek z druhé ligy od Sony a s Dakotou Johnson v hlavní roli budí spíš obavy.

Zóna zájmu – Jak se dá žít, když velíte koncentračnímu táboru v Osvětimi? Odpověď nebude příjemná, film Jonathana Glazera za ni ale už teď sbírá velkou chválu.

Nerozlučná dvojka – Pomrknutí na fanoušky série Toy Story. Od autorů, kteří se podíleli na prvním animovaném filmu, se dočkáme dobrodružství opuštěné loutky a plyšáka.

Bob Marley: One Love – Ne snad, že bychom si pravidelně pouštěli reggae. Ale dramatizace života jednoho z nejslavnějších muzikantů všech dob? To musíme vidět. A slyšet, protože no woman, no cry…

Manželé Stodolovi – Jak se z manželského páru stanou sérioví vrazi? To ukáže film o jedněch z nejznámějších a nejhorších českých zločinců.

Duna: Část druhá – Spáč se musí probudit… Zřejmě nejočekávanější a největší film roku. Osud planety Arrakis je v rukou Paula Atreida. Nemůžeme se dočkat.

Březen

Kung Fu Panda 4 – Je to prostě klasika, která baví malé i velké. My jsme ve svých duších obojí a těšíme se.

Železní bratři – Profesionální wrestling není naše parketa, film o jedné z nejznámějších amerických rodin z tohoto prostředí ale slibuje velký návrat Zaca Efrona. A jeho proměna nás zajímá.

Godzilla x Kong: Nové impérium – Bude to asi blbost, ale bude to i zábava. Záleží jen na tom, co z toho naroste do gigantičtějších rozměrů.

Krotitelé duchů: Říše ledu – Je to znovuobnovená značka, která návrat sice nepotřebovala, ale poslední film vzpomínky na původní Ghostbusters naštěstí nezkazil, a tak jsme zvědaví na mrazivé pokračování.

Dokonalé dny – Japonsko-německý film slibuje lekci o hledání krásy ve zdánlivých maličkostech, zní nám to jako vítané pohlazení po duši.

Kosmonaut z Čech – Už prvního března Netflix uvede film podle knihy českého rodáka Jaroslava Kalfaře, která uspěla i v USA. Čeká nás zvláštní psycho sci-fi a Adam Sandler v hlavní roli.

Duben

Tady Havel, slyšíte mě? – Dokumentárních filmů o Václavu Havlovi nebude nikdy dost. Tento navíc slibuje nové, dosud nezveřejněné záběry.

Doručovací služba čarodějky Kiki – Letos se na plátnech českých kin předvede hned 22 filmů japonského studia Ghibli a Hajaa Mijazakiho v rámci přehlídky Ghibli svět. Na jaře se těšíme na pohodovou Kiki z konce 80. let.

Květen

Furiosa: Sága Šíleného Maxe – Zběsilá cesta byla fantasticky adrenalinová a benzinová jízda. Jestli bude prequel aspoň z poloviny tak strhující, bude to stát za to. Hlavně ale ať není MEDIOCRE!!!

Království Planeta opic – Fakt se to tak jmenuje. Lidoopí sága má sice spíš sestupnou tendenci, ale pořád to je kvalitní postapo. Posun v čase dopředu do doby opičí nadvlády by mohl být dobrým zpestřením.

Amerikánka – Silný příběh o těžkém osudu jedné dívky byl v posledních letech skvěle hodnoceným divadelním fenoménem. Teď se dílo Viktora Tauše ukáže v kinech. Slibuje vizuální spektákl i sondu do devadesátkového Československa.

Červen

Bad Boys 4 – Jestli je něco pevně zakořeněné v devadesátkách, jsou to Mizerové. Schválně, jak si v novém dílu poradí se současností.

V hlavě 2 – Jednička bavila, doufejme, že dvojka nenabere styl posledních disneyovek a bude stát taky za to. Hlavou se nám totiž honí spousta možných scénářů.

Motorkáři – Cítíme lehké Sons of Anarchy vibes. Filmový Elvis Austin Butler a vedle něj Tom Hardy jsou motokámoši, kteří bezstarostnou jízdu vymění za zločin.

