Na pilot seriálu se skládali lidé. Dnes s ním Plešouni vozí ceny z Tokia a dělají i aplikaci pro nemocné děti
Animovaný seriál a aplikace pro onkologické pacienty výtvarnice Elišky Soffer Podzimek sbírají ocenění až v Japonsku. Podpořila je i Nadace PPF.
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Animovaný seriál pro děti, které bojují s onkologickou diagnózou, k tomu aplikace, která jim v nemocnici slouží jako deník i průvodce, to jsou Plešouni. Projekt výtvarnice a režisérky Elišky Soffer Podzimek vypráví o partě odvážných dětí, které se potkaly na nemocničním oddělení a společně bojují za své zdraví.
Za rok a půl od premiéry prvního dílu A co moje vlasy? pilot posbíral řadu ocenění: cenu za nejlepší seriál na libereckém Anifilmu, zvláštní uznání dětské poroty na mezinárodním festivalu ve Stuttgartu a letos v červnu Shibuya Diversity Award na tokijském Short Shorts Film Festival & Asia, což je festival kvalifikovaný pro nominace na Oscary.
Příběh Plešounů je přitom hodně osobní. Eliška Soffer Podzimek se na onkologické oddělení dostala jako pacientka v šestnácti letech. Dnes se tam vrací jako tvůrkyně a zkušenost, kterou si sama prošla, jí pomáhá o tématu mluvit jinak než šeptem a pojmenovat strach, který je s rakovinou spojován. U dětí jsou obavy o to horší, že jim málokdo srozumitelně vysvětlí, proč jim vypadávají vlasy, proč nemůžou do školy nebo proč se s nimi někteří kamarádi najednou přestali bavit.
„Vždycky jsem měla tendenci se k tomu nějak vracet, ale dlouho jsem nemohla přijít na to, jakou formou by mi to dávalo smysl,“ popisuje Soffer Podzimek začátky projektu. Zlom přišel s nápadem na animovaný seriál. Inspirací jí byl formát, o kterém u nás slyšel asi každý: Byl jednou jeden život. „Takový formát funguje řadu let a informace z něj si lidi opravdu pamatují, děti především,“ vysvětluje.
Nápad probrala se svou tehdejší lékařkou Lucií Hrdličkovou. „Ptala jsem se jí, jestli by jí dávalo smysl mít takovou pomůcku pro kohokoli, kdo u nich skončí. A ona byla okamžitě pro.“ Cílem seriálu ani aplikace podle Soffer Podzimek není nahrazovat doktory a jejich komunikaci, ale dát jim vizuální pomůcku, skrze kterou dítě pochopí nejen procedury, co ho čekají, ale veškeré změny v životě.
Mezi nápadem a hotovým seriálem ale stojí to nejtěžší, sehnat peníze na realizaci. Na první díl zamýšleného desetidílného seriálu se vybralo prostřednictvím crowdfundingové kampaně.
Získané peníze umožnily poskládat dnes zhruba osmičlenný core tým, najít animační studio, herce i štáb a nastavit, jak vůbec Plešouni budou o tématech mluvit, a hlavně natočit pilotní díl seriálu: A co moje vlasy? „Češi jsou v přispívání na projekty přeborníci, máme v sobě vlnu solidarity,“ říká Soffer Podzimek. Přispívat můžou lidé ostatně dodnes, na stránkách Plešounů si můžou adoptovat vlásek a projekt tak podpořit.
Spolu s prací na dalších dílech seriálu dnes vzniká i aplikace pro malé pacienty a rodiče ve spolupráci s odborníky z FN Motol. Aplikace funguje jako digitální deník. Pacient si do ní zapisuje, kolik vypil, kolik toho vyčůral, jestli si vzal léky, jak se cítí, co ho bolí. „Jsou to informace, které stejně běžně píše na papír a pak s nimi lékaři, sestry a psychologové pracují dál,“ popisuje.
Rozdíl je v tom, že v telefonu nebo tabletu, které dítě v nemocnici stejně má u sebe, je to hravější a přirozenější. Aplikace zároveň slouží jako nosič seriálu i dalšího obsahu: videí o stravování během léčby, o rehabilitaci a cvičení nebo chystaných audiopohádek pro chvíle, kdy je člověku zle a nechce se mu ani číst, ani na nic koukat.
