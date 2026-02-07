Na pozemku po babičce navrhl dům pro bráchu. Má černou fasádu a místním připomíná Batmana
Bratři Lukáš a Pavel Janoutovi už spojili síly několikrát. Naposledy z jejich vzájemného dialogu vznikl rodinný dům na pozemku, kde strávili dětství.
Občas se říká, že pro rodinu se pracovat nemá. Architekt Lukáš Janout z ateliéru Luni se ale rozhodl podobné poučky ignorovat, protože nechtěl žít v jejich zajetí. A tak na pozemku v Oseku u Rokycan, který kdysi patřil jeho babičce a je spojený s letními vzpomínkami na dětství, navrhl dům pro svého bratra Pavla. „Nebyla v tom ale žádná zkratka, žádná sleva z nároků, žádné rodinné úlevy,“ usmívá se.
Právě osobní vazba ale sehrála zásadní roli. „Když navrhujete dům pro někoho, koho znáte celý život, vidíte mnohem jasněji, co je pro něho opravdu důležité. Nemuseli jsme si vysvětlovat základní principy, řešili jsme spíš důsledky jednotlivých rozhodnutí. Brácha od začátku jasně určil maximální zastavěnou plochu s tím, že cokoli navíc by šlo z mé kapsy,“ vysvětluje architekt.
Výsledkem je přízemní dům se zastavěnou plochou 120 metrů čtverečních včetně podkroví, které slouží převážně jako doplňkový, nebytový prostor. Nepřehlédnutelným znakem stavby je černá fasáda z prken ze sibiřského modřínu, zpracovaných tradiční japonskou technikou opalování plamenem. I proto se prý v obci začalo budově přezdívat „Batmanův dům“.
Srdcem stavby je obytný prostor s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem, který je otevřený až do krovu s přiznanými dřevěnými stropnicemi. Velkoformátová okna pak propojují interiér se zahradou a vtahují okolní krajinu dovnitř. Dům je navržen jako pasivní, počítá tak například s řízeným větráním s rekuperací či s tepelným čerpadlem. Cenovka nakonec dosáhla 10 500 korun za metr krychlový včetně nábytku.
Se spoluprací je dnes Janout spokojený a říká, že by si ji klidně někdy zopakoval. Ostatně nešlo o první bratrskou výpomoc – sourozenci už dřív spojili síly při kompletní rekonstrukci jednoho z jejich bytů. „Rozdíl oproti jiným klientům byl hlavně v klidu, který jsem při práci cítil. Pavla znám lépe než kohokoli jiného, věděl jsem, jak bude reagovat v krizových situacích. I proto si myslím, že někdy je právě rodina tím nejlepším klientem,“ uzavírá.