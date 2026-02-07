Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Na pozemku po babičce navrhl dům pro bráchu. Má černou fasádu a místním připomíná Batmana

Bratři Lukáš a Pavel Janoutovi už spojili síly několikrát. Naposledy z jejich vzájemného dialogu vznikl rodinný dům na pozemku, kde strávili dětství.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

bracha

Foto: Petr Polák

bracha8
luni
bracha5+19
bracha1
bracha4
bracha2
bracha6
bracha3
bracha7
bracha2
bracha9
bracha4
bracha10
bracha3
bracha5
bracha6
bracha11
bracha7
bracha8
bracha10
bracha1
bracha9
0Zobrazit komentáře

Občas se říká, že pro rodinu se pracovat nemá. Architekt Lukáš Janout z ateliéru Luni se ale rozhodl podobné poučky ignorovat, protože nechtěl žít v jejich zajetí. A tak na pozemku v Oseku u Rokycan, který kdysi patřil jeho babičce a je spojený s letními vzpomínkami na dětství, navrhl dům pro svého bratra Pavla. „Nebyla v tom ale žádná zkratka, žádná sleva z nároků, žádné rodinné úlevy,“ usmívá se.

Právě osobní vazba ale sehrála zásadní roli. „Když navrhujete dům pro někoho, koho znáte celý život, vidíte mnohem jasněji, co je pro něho opravdu důležité. Nemuseli jsme si vysvětlovat základní principy, řešili jsme spíš důsledky jednotlivých rozhodnutí. Brácha od začátku jasně určil maximální zastavěnou plochu s tím, že cokoli navíc by šlo z mé kapsy,“ vysvětluje architekt.

Výsledkem je přízemní dům se zastavěnou plochou 120 metrů čtverečních včetně podkroví, které slouží převážně jako doplňkový, nebytový prostor. Nepřehlédnutelným znakem stavby je černá fasáda z prken ze sibiřského modřínu, zpracovaných tradiční japonskou technikou opalování plamenem. I proto se prý v obci začalo budově přezdívat „Batmanův dům“.

Srdcem stavby je obytný prostor s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem, který je otevřený až do krovu s přiznanými dřevěnými stropnicemi. Velkoformátová okna pak propojují interiér se zahradou a vtahují okolní krajinu dovnitř. Dům je navržen jako pasivní, počítá tak například s řízeným větráním s rekuperací či s tepelným čerpadlem. Cenovka nakonec dosáhla 10 500 korun za metr krychlový včetně nábytku.

Se spoluprací je dnes Janout spokojený a říká, že by si ji klidně někdy zopakoval. Ostatně nešlo o první bratrskou výpomoc – sourozenci už dřív spojili síly při kompletní rekonstrukci jednoho z jejich bytů. „Rozdíl oproti jiným klientům byl hlavně v klidu, který jsem při práci cítil. Pavla znám lépe než kohokoli jiného, věděl jsem, jak bude reagovat v krizových situacích. I proto si myslím, že někdy je právě rodina tím nejlepším klientem,“ uzavírá.

Související témata:architektonické studio Luni
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    partners-banka

    Dravá česká banka dál šlape na paty Revolutu. Už ho nepotřebujete na lepší kurzy ani multiměnový účet

  2. 2

    fuze-2

    Rozjezd se restauraci s pivovarem v Masaryčce nepovedl podle představ. Místo Asie teď boduje s česko-německým BBQ

  3. 3

    nike-mind-001-mvpy

    Sníží vám stres, zvednou sebevědomí a všichni se za nimi otočí. Neuropantofle od Nike jsou hitem

  1. 1

    partners-banka

    Dravá česká banka dál šlape na paty Revolutu. Už ho nepotřebujete na lepší kurzy ani multiměnový účet

  2. 2

    knights-path

    Novou českou hru chválí i Dan Vávra. Nekopíruju Kingdom Come, inspirovala mě stará legenda, říká autor

  3. 3

    petr-doskocil-expedo2

    Začínal v garáži rodičů, nábytkářský e-shop vybudoval na tři čtvrtě miliardy. Teď míří do insolvence