Zatímco na pilotní díl seriálu se přes crowdfunding složili drobní dárci, u aplikace už tým kolem Plešounů nezačínal od nuly, měl za sebou hotový pilot, festivalové ohlasy a jasnou představu, kam projekt míří. I díky tomu se podařilo navázat spolupráci s partnerem. „Ve chvíli, kdy vám nějaká instituce dá v takovém projektu důvěru a finanční injekci, extrémně vás to posune dál. U aplikace to byla Nadace PPF, kterou to zaujalo,“ říká Soffer Podzimek.
Díky podpoře mohl tým začít aplikaci vyvíjet s vývojáři z Mangowebu. Nadace podle ní nezůstala jen u finanční podpory, ale otevírá projektu i kontakty do zahraničí. Spolupráce navíc funguje oběma směry, Soffer Podzimek pro nadaci sama tvoří vizuály. Aplikace je už teď ke stažení, chystá se k testování s prvními pacienty, nejdřív v Česku, pak v zahraničí. Celý projekt vzniká rovnou česky a anglicky a už nyní Soffer Podzimek přemýšlí, kam ji posunout v budoucnu. Sama si pamatuje, jak náročné bylo držet krok s léčbou, kdy člověk bere osm prášků ráno, dvanáct v poledne a další večer a k tomu se cykly neustále mění.
„Kdyby si tam pacient naházel, co zrovna bere, a aplikace mu pak sama připomněla, kdy si co vzít, je to za mě ideální schéma,“ říká. Zároveň dodává, že taková funkce by z aplikace udělala medicínskou pomůcku a znamenala by spojení s velkou medicínskou organizací. „Legislativně je to složité. To jsme úplně v jiných sférách.“
Prozatím má v plánu rozšiřovat obsah, který aplikace nabízí, a spolupracovat s dalšími odborníky. Například s dentální hygienistkou, která řeší péči o zuby u onkologických pacientů. Léčba je totiž pro zuby často náročná. „Vymýšlíme, jak to do appky implementovat, aby to zase bylo zábavnou formou pro děti, a ne že jim někdo bude vysvětlovat, jak si mají čistit zuby ve chvíli, kdy prochází chemoterapií,“ popisuje Soffer Podzimek.
Ve chvíli, kdy vám nějaká instituce dá v takovém projektu důvěru a finanční injekci, extrémně vás to posune dál. U aplikace to byla Nadace PPF.
Podobná, stejně komplexní aplikace přitom podle Soffer Podzimek jinde ve světě neexistuje. „Většinou jsou to konkrétní projekty, které vycházejí z medicínských institucí nebo nemocnic, kdy vznikne jednoduchá vizuální infografika, co dítěti vysvětlí, co je chemoterapie a jak funguje,“ popisuje.
Existují i dílčí aplikace, jedna hlídá pitný režim, jiná stolici, další připomíná léky. „Ale takhle koncentrovaně na jednom místě jsme na nic podobného nenarazili. I to je jeden z důvodů, proč se to snažíme dát na jednu kupu.“
I díky tomu Plešouni, pilotní díl seriálu i aplikace, slaví úspěch i za hranicemi. „Mám hlavně radost z toho, že to téma funguje kdekoliv po světě,“ říká Soffer Podzimek. V Německu měli projekce pro stovky dětí a diskuze. V Japonsku se napojili na tokijskou onkologii, kde jeden z předních lékařů projekt zařadí do programu velkého asijského summitu.
Eliška Soffer Podzimek je česká multimediální umělkyně, animátorka, ilustrátorka a režisérka. Proslavila se technikou, při které kombinuje fotografii a video s ručně kreslenou animací. Za sebou má oceňované krátké filmy, hudební klipy i kampaně pro klienty jako Vogue, Jamie Oliver, LEGO, Adidas nebo Google, ilustrovala české vydání Malého prince, ze kterého vznikla i putovní interaktivní výstava. Objevila se ve výběrech Forbes 30 pod 30 a mezi European Young Leaders. Plešouni, které vede od roku 2021, jsou podle ní zatím jejím nejosobnějším projektem.