Na mateřské začala dělat náramky, teď jí přinášejí miliony. Když mě vykradli, chtěla jsem skončit, říká
Kristýna Černá založila značku šperků Du Coeur během mateřské. Teď má prodejnu v centru Prahy, cesta k ní ale nebyla přímá ani jednoduchá.
Prodávala akvária, byla floristkou a taky založila sportovní centrum. Když se ale před osmi lety během mateřské rozhodla vyrábět náramky, podnikatelské ambice neměla. Postupně se však vášeň Kristýny Černé přeměnila ve fungující byznys s milionovými obraty a dnes najdete prodejnu její šperkařské značky Du Coeur v samotném srdci Prahy – což je všeříkající, protože právě francouzský název znamená v překladu od srdce. „Chtěla jsem jen dělat něco pro radost,“ říká pro CzechCrunch osmatřicetiletá zakladatelka.
Životní cesta Kristýny Černé je všechno, jen ne přímá. Jak ale sama popisuje, každá z různorodých profesí, kterými si zatím prošla, ji něco naučila. A podle všeho to nebylo vůbec na škodu. Rodačka z Uherského Hradiště vystudovala ekonomii v Brně a po dokončení bakalářského studia se vrátila do rodného města, kde se rozhodla rozjet první podnikání – sportovní centrum. To tam totiž chybělo.
„Našla jsem investora, centrum jsme otevřeli, ale asi po roce jsem odešla. Byla to pro mě první srážka s realitou a s vlastní naivitou,“ popisuje Černá situaci, kdy si byznysového partnera málo prověřila a pak s ním měla problémy.
Podnikání má přitom v krvi. Její rodiče už čtyři desetiletí provozují rodinnou firmu Pavlica, která vyrábí akvária. Kristýna Černá u nich pracovala už po střední škole, měla tehdy na starosti zahraniční klienty a jezdila s otcem na veletrhy.
Brzy ale přišla na to, že rodinné podnikání má i své neduhy. „Někdy máte jiný názor nebo se vám nelíbí, jak se řeší určitá situace. Dělala jsem to dlouho a hodně mě to ovlivnilo, ale v některých věcech to pro mě bylo i poučení. Věděla jsem, že některé věci chci dělat jinak,“ vysvětluje.
Neměla jsem od toho žádná velká očekávání ani ambice směrem k podnikání.
Přestěhovala se proto do Prahy, kde začala pracovat jako obchodní zástupkyně s kancelářskými potřebami. „Měla jsem tehdy na starost Prahu 2, vždycky jsem s sebou nosila tašku se vzorky a materiály a obvolávala klienty. Měla jsem dané, kolik jich musím denně zvládnout – kolikrát zazvonit, nabídnout produkty, získat nové zákazníky,“ vzpomíná.
Černá tehdy pracovala i dlouho do noci, a protože tempo bylo neudržitelné, po roce se přesunula zase o dům dál, tentokrát do oblasti HR a IT. Kancelářskou rutinu ale potřebovala něčím vybalancovat, a tak si ve firmě zkrátila úvazek a bokem si přivydělávala jako floristka. „Tam se rozvíjela moje kreativita. Možná to bylo poprvé, kdy jsem zjistila, že mě naplňuje dělat něco rukama,“ vysvětluje.
Do plně kreativní práce se však vrhla teprve s nástupem na mateřskou, kdy začala tvořit první šperky, konkrétně náramky z jemného japonského rokajlu. Pomohl jí tehdy i manžel, aby měla prostor investovat do materiálu a zkoušet nové věci. První zákaznice byly kamarádky, další pak přicházely přes Instagram a krátce poté vznikl i e-shop.
„Neměla jsem od toho žádná velká očekávání ani ambice směrem k podnikání. Chtěla jsem prostě dělat něco pro radost. Když jsem přemýšlela, jak ten profil vlastně pojmenovat, jako čerstvá máma jsem byla celá rozněžnělá. ‚Od srdce‘ mi přišlo naprosto jasné,“ směje se Černá. Část rodiny má ve Francii, a tak se rozhodla pro přeložený název Du Coeur.
Po několika měsících se objevila na prvních trzích, kde začala oslovovat nové zákazníky. Výrazný růst pak přišel během pandemie covidu. Kristýna Černá tehdy čekala druhého syna a poprvé investovala do online reklamy. „Začaly nám najednou chodit desítky objednávek. Volala jsem asi po dvou týdnech agentuře, ať to stopnou, protože jsem nestíhala vyrábět,“ vzpomíná.
Značka už tehdy uživila celou rodinu – zatímco její manžel, dopravní pilot, kvůli covidu nelétal, Černá vyráběla šperky doma v kuchyni. V roce 2021 ale nastal problém, když jí z veletrhu ukradli šperky za 160 tisíc korun. „Byla jsem vyčerpaná a přemýšlela, že skončím. Ale napsala jsem o tom příspěvek na Instagram a lidi mě hrozně podrželi. Objednávali, psali, kupovali poukazy. Bylo to osobní a ukázalo mi to, že ta komunita funguje,“ říká podnikatelka.
A tak se místo ukončení podnikání rozhodla pro opak a spíš svou značku chtěla posunout dál. Zařídila si první studio v pražských Dejvicích, a jelikož objednávek přibývalo, už o rok později otevřela i kamenný obchod v Myslíkově ulici, v prostoru bývalé historické lékárny U Svatého Vojtěcha. Právě tam dnes pod rukama celého týmu lidí vznikají prodejní kolekce, které Černá stále navrhuje.
Značka se zaměřuje na šperky z perel, drahých kamenů a sterlingového stříbra, část produkce jde i do velkoobchodů, včetně Czech Designu nebo obchodů na pražském letišti. Její obrat se v loňském roce pohyboval mezi sedmi a osmi miliony korun, letos podle zakladatelky míří k deseti.
Samotný zisk je zatím minimální – podle Černé jdou peníze zpátky do firmy, ať už se jedná o materiály, tým nebo rozvoj brandu. Značka letos představila novou kolekci Riverr, v níž poprvé posunula cenovou hladinu o něco výš. „V nové kolekci je náhrdelník ze sterlingového stříbra, několika vláken řetězoviny a stovek korálků z drahého kovu. Stojí 25 tisíc korun a vnímám ho pro nás jako posun,“ vysvětluje.
Ačkoliv si podle svých slov zatím zvyká na delegování povinností, do budoucna plánuje Černá i expanzi. „Chci se posunout do zahraničí, najít obchodní partnery v zahraničních concept storech,“ říká. Zároveň ale přemýšlí o návratu k tomu, co ji na práci nejvíc baví – k samotné tvorbě. „Chci se víc stáhnout zpátky k tvoření a k designu,“ uzavírá s tím, že dalším krokem by mohla být kolekce zlatých prstenů.