Letošní filmy bez data premiéry Zaklínač: Sirény z hlubin – Netflixovský animák má být inspirován jednou z nejlepších povídek Andrzeje Sapkowského. Policajt v Beverly Hills: Axel F. – Na Netflix se také vrací komediální legenda 80. a 90. let Eddie Murphy! Chiméra – Příběh o vykradačích hrobů a smlouvě s podsvětím. Love Lies Bleeding – Neortodoxní romance s Kristen Stewart. Priscilla – Film Sofie Coppolové o manželce Elvise Presleyho.

Červenec

Deadpool 3 – Kromě oblíbeného antihrdiny se vrátí i Hugh Jackman coby Wolverine a oblékne se do žluté kombinézy. Napjatě čekáme.

Já, padouch 4 – Padouch Gru, co vůbec žádný padouch není, byl okouzlující v prvním, druhém i třetím díle, tak proč by neměl být i ve čtvrtém?

Srpen

Borderlands – Filmy podle videoher jsou vždycky ošemetná záležitost. Ale herní Borderlands jsou skvělá série a snímek láká na hvězdné obsazení. Jack Black, Kevin Hart, Cate Blanchett…

Alien: Romulus – Nejstrašnější forma života ve vesmíru jen tak nezmizí, a tak budou nejspíš vznikat další a další filmy o vetřelcích. Tentokrát se mají střetnout s „mladými lidmi“.

Lovec Kraven – Po Madam Web další zástupce té spíš méně úspěšné produkce superhrdinských filmů. Hlavně ať je to lepší než Morbius. I když peníze bychom na to nevsadili…

Září

Můj soused Totoro – To-to-ro to toooro, to-to-ro to toooro! Snad nejmilejší film Hajaa Mijazakiho nás zahřeje začátkem podzimu. Opět v rámci přehlídky Ghibli svět, která do českých kin přinese přes dvacet filmů od Mijazakiho a spol.

Beetlejuice 2 – Halloweenská klasika od Tima Burtona z osmdesátých let se vrací – i s Winonou Ryder, Michaelem Keatonem nebo Catherine O’Hara. A přidává k nim Jennu Ortega ze seriálu Wednesday a další zvučná jména.

Říjen

Joker: Folie à deux – Pokračování vynikajícího Jokera, v němž Joaquina Phoenixe doplní Lady Gaga. Jestli to nevyjde, tak snad zešílíme.

Listopad

Pyšná princezna – Česká pohádková klasika dostane animovanou formu a konečně bude barevná. Máme čekat i muzikální poupátko?

Gladiátor 2 – Russell Crowe už to nebude. Ale pořád to je pokračování oscarové legendy. Ridley Scotte, prosím, nepokaz to, Napoleon nebyl vyloženě špatný, ale ať je Gladiátor lepší!

Venom 3 – Na rovinu se přiznáváme, že už si úplně nevzpomeneme na děj předchozích Venomů. Ale hláškující symbiont a Tom Hardy jsou záruka zábavy.

Alto Knights – Gangsterka s dvojrolí Roberta De Nira, natočená podle dvou skutečných zločinců. Zní to hodně klasicky, a proto slibně.

Wicked – Muzikál o čarodějnicích z Čaroděje ze země Oz bude hodně americký a barevný, slibuje ale parádní show.

Prosinec

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim – Roh Helma Kladiva rozezní pláně Rohanu! A jestli se tenhle animovaný Pán prstenů nepovede, nechť jeho tvůrci shoří v plamenech Hory osudu.

Karate Kid – Skvělý seriál Cobra Kai na Netflixu nás naladil na vlnu bojových umění a osmdesátek. V nejnovější filmové podobě navíc s Jackiem Chanem.

Mufasa: Lví král – Zajímalo vás, co se dělo po tom, co se Simba stal králem, jak vychovával svá vlastní lvíčata a jak vzpomínal na otce? Dočkáte se na Vánoce.

Ježek Sonic 3 – Filmový ježek nikdy nedosáhl takových rychlostí jako ten videoherní, ale koukat se na něj dalo. Snad mu ve třetím díle definitivně nedojde dech.